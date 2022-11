Marco Antonio Barrera fier de la transformation de Ricky Hatton avant leur exposition ce samedi | Nouvelles de boxe

Des amis et des légendes partageront le ring lorsque Ricky Hatton et Marco Antonio Barrera organiseront une exposition à l’AO Arena de Manchester samedi.

Bien qu’il y ait un courant sous-jacent de compétition lorsque les deux hommes remettront leurs gants pour ce qui pourrait être l’apparition d’adieu de Hatton à la Manchester Arena, Barrera est fier de voir comment le “Hitman” s’est conditionné pour retrouver une partie de la magie d’autrefois.

“Je suis très choqué par la transformation de Ricky et très fier de lui, très heureux”, a déclaré Barrera.

“Je suis très honoré d’être une petite partie de sa transformation sachant que l’exposition s’est concrétisée et qu’il a commencé à se concentrer sur sa santé.

“Nous l’avons vu il y a quatre mois au combat de Tyson Fury et c’était une personne complètement différente de ce que nous voyons aujourd’hui et nous sommes très fiers et très heureux.”

Cela signifie que Hatton pourra montrer les compétences durement acquises au cours d’une carrière de boxeur qui l’a vu détrôner Kostya Tszyu à la Manchester Arena et emmener une légion de fans avec lui à Las Vegas pour ses super-combats avec Floyd Mayweather et Manny Pacquiao.

“C’est là que je pense que la compétitivité vient dans l’exposition. Parce que nous sommes deux combattants très, très fiers. Je veux y aller et me faire justice, tout comme Marco va vouloir y aller et se faire justice”, a déclaré Hatton.

Barrera a 48 ans, quatre ans l’aîné de Hatton et un vétéran des rivalités épiques avec Erik Morales, Pacquiao et plus encore.

Des légendes comme Barrera et Hatton ne s’oublient pas complètement.

“Je pense que je parle pour Marco dans le sens où nous étions des combattants très, très fiers”, a déclaré Hatton.

“Nous nous sommes battus pour notre peuple et nous avons porté nos cœurs sur nos manches dans le ring de boxe. C’est une fierté personnelle. Quand vous avez été dans les combats auxquels nous avons participé et que vous avez fait ce que nous avons fait, nous ne voulons pas quiconque s’éloignait de cette arène samedi soir et disait : “N’était-ce pas un tas d’ordures ? Cela m’envoyait dormir.”

“Cela n’arrivera pas. Les fans m’ont toujours aimé à cause de mon style excitant et je pense que c’est pourquoi ils ont aussi aimé Marco.

“Ce sera une exposition et ce sera structuré et il n’y aura pas de libertés prises ou quoi que ce soit du genre. Mais moi et Marco allons le rendre passionnant parce que nous ne voudrions pas qu’il en soit autrement.

“Parce que c’est le genre de combattants que nous sommes.”

