Marco Antonio Barrera sur l’exposition Ricky Hatton et se prépare à dire au revoir au sport qui a fait de lui une légende | Nouvelles de boxe

Même Marco Antonio Barrera, qui a atteint un statut légendaire dans une carrière de boxeur qui a traversé des rivalités avec Naseem Hamed, Erik Morales, Juan Manuel Marquez et Manny Pacquiao, a du mal à abandonner le sport.

“C’est dur, très, très dur. Venant d’un endroit où la boxe a été toute ma vie, je fais ça depuis 30 ans. Vous regardez en arrière, vous voyez un jeune garçon, un gamin de 20 ans, ne pensant pas beaucoup, faisant se bat ici et là, puis devenir champion du monde et devenir une légende dans le sport n’est pas facile à quitter”, a déclaré Barrera Sports du ciel.

“Ce n’est pas facile à accepter, mais c’est quelque chose que tout le monde doit faire éventuellement.”

Nous revenons sur certains des meilleurs coups de grâce de Ricky Hatton



Pour lui de participer à des expositions, comme celle qu’il aura avec Ricky Hatton le 12 novembre sur Sports du ciel, fait partie de la transition complète de la boxe. Il le considère plus comme une fête.

“Marco Barrera contre Ricky Hatton est quelque chose que les gens rêveraient de voir à l’époque”, a-t-il déclaré.

“Je pense que les gens de l’exposition vont être impressionnés, ils vont être témoins de quelque chose d’incroyable, ils vont voir deux combattants – hors de leur apogée – mais qui font toujours ce qu’ils ont fait toute leur vie Je ne veux pas que les gens se mélangent.

“Ce n’est pas un vrai combat. Il n’y aura pas de sang. Il n’y aura pas ces moments chauds. D’une manière étrange, nous allons renforcer notre amitié avec Ricky Hatton en échangeant des coups de poing et en nous serrant dans les bras.

“Faire une exposition, c’est moins inquiétant, il y a moins de choses impliquées. C’est un peu plus apaisant de savoir qu’il n’y a pas grand-chose en jeu.

“Nous ferons en sorte de nous amuser et de donner aux gens un bon spectacle.”

Retour sur la carrière en montagnes russes de Ricky Hatton alors qu'il prépare son retour sur le ring le 12 novembre lors d'un concours d'exhibition



Il a cependant remarqué à quel point Hatton s’entraîne dur pour leur exposition.

“Ricky et moi sommes de très bons amis. Nous sommes deux légendes de la boxe, nous savons donc ce qui vient avec le fait d’être sur le ring. Nous connaissons le respect. Cependant, j’ai été un peu choqué de voir Ricky publier tous ses progrès, publier toutes ses routines d’entraînement, sa boxe, je vois qu’il est en pleine forme”, a déclaré le joueur de 48 ans.

“Je m’entraîne dur aussi. Ça va être une bonne exhibition, ça va être un bon combat pour le peuple.”

Alors que Hatton est un ami, c’est la boxe d’un autre Britannique qui a donné à Barrera sa victoire la plus satisfaisante.

“Mon plus grand rival a définitivement été Naseem Hamed”, a-t-il révélé. “Ce n’était pas seulement mon plus grand combat, c’était le petit coup de pouce dont j’avais besoin non seulement pour le Mexique, pas seulement pour les États-Unis mais pour que le monde entier considère Marco Antonio Barrera comme le combattant qu’il était.

“Le plus gros, je considère que c’est mon meilleur combat.”

Sa trilogie avec son compatriote Morales en boxe est entrée dans la légende. “Peu importe d’où vous venez, quel que soit votre entraînement, quelle que soit votre préparation, lorsque vous êtes sur le ring avec un Mexicain, vous savez que ce combat sera formidable”, a déclaré Barrera.

“Le combattant mexicain est définitivement têtu. Le combattant mexicain aime l’échange de coups de poing. Ils aiment juste donner un spectacle, peu importe s’ils gagnent ou perdent. Ils y vont pour la victoire. Ils se battent à fond. quoi qu’il arrive, ils iront faire un show.”

C’est toujours spécial pour lui de se ganter, que ce soit à l’entraînement ou en exhibition.

“C’est un sentiment qui traverse vos veines. C’est un sentiment que dès que vous mettez ces gants, dès que vous les lacez et entrez dans le ring, c’est un sentiment qui envahit votre corps et il est difficile d’abandonner, ” a déclaré Barrera.

“C’est une adrénaline dont vous ne vous lassez pas et dont vous voulez juste plus. Donc, enlever ces gants est certainement la chose la plus difficile que vous ayez à faire.”