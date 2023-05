Marchés immobiliers canadiens où les prix de l’immobilier sont en baisse

Bien que le prix moyen d’une maison au Canada ait diminué d’une année à l’autre, de nouvelles données de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI) montrent que les prix dans la plupart des grandes villes ont augmenté sur une base mensuelle depuis janvier.

Le prix moyen d’une maison au Canada était de 716 083 $ en avril, non désaisonnalisé, selon les statistiques publiées lundi par l’ACI. Bien que cela représente une baisse de 3,9 % par rapport à la même période l’an dernier, c’est environ 104 000 $ de plus que le prix moyen d’une maison au début de 2023.

Selon l’ACI, cette augmentation est due à un rebond des ventes de maisons, principalement dans des régions comme la région du Grand Toronto et le Lower Mainland de la Colombie-Britannique.

« Au cours des derniers mois, il y a eu des signes que les marchés du logement allaient se réchauffer cette année, il n’était donc pas surprenant de voir les choses décoller après le week-end de Pâques, qui sert souvent d’ouverture au marché de printemps. », a déclaré le président du CREA, Larry Cerqua, dans un communiqué de presse lundi.

La demande de logements continue de dépasser l’offre dans tout le pays, selon l’ACI. Les ventes de maisons ont augmenté de 11,3 % en avril par rapport au mois précédent, malgré le nombre de propriétés nouvellement inscrites au Canada qui demeure à son plus bas niveau en 20 ans.

La flambée de la demande et la faiblesse des stocks ont remis les vendeurs « aux commandes » dans la plupart des grandes villes canadiennes, selon une mise à jour du marché de l’habitation de la Banque Royale du Canada également publiée lundi. Les conditions actuelles de l’offre et de la demande ont contribué aux dernières hausses de prix d’un mois sur l’autre, a déclaré l’économiste principal de la CREA, Shaun Cathcart, dans un communiqué de presse.

En plus des marchés comme les régions du Grand Vancouver et de Toronto, d’autres villes comme Calgary, Winnipeg et Montréal ont également connu des augmentations du prix moyen des maisons sur une base mensuelle. La région de Halifax-Dartmouth et Ottawa ont enregistré certaines des hausses de prix les plus importantes de mars à avril, à 7,6 et 6,4 %, respectivement. Ces chiffres sont basés sur les prix de vente moyens des systèmes MLS pour les propriétés résidentielles et ne sont pas désaisonnalisés.

Pendant ce temps, certaines villes connaissent une baisse du prix moyen des maisons. Ceux-ci comprennent Saskatoon et Trois-Rivières, au Québec, ainsi que la province de l’Île-du-Prince-Édouard.

Comparé à d’autres marchés immobiliers, le nombre de nouvelles inscriptions dans ces régions est resté relativement constant d’une année sur l’autre, selon les données de l’ACI. À Trois-Rivières, par exemple, les nouvelles inscriptions résidentielles ont chuté de 4,1 % en avril 2023, comparativement à la même période l’an dernier. Dans la région du Grand Toronto, l’offre de nouvelles inscriptions résidentielles a chuté de 38,3 % au cours de la même période.

Selon RBC, la correction des prix impliquant le marché immobilier canadien est maintenant terminée, les prix des maisons ayant atteint un creux au cours des derniers mois. Si la demande des acheteurs reste forte, cela pourrait entraîner de nouvelles hausses des prix des maisons, selon la banque.

CTVNews.ca a compilé une liste de propriétés actuellement disponibles dans les marchés où les prix des maisons ont chuté d’un mois à l’autre, ainsi que dans d’autres grandes villes du Canada.

SASKATOON

(Photographie immobilière QuikSell / Megan Dyck, The M Group, Re/Max Saskatoon)

Taper: Loger

Prix: 359 900 $

Année de construction: 1974

Taille de la propriété: 106,47 m²

La taille du lot: 612.88 m²

Différence de prix moyen mensuel: -6,1 %

Avec plus de 100 mètres carrés de surface habitable, ce bungalow de Saskatoon comprend un salon et une salle à manger à aire ouverte, ainsi qu’une cuisine et quatre chambres. Les deux salles de bains ont été récemment rénovées et de nouvelles fenêtres ont été installées au cours des dernières années. La maison est à distance de marche de la rivière Saskatchewan Sud, ainsi que des sentiers, des parcs et des écoles.

TROIS-RIVIÈRES, QUÉ.

