Marcher (et patiner) sur de la glace mince, certains en Europe en ont payé le prix

Ces patins à glace dans divers endroits européens ce week-end auraient bien fait de écouter Yoko Ono: « Marcher sur de la glace mince, j’en paie le prix. »

Des centaines de personnes ont dansé, patiné, joué au hockey ou déambulé sur des lacs et des canaux gelés en Europe pendant le week-end, mais la glace n’était pas toujours assez épaisse pour garder tout le monde debout.

À Amsterdam, un patineur vêtu uniquement d’un maillot de bain sur un canal gelé a obtenu ses quelques secondes de gloire – capturées dans une vidéo vue près de sept millions de fois mardi – lorsqu’il est tombé à travers la glace et a dû être secouru par un patineur plus prudent. , qui portait également plus de vêtements.