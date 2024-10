Marcher plus vite peut vous aider à vivre plus longtemps

Combien de pas faut-il faire par jour pour une santé optimale ? Les recommandations varient considérablement, ce qui fait que toute réponse ressemble, au mieux, à une tentative dans le noir.

Un étude internationale publié l’année dernière dans le Journal du Collège américain de cardiologie offre des conseils plus concrets, avec une touche d’originalité.

Le nombre de pas que vous faites chaque jour compte, disent les auteurs, mais votre rythme aussi. Les chercheurs ont découvert que marcher plus vite était associé à un risque réduit de décès, quel que soit le nombre de pas effectués par jour.

Cela est logique, disent-ils, car l’exercice modéré à vigoureux est considéré comme le plus bénéfique en matière de santé cardiovasculaire. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent 150 minutes d’activité d’intensité modérée chaque semaine pour la plupart des adultes, ou 75 minutes d’activité d’intensité vigoureuse.

Cette étude n’est pas la première à démontrer que plus on marche vite, plus on peut s’attendre à des bienfaits pour la santé. UN Étude 2022 basée au Royaume-Uni ont constaté que plus le nombre de pas par jour, jusqu’à environ 10 000, plus le risque de démence est faible, et que marcher rapidement pourrait également réduire le risque de démence.

Et une étude basée au Brésil en 2022 ont découvert que plus le nombre de pas quotidiens était élevé et plus le rythme de ces pas était rapide, moins une personne risquait de souffrir de raideur artérielle.

Marcher à un rythme d’environ 100 pas/minute, 30 minutes par jour, cinq jours par semaine répondrait aux besoins hebdomadaires en matière d’exercice modéré pour les personnes âgées, ont déclaré des chercheurs brésiliens. UN Etude internationale 2011 a fait écho à ces résultats, déclarant que 100 pas par minute équivalaient à une activité physique modérée.

Combien de pas dois-je faire par jour ?

Dans l’étude internationale de 2023, des chercheurs des Pays-Bas, d’Espagne et des États-Unis ont examiné les données de 12 études impliquant au total plus de 111 000 participants. Parmi leurs conclusions :

2 500 pas quotidiens C’est à peu près le point auquel le risque de décès a été considérablement réduit (de 8 %), par rapport à 2 000 pas quotidiens.

C’est à peu près le point auquel le risque de décès a été considérablement réduit (de 8 %), par rapport à 2 000 pas quotidiens. 2 700 pas quotidiens C’est à peu près le point auquel le risque de maladies cardiovasculaires mortelles et non mortelles comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux a été considérablement réduit (de 11 %), par rapport à 2 000 pas quotidiens.

C’est à peu près le point auquel le risque de maladies cardiovasculaires mortelles et non mortelles comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux a été considérablement réduit (de 11 %), par rapport à 2 000 pas quotidiens. 7 000 pas quotidiens en gros, est le nombre optimal pour ceux qui cherchent à réduire leur risque de maladies cardiovasculaires mortelles et non mortelles (réduction de 51 %).

en gros, est le nombre optimal pour ceux qui cherchent à réduire leur risque de maladies cardiovasculaires mortelles et non mortelles (réduction de 51 %). 9 000 pas quotidiens en gros, est le nombre optimal pour ceux qui cherchent à réduire leur risque de décès, quelle qu’en soit la cause (réduction de 60 %).

en gros, est le nombre optimal pour ceux qui cherchent à réduire leur risque de décès, quelle qu’en soit la cause (réduction de 60 %). Tous les 1 000 pas quotidiens supplémentaires ou environ 10 minutes de marche, réduira votre risque de décès dans une certaine mesure, mais pas à des intervalles prévisibles.

ou environ 10 minutes de marche, réduira votre risque de décès dans une certaine mesure, mais pas à des intervalles prévisibles. Chaque 500 pas quotidiens supplémentairessoit environ cinq minutes de marche, améliorera la santé des personnes ayant de faibles niveaux d’activité physique.