(Olivier St-Pierre, Ré/Max de Francheville)

Taper: Maison jumelée

Prix: 324 800 $

Année de construction: 2008

Taille de la propriété: 136,75 m²

La taille du lot: 473 m²

Différence de prix moyen mensuel: -5,8 %

Située à Trois-Rivières, cette maison jumelée comprend trois chambres à coucher et deux salles de bain. Au rez-de-chaussée, la cuisine à aire ouverte est jumelée à la salle à manger, qui donne accès à la cour arrière. Cet espace extérieur privé dispose d’un patio et d’un belvédère.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

(Odyssey Virtual / Ashtyn Palmer, Keller Williams Select Realty)

Taper: Maison jumelée

Prix: 370 000 $

Année de construction: 2023

Taille de la propriété: 117,43 m²

La taille du lot: 0,26 hectare

Différence de prix moyen mensuel: -5,4 %

Cette maison jumelée à Summerside, Î.-P.-É. est recouverte de planchers laminés. En plus d’une cuisine à aire ouverte, le salon et la salle à manger comprennent deux chambres et deux salles de bains. Il est possible de voir le port de Summerside depuis la propriété et il n’y a aucun voisin derrière la cour arrière.

MONTRÉAL

(Carly Fridman, Royal LePage Héritage)

Taper: Appartement

Prix: 599 000 $

Année de construction: 2020

Taille de la propriété: 50,5 m²

La taille du lot: N / A

Différence de prix moyen mensuel: +1,2 %

S’étendant sur environ 50 mètres carrés, cet appartement du quartier international de Montréal comprend une chambre et une salle de bain. Les planchers de bois couvrent la majeure partie de l’unité et les fenêtres du sol au plafond laissent entrer beaucoup de lumière naturelle. À proximité de l’appartement se trouvent des écoles, des parcs et le transport en commun.

GRAND VANCOUVER

(ONIKON Creative Inc. / Faith Wilson, FaithWilson | Christie’s International Real Estate)

Taper: Appartement

Prix: 1 289 000 $

Année de construction: 2003

Taille de la propriété: 94.76 m²

La taille du lot: N / A

Différence de prix moyen mensuel: +2 pour cent

En plus de deux chambres et de deux salles de bains, cet appartement de 94 mètres carrés comprend également un salon, une salle à manger et une cuisine à aire ouverte. La chambre principale dispose d’un dressing et d’un espace de rangement supplémentaire, tandis que les deux salles de bains sont dotées d’un carrelage enveloppant. L’unité elle-même surplombe le quartier de Yaletown à Vancouver et les installations du bâtiment comprennent une salle de sport et un sauna.

CALGARY

(Brendan Harris / Mitch Siemens, groupe de vente de maisons à Calgary, eXp Realty)

Taper: Appartement

Prix: 550 000 $

Année de construction: 1979

Taille de la propriété: 115,4 m²

La taille du lot: N / A

Différence de prix moyen mensuel: +2,8 %

Occupant les deux derniers étages de son immeuble, ce penthouse à Calgary s’étend sur environ 115 mètres carrés et comprend deux chambres et une salle de bain. À côté du salon à deux étages avec foyer au gaz naturel se trouve la cuisine, qui a été récemment rénovée et comprend un îlot pouvant accueillir quatre personnes. L’unité est complétée par un patio sur le toit avec vue sur les toits de la ville.

GRAND TORONTO

(Peter Yu, Pixels Alive / Maryrose Coleman et Emiline Layfield, Sotheby’s International Realty Canada)

Taper: Maison de ville

Prix: 1 158 000 $

Année de construction: 1873

Taille de la propriété: 102,47 m²

La taille du lot: 92,39 m²

Différence de prix moyen mensuel: +4 pour cent

Construite en 1873, cette maison de ville de caractère a connu de nombreuses améliorations au fil des ans, dont l’installation d’un nouveau foyer au bois. Le rez-de-chaussée est à aire ouverte avec des plafonds de trois mètres. À l’étage supérieur se trouvent deux chambres et une salle de bain de quatre pièces. Située dans le quartier Corktown de Toronto, cette maison se trouve à distance de marche des transports en commun, des restaurants et plus encore.

SAINT JOHN, N.-B.

(Luis Som / Ronalda Higgins, Re/Max Professionals Saint John)

Taper: Loger

Prix: 369 000 $

Année de construction: 1958

Taille de la propriété: 154,22 m²

La taille du lot: 1133.97 m²

Différence de prix moyen mensuel: +4,3 %

Diverses améliorations ont été apportées à ce bungalow de Saint John, NB, au cours des cinq dernières années, y compris l’ajout d’une nouvelle terrasse dans la cour arrière et de deux foyers au gaz à l’intérieur. En plus d’une cuisine récemment rénovée, il y a des salons et des salles à manger séparés, ainsi que trois chambres et trois salles de bains. Au niveau inférieur se trouvent la famille, la buanderie et les chambres froides.

