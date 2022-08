Marchés aux puces Junk in the Trunk prévus pour le 18 septembre, 1er octobre – Shaw Local

Les marchés aux puces Junk in the Trunk auront lieu le dimanche 18 septembre au 100 Commercial Drive et le samedi 1er octobre dans le parking de Honest Abe au sud de Morris sur la route 47 au nord de Southmore Road.

L’heure d’installation des marchés est de 8 h 30 et les ventes se déroulent de 10 h à 16 h. Il s’agit d’un événement premier arrivé, premier servi sans réservation requise. Les frais du vendeur sont de 20 $ par place et les bénéfices sont reversés à un organisme de bienfaisance local. Les fournisseurs participants devront lire les règles et confirmer qu’ils les acceptent en envoyant un courriel à Ken à willis824@comcast.net ou en appelant le 815-942-2032.