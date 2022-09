Marco Asensio du Real Madrid refuse d’exclure un transfert à Barcelone

Marco Asensio, du Real Madrid, a refusé d’exclure catégoriquement un transfert à Barcelone après avoir été lié à un transfert sensationnel à travers le Classique diviser.

Asensio, 26 ans, est en fin de contrat avec Madrid en fin de saison. Bien qu’il n’ait pas exclu de prolonger son séjour de huit ans au club, il n’y a pas de pourparlers de renouvellement.

Mundo Deportivo a rapporté plus tôt cette semaine que l’agent de l’international espagnol, Jorge Mendes, avait parlé avec le Barça d’un éventuel transfert gratuit l’été prochain.

“Honnêtement, je ne sais pas s’ils ont appelé”, a déclaré Asensio. Radio espagnole Cope lorsqu’on lui a demandé s’il était au courant de l’intérêt du Barça.

“Beaucoup d’autres clubs ont été liés [with me] aussi bien. Mais c’est normal parce que dans sept mois, enfin, à partir de janvier en fait, je suis libre de parler aux autres équipes.”

Le contrat de Marco Asensio au Real Madrid expire à la fin de la campagne. Photo par Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Asensio a ajouté que les liens vers le Barça l’avaient amené à recevoir “plus de 200 messages” d’amis souhaitant des mises à jour sur son avenir.

Pressé s’il pouvait exclure le changement Classique clubs, comme d’autres joueurs de Madrid et du Barça l’ont fait par le passé, l’ancien joueur de Majorque ne donnerait pas de réponse définitive.

“C’est juste que je n’ai pas pensé à [joining Barca] ou envisagé », a-t-il dit.« Honnêtement, pour le moment, je ne peux pas vous donner de réponse. Je ne sais pas.”

Le Barça a également tenté de signer Asensio lors de son passage à Majorque, mais il a finalement choisi de rejoindre Madrid.

Il a fait 239 apparitions pour Los Blancosmarquant 50 buts et remportant trois titres de champion et trois ligues des champions, entre autres trophées.

Cependant, Asensio est récemment tombé dans l’ordre hiérarchique du club, avec Federico Valverde et Rodrygo parmi ceux choisis devant lui, bien qu’il ait déclaré que sa relation avec l’entraîneur Carlo Ancelotti restait bonne.

“Le mois d’août a été difficile avec le [uncertainty over my future]mais la décision de rester [this season] a été fait et je suis heureux d’être à Madrid”, a-t-il ajouté.

“La confiance d’Ancelotti en moi était la clé. Je crois toujours que je peux aider Madrid et je veux continuer à gagner des trophées. Il y avait des options [to leave in the summer] mais je n’ai jamais vraiment pensé que je partirais et Ancelotti faisait partie de la raison.”