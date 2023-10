Ne manquez pas le principal événement commercial de l’année dans l’ouest de l’État de New York. Marchese Computer est fier d’avoir été sélectionné comme hôte de la deuxième journée annuelle de technologie pour les petites entreprises. L’événement du 16 novembre réunira un groupe de leaders de l’industrie qui aideront les participants à garder une longueur d’avance sur les méchants de la technologie.

Les participants pourront passer la matinée avec un « requin », co-fondateur de Siri et expert en intelligence artificielle, ou IA ; et obtenez les meilleures informations sur la cybersécurité. L’événement comprend Robert Herjavec de l’émission télévisée « Shark Tank », Adam Cheyer, le co-fondateur de Siri ; Paul Marchese, expert en cybersécurité et auteur du « Business Owner’s Guide to Cyber ​​Security » ; et Mike Michalowicz, auteur à succès et entrepreneur.

Herjavec, connu sous le nom de « The Nice Shark », est un entrepreneur de renommée mondiale, un homme d’affaires en matière de cybersécurité, un investisseur et une personnalité de Shark TV. Cette célébrité enthousiaste a accepté de divulguer ses secrets de « requin » pour évaluer les opportunités et les risques dans sa propre entreprise afin de prendre des décisions stratégiques pour la croissance.

Herjavec travaille dans le secteur de la technologie depuis 20 ans et a bâti une entreprise de cybersécurité valant plusieurs millions de dollars. Il expliquera comment les nouvelles technologies perturbent les petites entreprises (à la fois en bien et en mal) et ses meilleurs conseils pour savoir quand, comment, où et pourquoi investir – ou ne pas investir – dans la technologie d’entreprise. Il enseignera aux participants comment « penser comme un requin » lorsqu’ils évaluent leur entreprise pour l’aider à atteindre de nouveaux niveaux de réussite.

Cheyer parlera de la naissance de Siri, de l’idée à la création, jusqu’à son acquisition par Apple et sa mise en œuvre dans l’iPhone en 2010. L’histoire de Siri est fascinante que peu de gens connaissent et montre comment l’IA affectera tout le monde.

Marchese présentera le thème « La nouvelle race de cybercriminels et ce que vous pouvez faire pour protéger votre entreprise contre la perte de profits, les dommages irréparables à la réputation et la prise en otage ».

Le programme virtuel sera diffusé en direct depuis l’ouest de l’État de New York à partir de 9 heures le 16 novembre. L’événement est gratuit et recommandé aux dirigeants de petites entreprises qui souhaitent découvrir les meilleures technologies et pratiques pour augmenter leur rentabilité et les protéger contre les menaces en ligne.

Réservez votre place en vous inscrivant à www.mcpinc.com/techday2023. Ceux qui s’inscrivent auront un accès gratuit à l’événement virtuel et seront rappelés lorsque l’événement sera mis en ligne. Ceux qui ne pourront peut-être pas assister au 16 novembre pourront néanmoins s’inscrire et avoir accès à un enregistrement post-événement.