EDMONTON

(3DR.Tours / Ayaaz Kassam, Sterling Real Estate)

Taper: Loger

Prix: 429 900 $

Année de construction: 1945

Taille de la propriété: 69,9 m²

La taille du lot: 409 m²

Différence de prix moyen mensuel: +4,6 %

Ce bungalow est situé dans le quartier Old Strathcona d’Edmonton et comprend trois chambres et deux salles de bains. En plus du salon se trouve une cuisine récemment rénovée offrant un accès à la terrasse et à une cour arrière entièrement aménagée. Au sous-sol se trouve une chambre de style scandinave, une salle de bain d’inspiration spa et un foyer au gaz. La maison elle-même est à quelques pas du ravin de Mill Creek.

VICTORIA

(Services immobiliers standard VI / Harry Newton, Newtco Realty)

Taper: Maison de ville

Prix: 1 099 000 $

Année de construction: 2002

Taille de la propriété: 150.97 m²

La taille du lot: 183 m²

Différence de prix moyen mensuel: +5,4 %

À l’entrée de cette maison de Victoria se trouve un hall principal avec un vestiaire et un espace pour accueillir les invités. Au niveau principal se trouve un salon et une salle à manger combinés avec des plafonds voûtés, des planchers en érable et un foyer électrique. Le salon offre également un accès à une terrasse avec vue sur les montagnes olympiques aux États-Unis. La maison est complétée par trois chambres et deux salles de bains.

WINNIPEG

(Eniko Crozier, Eagle Eye Real Estate Photography / Jordan Katz, Coldwell Banker Preferred Real Estate)

Taper: Loger

Prix: 349 900 $

Année de construction: 1912

Taille de la propriété: 83,52 m²

Différence de prix moyen mensuel: +5,8 %

Située dans le quartier Norwood Flats de Winnipeg, cette maison de plain-pied a été entièrement rénovée. Au rez-de-chaussée, le salon et la salle à manger combinés disposent d’un nouveau foyer électrique en pierre. Des comptoirs en quartz ont été installés dans la cuisine et de nouveaux revêtements de sol en planches de vinyle parcourent toute la maison. En plus de deux chambres à coucher, deux salles de bain, et le sous-sol de la propriété est partiellement aménagé.

OTTAWA

(Martin Dupuis / Tamara Gibb, Re/Max Absolute Realty)

Taper: Maison de ville

Prix: 685 000 $

Année de construction: 1999

Taille de la propriété: 92,9 m²

La taille du lot: 113,39 m²

Différence de prix moyen mensuel: +6,4 %

Cette maison en rangée d’unité de bout est située dans le quartier New Edinburgh d’Ottawa. Dans toute la maison, il y a des planchers de bois franc et des plafonds plats. Au niveau principal se trouve un salon et une salle à manger combinés avec accès à une terrasse privée, et au niveau supérieur se trouvent deux chambres et une salle de bain. Des épiceries, des cafés et bien plus sont tous accessibles à pied.

HALIFAX-DARTMOUTH

(Liam Tayler, SME Business Solutions/ Lorena MacDonald, Harbourside Realty)

Taper: Loger

Prix: 569 900 $

Année de construction: 1963

Taille de la propriété: 165,37 m²

La taille du lot: 0,05 hectare

Différence de prix moyen mensuel: +7,6 %

Cette maison à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, s’étend sur environ 165 mètres carrés et comprend trois chambres et deux salles de bains. À l’avant de la maison se trouve une véranda couverte, tandis qu’une terrasse est située dans la cour arrière. Le sous-sol est entièrement aménagé et offre un espace de rangement supplémentaire, tout comme le garage. La maison elle-même est située à proximité d’étangs, de parcs et de sentiers pédestres.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

(Craig Cole Photography / Chuck Hepworth, 3% Immobilier Côte Est)

Taper: Loger

Prix: 339 900 $

Année de construction: 2007

Taille de la propriété: 209.03 m²

La taille du lot: moins de 0,2 hectare

Différence de prix moyen mensuel: +8,7 %

Avec trois chambres et trois salles de bains, cette maison à deux étages à Paradise, NL, est d’environ 209 mètres carrés. À l’avant de la maison au rez-de-chaussée se trouve le salon, qui comprend des planchers de bois franc et un foyer. Vers l’arrière se trouve la cuisine, qui dispose d’un bar et d’une salle à manger adjacente. La cuisine offre également un accès à une cour arrière entièrement clôturée avec un cabanon pour du rangement supplémentaire.