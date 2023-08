Marchez et roulez : la GRC de Kelowna à la recherche d’une guitare volée d’une valeur de 8 400 $

La GRC de Kelowna et Crimestoppers demandent au public d’aider à retrouver une guitare volée chez Wentworth Music, situé au 1634, avenue Harvey.

Le jeudi 20 juillet, un homme est entré dans le magasin avec un étui à guitare. Il s’est promené dans le magasin et s’est finalement intéressé à une toute nouvelle guitare Taylor K24ce Builder’s Edition, d’une valeur de 8 400 $.

Alors que tous les membres du personnel étaient occupés, l’homme a troqué sa vieille guitare contre la nouvelle et a quitté le magasin. Les employés du magasin ont remarqué quelques instants plus tard et ont vu l’homme partir dans une berline Chevrolet blanche de quatre jours.

Quiconque peut aider à localiser l’homme, la guitare ou les deux doit contacter la GRC de Kelowna avec le numéro de dossier 2023-41830 ou contacter Crimestoppers pour rester anonyme au 1-800-222-8477.