Selon la sagesse populaire, 10 000 est le nombre idéal de pas par jour. Ces conseils sont venus du Japon dans les années 1960, ont écrit les auteurs de l’étude, mais il n’existe aucune donnée pour les étayer.

D’autres études ont proposé des recommandations similaires, notamment :

4 000 pas quotidiens pour réduire considérablement le risque de décès, selon une étude d’août 2023

pour réduire considérablement le risque de décès, selon une étude d’août 2023 8 000 à 9 000 pas quotidiens pour réduire le risque de maladies courantes comme le diabète, l’hypertension, l’apnée du sommeil, le RGO, la dépression et l’obésité, selon une étude d’octobre 2022

pour réduire le risque de maladies courantes comme le diabète, l’hypertension, l’apnée du sommeil, le RGO, la dépression et l’obésité, selon une étude d’octobre 2022 4 400 pas quotidiens pour réduire le risque de décès de 41 % par rapport à 2 700 pas par jour, sans autre réduction significative du risque après 7 500 pas, selon une étude de mai 2019

La pandémie a fait chuter les marches

Cette recherche intervient alors que les scientifiques commencent à prendre conscience de tout le poids de la pandémie en termes d’effets à long terme sur la santé de la société. Le nombre de pas que les gens font chaque jour a chuté au début de la pandémie de COVID-19 – et ils ne s’en sont pas encore remis, selon une étude publiée plus tôt cette année.

Des chercheurs de l’Université Vanderbilt ont examiné les pas quotidiens de près de 5 500 personnes pendant deux ans avant la pandémie et près de deux ans après. Ils ont constaté qu’en moyenne, les participants à l’étude faisaient environ 700 pas de moins par jour après la pandémie, ce qui équivaut à environ un tiers de mile de moins chaque jour.

Avant la pandémie, le nombre de pas était d’environ 7 808 par jour. Les étapes après COVID oscillaient autour de 7 089.

L’Américain moyen fait 3 000 à 4 000 pas par jour, soit environ 1,5 à 2 miles, selon experts à la clinique Mayo. Ceux qui font moins de 5 000 pas par jour sont considérés comme sédentaires, selon les chercheurs de Vanderbilt.

Existe-t-il une chose telle que faire trop de pas ?

Il n’y a pas trop d’étapes, selon l’équipe de recherche internationale à l’origine de l’article.

« Notre étude a montré que même 16 000 pas par jour ne présentent aucun risque », a déclaré le co-auteur Francisco Ortega, professeur de sciences du sport à l’Université de Grenade en Espagne. communiqué de presse sur l’étude. Cependant, une réduction supplémentaire du risque devient marginale au-delà de 10 000 étapes.

Mais ceux qui atteignent déjà confortablement 10 000 pas par jour devraient envisager un objectif de pas quotidien plus élevé, selon les experts de Mayo. Pour ceux qui n’ont pas atteint 10 000 pas quotidiens, ils recommandent d’atteindre l’objectif en ajoutant 1 000 pas supplémentaires chaque jour pendant deux semaines avant d’augmenter à nouveau leur objectif.

Comment ajouter plus d’étapes dans votre journée

Si vous souhaitez ajouter quelques étapes supplémentaires à votre journée, voici quelques moyens simples, selon le Fondation Amérique en mouvement:

Marchez pour récupérer le courrier et faites le tour du pâté de maisons une fois de plus lorsque vous le faites.

Discutez de la journée avec vos proches lors d’une promenade après le dîner.

Faites une promenade énergisante avant votre trajet matinal.

Créez un club de marche au bureau.

Bénévole pour promener des chiens dans un refuge pour animaux.

Prenez les escaliers plutôt qu’un escalier roulant ou un ascenseur.

Sortez du bus quelques arrêts plus tôt et marchez jusqu’au bout.

Jouez une partie de golf, sans la voiturette.

Faites des longueurs dans une piscine.

Allez danser dans un club.

Rejoignez une équipe de volley-ball, en salle ou en extérieur.

Procurez-vous un match de tennis.

Allez patiner sur une patinoire locale.

Garez-vous le plus loin possible dans les parkings.

