Marchés "Très bien réglementé": Nirmala Sitharaman sur le crash boursier d’Adani

La ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré vendredi que les marchés du pays étaient “bien réglementés” et qu’elle ne s’attendait pas à ce que la controverse autour de l’empire commercial du magnat Gautam Adani affecte la confiance des investisseurs.

La capitalisation boursière combinée des unités cotées du groupe Adani s’est effondrée de plus de 120 milliards de dollars, soit environ la moitié de la valeur du groupe, depuis que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a publié un rapport explosif la semaine dernière.

Il a accusé Adani de fraude comptable et d’augmentation artificielle du cours de ses actions, le qualifiant de “manipulation effrontée des actions et de fraude comptable” et de “la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise”.

Le groupe Adani a qualifié le rapport Hindenburg de “combinaison malveillante de désinformation sélective et d’allégations obsolètes, sans fondement et discréditées qui ont été testées et rejetées par les plus hautes juridictions indiennes”.

L’Inde est restée “un pays absolument bien gouverné” et un “marché financier très bien réglementé”, a déclaré Mme Sitharaman à la chaîne News18.

“Un cas, même si on en parle à l’échelle mondiale, je pense qu’il ne sera pas révélateur de la qualité de la gouvernance des marchés financiers indiens”, a déclaré Mme Sitharaman.

Mme Sitharaman a déclaré que les institutions financières du secteur public avaient publié des déclarations détaillées montrant qu’elles avaient une exposition limitée au groupe Adani et qu’elles ne seraient pas affectées de manière significative par le krach boursier.

“Je pense que la confiance des investisseurs qui existait auparavant se poursuivra même maintenant”, a-t-elle ajouté.

Avis de non-responsabilité : New Delhi Television est une filiale d’AMG Media Networks Limited, une société du groupe Adani.