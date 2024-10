Marcher par courtes rafales consomme 20 à 60 % d’énergie en plus que marcher en continu sur la même distance.

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Une équipe de physiopathologistes de l’Université de Milan a découvert que monter des escaliers ou marcher pendant de courtes périodes permet aux gens de consommer 20 à 60 % d’énergie en plus que s’ils faisaient la même activité sans arrêt sur la même distance. Dans leur étude, publié dans le Actes de la Royal Society Ble groupe a demandé à des volontaires de marcher sur un tapis roulant ou de monter des escaliers tout en surveillant leur consommation d’oxygène.

L’équipe de recherche a noté que les dépenses énergétiques disponibles ont tendance à refléter des activités effectuées dans un état métaboliquement stable, qui ne s’établit qu’après avoir effectué une telle activité pendant un certain temps. Ils se sont demandés s’il pourrait y avoir des différences dans les dépenses si les personnes pratiquaient plusieurs fois des exercices de type démarrage et arrêt. Pour le savoir, ils ont recruté 10 volontaires.

Les volontaires ont marché sur un tapis roulant ou monté un petit escalier pendant différentes durées, allant de 10 secondes à quatre minutes. Ce faisant, ils portaient un masque pour mesurer leur consommation d’oxygène, un moyen de mesurer la consommation d’énergie.

Les chercheurs ont constaté que les volontaires utilisaient plus d’énergie s’ils démarraient et s’arrêtaient plusieurs fois par rapport à s’engager dans une activité régulière et de plus longue durée, car ils parcouraient la même quantité de terrain.

Les chercheurs expliquent que cela s’explique par le fait que le corps utilise plus d’énergie pour se préparer à une activité et adopter un bon rythme qu’une fois la stabilité atteinte. Ils le comparent à une voiture utilisant plus d’essence car elle s’efforce de reprendre de la vitesse à partir d’une position de ralenti.

Des tests plus approfondis ont montré que l’exercice en plusieurs séances courtes plutôt qu’en une seule plus longue entraînait une augmentation de la consommation d’énergie de 20 à 60 %.

L’équipe suggère que les personnes qui souhaitent tirer le meilleur parti de leurs programmes d’exercices effectuent plusieurs courtes périodes d’activité plutôt que de continuer pendant de longues périodes à un rythme constant.

Plus d’informations :

F. Luciano et al, Bougez moins, dépensez plus : les exigences métaboliques des courtes périodes de marche, Actes de la Royal Society B : Sciences biologiques (2024). DOI : 10.1098/rspb.2024.1220

