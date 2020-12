Le remplaçant Marco Asensio a contribué à mener le Real Madrid à une victoire 2-0 contre Grenade mercredi, le maintenant à égalité de points avec le leader du championnat espagnol Atletico Madrid.

Deux minutes d’attaque inspirée d’Asensio ont abouti à sa passe pour Casemiro pour la tête lors du premier match de la 57e minute au stade Alfredo Di Stfano de Madrid.

Karim Benzema a marqué le deuxième but de Madrid dans les dernières secondes du match, Grenade étant déséquilibrée à la recherche d’un égaliseur.

La cinquième victoire consécutive de Madrid en championnat l’a laissé à la deuxième place derrière l’Atletico à la différence de buts. La course au titre s’annonce comme un concours entre les deux rivaux de la capitale. Ils ont tous les deux six points d’avance sur la Real Sociedad et Villarreal. Barcelone, cinquième, a huit points de retard.

L’Atletico a également plus de jeux à jouer que le peloton de poursuite. L’Atletico a disputé 13 matchs, Barcelone 14, Madrid et Villarreal 15 et la Sociedad 16.

Asensio a remplacé l’attaquant Rodrygo Goes à la 38e lorsque le Brésilien de 19 ans a saisi sa cuisse droite et a demandé à être remplacé.