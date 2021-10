Marcia Freedman, première femme américaine à la Knesset, décède à 83 ans

Marcia Freedman, qui a été la première femme née aux États-Unis à siéger au Parlement israélien, connu sous le nom de Knesset, et qui a aidé à diriger le mouvement féministe en Israël dans les années 1970, est décédée le 21 septembre à son domicile de South Berkeley, en Californie. Elle avait 83 ans. Elle avait reçu un diagnostic de maladie rénale et cardiaque, a déclaré sa fille, Jennifer Freedman, en confirmant le décès. Mme Freedman, qui est née dans le New Jersey, poursuivait son doctorat en philosophie à Stanford quand, en 1967, elle a reçu une offre pour passer un an en Israël à enseigner à l’Université de Haïfa. Elle est devenue membre du mouvement féministe naissant d’Israël et a fini par rester 14 ans, bien qu’elle soit souvent revenue après cela pendant de longues périodes. En tant que féministe active, Mme Freedman a attiré l’attention de Shulamit Aloni, une championne de gauche des libertés civiles, et de son parti Ratz, connu sous le nom de Mouvement des droits civiques. Mme Aloni a demandé à Mme Freedman de se joindre à la liste de son parti et, en 1973, le parti a remporté trois sièges, dont l’un est allé à Mme Freedman.

Elle a servi jusqu’en 1977. En plus d’être la première femme née aux États-Unis à la Knesset, elle a été la première et la seule lesbienne ouverte à y avoir servi, selon le Times of Israel. Mme Freedman s’est fait un nom en soulevant des problèmes qui avaient émergé parmi les féministes aux États-Unis mais qui étaient rarement discutés publiquement en Israël, parmi lesquels la violence domestique, le cancer du sein, le viol, l’inceste et la prostitution chez les adolescentes. En tant que féministe gay radicale dans un pays historiquement patriarcal, elle faisait l’objet de critiques constantes et était souvent licenciée par ses collègues. Certains ont suggéré qu’il n’y avait pas de violence domestique, bien que de nombreuses femmes se soient présentées au refuge pour femmes battues qu’elle a aidé à ouvrir à Haïfa en 1977 – le premier en Israël. Après avoir présenté une législation visant à réviser la loi israélienne restrictive sur l’avortement, un gynécologue lui a jeté un pichet d’eau, y compris le pichet lui-même, lors d’une convention de médecins à Tel Aviv. En menant une protestation contre les médecins, elle a déclaré qu’ils s’opposaient à la libéralisation des lois sur l’avortement et qu’ils profitaient en même temps de la pratique d’avortements illégaux. Les attaques contre elle se sont intensifiées alors qu’elle est devenue une ardente partisane de l’autonomie palestinienne. Elle a été l’une des premières championnes de la solution à deux États au conflit israélo-palestinien.

« Elle était cette petite femme » – pas plus de 4 pieds, 8 pouces de hauteur – « et elle se levait à la Knesset et disait ce genre de choses, et ils l’ont juste déchirée », a déclaré Terry Greenblatt, un ami de longue date d’Israël. lors d’un entretien téléphonique. « Ils l’ont traitée de folle et de perverse, et ils ont dit qu’elle était une traîtresse envers le peuple juif. » Mais, a déclaré Mme Greenblatt, « il y a maintenant deux générations d’Israéliens qui l’admirent, qui la considèrent comme une pionnière et savent à quel point elle était courageuse à son époque ».

Image Mme Freedman en 1974. « Il y a maintenant deux générations d’Israéliens qui l’admirent, qui la considèrent comme une pionnière et savent à quel point elle était courageuse à son époque », a déclaré un ami. Crédit… Saar Yaacov/Bureau de presse mondial, Israël