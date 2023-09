Marches, bonnes causes et plus encore autour de Kelowna ce week-end

Le dernier week-end de l’été est chargé dans la région centrale de l’Okanagan, avec des événements pour tous mettant en vedette des chiots, de la musique live, des sports et bien plus encore.

Vendredi 15 septembre

À partir de vendredi soir, Live in Lake Country organise une fête d’appréciation de la communauté au parc Swalwell de 17 h à 19 h.

« Nous sommes très reconnaissants envers la communauté de Lake Country pour sa résilience, sa coopération et son soutien lors de l’incendie de forêt qui a touché notre région », peut-on lire sur l’événement Facebook. «C’est l’occasion de se réunir et de s’amuser.»

L’événement comprend de la musique live de Shalisa à 17h et de Chick Jagger and the Rolling Tones à 18h.

C’est le dernier week-end de la pré-saison pour les Rockets de Kelowna et les Warriors de West Kelowna en préparation pour la saison régulière.

Les deux derniers matchs préparatoires des Rockets auront lieu à Prospera Place le vendredi 15 septembre contre les Giants de Vancouver et le samedi 16 septembre contre les Royals de Victoria.

De nombreux joueurs en lice pour les places finales auront la chance de montrer à l’entraîneur Kris Mallette ce qu’ils ont lors de ces derniers matchs, car l’équipe sera privée des stars Andrew Cristall, Jari Kykkanen, Caden Price et Jackson DeSouza qui participent aux camps d’entraînement de la LNH.

La mise au jeu aura lieu à 19 h 05 les deux soirs.

Pour les Warriors, leur dernière mise au point est une série à domicile avec les Vernon Vipers. Le concours de vendredi soir aura lieu à Royal LePage Place à West Kelowna à 19 h, tandis que samedi, ils emprunteront l’autoroute 97 pour jouer au Kal Tire Place de Vernon à 18 h.

Samedi 16 septembre

L’événement le plus important du week-end, la 8e marche annuelle du myélome multiple de Kelowna, aura lieu à 10 h 30 au parc Kerry.

Cet événement vise à sensibiliser et à collecter des fonds pour la recherche sur le myélome, qui est le deuxième type de cancer du sang le plus répandu et qui reste incurable.

Kristin Weberg, résidente de Kelowna, a perdu son mari, Jamie, à cause de la maladie en 2015.

«Lorsque Jamie a reçu le diagnostic, aucun de nous ne savait quoi que ce soit au sujet du myélome multiple», a déclaré Kristen. «Je me souviens qu’on m’avait dit que cela s’était déjà propagé, lui rongeant les côtes de l’intérieur et provoquant des lésions sur son crâne. Nous avons été dévastés.

Kristen reste active dans l’événement pour honorer l’héritage de son mari en sensibilisant à la maladie.

« La vie est courte et il n’y a aucune garantie », a déclaré Kristin. « Le myélome ne fait aucune discrimination. N’importe qui peut être concerné. Jamais, dans mes pensées les plus folles, je n’aurais imaginé perdre mon mari à cause d’un cancer à 36 ans. Je veux contribuer à la sensibilisation à cette terrible maladie afin que d’autres familles ne connaissent pas la même douleur que la nôtre.

Cette année, l’objectif de l’événement est de récolter 15 000 $.

Le Festival des arts de l’Asie du Sud est également de retour, mais cette année, il s’agit d’un événement de deux jours qui se déroulera à Lake Country et à Kelowna.

Mis sur mon Okanagan MELA, l’événement du premier jour de samedi aura lieu au Creekside Theatre de Lake Country et mettra en vedette de jeunes artistes célébrant les cultures et les identités sud-asiatiques. Parmi les artistes musicaux figurent le chanteur de Surrey Cinnamon Sandhu, Deepak Bhatti de Kelowna et le duo de chants et de tambours acoustiques de Surrey, Gurmukh Musafir & Swaraj.

Il y aura également un marché artisanal proposant des produits et des boissons provenant d’entreprises locales. L’événement a lieu de 17h à 20h

La deuxième journée aura lieu dimanche au Kelowna Innovation Centre de 11 h à 14 h et comprendra des discours et une galerie d’art.

Un autre événement de deux jours, Global Pet Foods Kelowna, organise sa grande ouverture samedi et dimanche.

Il proposera des offres, des cadeaux et les SuperDogs. Paws It Forward collectera des dons et mettra des chiens à disposition pour des rencontres et des salutations.

Global Pet Foods Kelowna est situé au 1835 Gordon Drive.

dimanche 17 septembre

Une marche pour l’action climatique a lieu dimanche pour sensibiliser au changement climatique à Kelowna.

Bobbi Vojtko, résident de West Kelowna et enseignant du district scolaire 23, organisera l’événement à partir de midi à l’hôtel de ville. La marche partira de Water Street.

Un événement annuel à travers le Canada pour honorer une légende aura également lieu dimanche au centre-ville de Kelowna.

La course Terry Fox débute à 11 h au parc Stuart et les participants peuvent s’inscrire à une course d’un, cinq ou 10 kilomètres à partir de 10 h.

L’événement recueille chaque année des fonds pour la recherche sur le cancer et cette année, à Kelowna, l’objectif est de 35 000 $.

La 22e randonnée à vélo annuelle Cops of Kids dans le sud de l’intérieur se termine dimanche matin alors que les coureurs retournent à Kelowna.

Après 10 jours, 26 communautés et près de 1 000 kilomètres de vélo, les 24 participants franchiront la ligne d’arrivée à l’hôtel Ramada vers 11h30.

Le but de la randonnée est de récolter des fonds pour aider les enfants qui traversent une crise médicale, physique ou traumatique.

Depuis sa création en 2001, l’organisme à but non lucratif a collecté plus de 6,1 millions de dollars et aidé plus de 3 100 enfants.

Après avoir été reporté en raison des incendies de forêt du complexe Grouse, le Dirty Mutter a été reporté à dimanche.

Les participants et leurs chiens s’affrontent dans des séries sur le parcours d’obstacles boueux de 1,5 kilomètre, et tous les profits de l’événement serviront à couvrir les frais de nourriture, d’hébergement et de soins vétérinaires pour les animaux de la Rescue Ranch Society.

Se déroulant au 2454 Brentwood Road dans le quartier de Black Mountain, les portes ouvrent à 8h30 et la première manche commence à 9h. Les participants peuvent acheter des billets ici.

Dimanche, de 11 h à 23 h, au pub Whiski-Jacks à West Kelowna, 11 artistes « se regrouperont » pour recueillir des fonds pour le service d’incendie de West Kelowna et les artistes locaux.

L’entrée se fait par don d’un minimum de 10 $.

FarmFolk CityFolk organise dimanche Feast of Fields, leur événement de collecte de fonds phare au Priest Creek Family Estate Winery à Kelowna.

L’événement de trois heures « met en lumière les liens entre les agriculteurs et les chefs, les champs et la table, et les agriculteurs et les citadins ».

Les participants se promèneront d’une entreprise à l’autre en dégustant certains des meilleurs plats et boissons proposés par des chefs, des boulangers, des vignerons, des brasseurs et bien plus encore de l’Okanagan.

Les billets pour Okanagan Feast of Fields coûtent un peu plus de 17 $ et couvrent tous les achats de nourriture et de boissons.

Le 13e événement annuel aura lieu de 13h à 16h

