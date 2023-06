Marco Asensio du Real Madrid confirme son départ du club espagnol

L’attaquant international espagnol du Real Madrid, Marco Asensio, a confirmé samedi qu’il quitterait le club à la fin de la saison en cours.

Le joueur de 27 ans a marqué 61 buts en 285 apparitions en sept saisons pour le Real Madrid, jouant un rôle important en aidant le club à remporter trois titres de la Liga, trois trophées de l’UEFA Champions League et le titre de la Copa del Rey cette saison pendant cette période.

Il a annoncé sa décision dans une vidéo et un message posté sur les réseaux sociaux, rapporte l’agence de presse Xinhua.

Asensio a remercié le club, les supporters et ses compagnons, mais a insisté sur le fait que « le moment est venu de prendre une décision difficile ».

« J’ai décidé de commencer une nouvelle voie dans ma carrière, de chercher un projet où je peux relever de nouveaux défis », a-t-il expliqué.

Cette décision signifie que le match de dimanche de la Liga contre l’Athletic Bilbao au stade Santiago Bernabeu sera le dernier d’Asensio pour le club.

Bien que l’attaquant n’ait pas annoncé où il jouera la saison prochaine, il est fortement lié à un transfert au Paris Saint-Germain et à Aston Villa en Premier League.

Il est peu probable qu’Asensio soit le dernier joueur à quitter le Real Madrid cet été, avec le défenseur Nacho Fernandez et les milieux de terrain Luka Modric, Toni Kroos et Dani Ceballos tous en fin de contrat fin juin et qui n’ont toujours pas mis la plume sur papier sur de nouvelles offres.

Pendant ce temps, l’attaquant Karim Benzema a été lié à un éventuel transfert en Arabie saoudite.

