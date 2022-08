Marco Asensio du Real Madrid lié au transfert de Manchester United

La fenêtre de transfert d’été se précipite vers la date limite du 1er septembre, et il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Asensio lié à Man Utd

Marco Asensio a été lié à un transfert potentiel à Manchester United du Real Madrid, selon Le télégraphe.

Madrid est prêt à transférer l’international espagnol de 26 ans pour 30 millions d’euros, mais des sources ont déclaré jeudi à ESPN que les Red Devils donnaient la priorité à leur poursuite de l’ailier de l’Ajax. Antoine. L’Ajax a fait savoir à United qu’il envisagerait des offres d’environ 100 millions d’euros pour Antony en raison du désir du Brésilien de 22 ans de déménager à Old Trafford.

United pourrait également être contraint de rivaliser avec Arsenal pour la signature d’Asensio, qui a également été lié à la star espagnole.

Asensio, 26 ans, n’a pas été satisfait de ses premières minutes aux côtés de Carlo Ancelotti, et avec la Coupe du monde à l’horizon, le milieu de terrain offensif tient à gagner en netteté.

Il serait le deuxième Los Blancos joueur à passer à Old Trafford cet été après que Casemiro a rejoint United plus tôt cette semaine.

Asensio n’a disputé que huit minutes lors de son entrée en jeu lors de la victoire 4-1 du Real Madrid en Liga contre le Celta Vigo.

Marco Asensio pourrait être sur le point de quitter le Real Madrid. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

PAPIER GOSSIP

– Cristiano RonaldoL’agent de ‘s a pris contact avec Napoli au sujet d’un accord potentiel impliquant la star de Manchester United, écrit Gianluca Di Marzio. L’attaquant de 37 ans cherche toujours à quitter Old Trafford cet été, bien qu’il soit rapporté que l’équipe de Serie A ne pourra faire une véritable approche pour lui que si l’attaquant Victor Osimhen est transféré.

– Chelsea prépare une quatrième approche pour le défenseur central de Leicester City Wesley Fofanaselon Fabrice Romano. Il est rapporté que l’équipe de Thomas Tuchel offrira à Leicester 75 millions de livres sterling pour les services de son joueur de 21 ans, alors qu’ils cherchent à décrocher un défenseur avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Fofana travaille depuis avec les U23 après avoir échoué à l’entraînement de l’équipe première.

– Le Paris Saint-Germain est en pourparlers avec Clélor Navas avec l’intention de mettre fin à son contrat, rapporte Marché du pied. Le gardien de but de 35 ans s’est retrouvé hors de la ligne de départ au Parc des Princes au milieu d’une compétition avec Gianluigi Donnarumma pour les minutes de départ, et il est depuis en négociations avec Napoli qui tient à sa signature. Le PSG pourrait être prêt à lui offrir jusqu’à 8 millions d’euros pour quitter le club en tant qu’agent libre.

– Après avoir avancé avec un mouvement pour Alexandre IsakNewcastle United a mis fin à son intérêt pour l’attaquant de Watford Joao Pedroselon le Télégraphe. Alors que les Magpies étaient intéressés par le joueur de 20 ans, il est entendu qu’ils chercheront désormais à prioriser les mouvements de prêt avant la fin de la date limite, n’ayant pas réussi à s’entendre sur des frais avec les Hornets lors des pourparlers de lundi.

– Le PSG a vu son offre d’ouverture pour Bernardo Silva rejeté par Manchester City, rapporte les temps. Ayant déjà convenu de conditions personnelles avec le milieu de terrain de 28 ans, ils cherchent maintenant à conclure un accord avec City. Leur première offre valait 59 millions de livres sterling, mais l’équipe de Pep Guardiola ne se séparera de lui que si leur évaluation est respectée. Barcelone est également intéressé à décrocher sa signature.