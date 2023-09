Marcher davantage abaisse la tension artérielle, selon une étude

Il est reconnu que marcher tous les jours vous donne plus d’énergie, réduit votre stress et prévient certaines maladies chroniques, selon le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, et une nouvelle étude a identifié une autre raison pour laquelle vous devriez y aller.

L’étude évaluée par des pairs, publiée dans le Journal of Cardiovascular Development and Disease, a révélé que marcher environ 3 000 pas supplémentaires par jour peut réduire considérablement la tension artérielle chez les personnes âgées souffrant d’hypertension.

Selon Linda Pescatello, professeur de kinésiologie au Collège d’agriculture, de santé et de ressources naturelles d’UConn et co-auteur de l’étude, l’hypertension artérielle est assez courante au Canada.

Les données de 2016 à 2019 montrent que 23 pour cent des adultes canadiens âgés de 20 à 79 ans ont déclaré un diagnostic d’hypertension d’un professionnel de la santé, prenant des médicaments contre l’hypertension ou une hypertension artérielle équivalente à une hypertension de stade 2, selon Statistique Canada.

« Nous souffrirons tous d’hypertension si nous vivons assez longtemps, du moins dans ce pays », a déclaré Pescatello dans un communiqué de presse. « C’est à quel point c’est répandu. »

Pour explorer les impacts de l’augmentation de la marche sur les personnes souffrant d’hypertension artérielle, l’étude s’est concentrée sur un groupe de 21 adultes, âgés de 68 à 78 ans, qui ont déclaré vivre une vie principalement sédentaire et ne marcher qu’environ 4 000 pas par jour avant le début de la marche. étude.

Sur la base de l’analyse d’autres études connexes, les chercheurs ont déclaré que faire en sorte que les participants fassent 3 000 pas supplémentaires par jour était considéré comme un objectif raisonnable.

Pour suivre leurs résultats, les participants ont reçu un kit comprenant des tensiomètres, des journaux pour enregistrer leurs progrès et des podomètres, des appareils portés qui comptent le nombre de pas que vous faites.

Les chercheurs ont découvert qu’en moyenne, après avoir marché, davantage de participants ont constaté une diminution de leur tension artérielle systolique et diastolique de sept et quatre points, respectivement.

La pression artérielle systolique mesure la pression dans vos artères lorsque votre cœur bat, tandis que la pression artérielle diastolique mesure la pression dans vos artères lorsque votre cœur se repose entre les battements, selon le Center for Disease Control and Prevention.

« Dans une étude précédente, nous avons constaté que lorsque l’exercice est associé à des médicaments, l’exercice renforce les effets des médicaments contre l’hypertension seuls », a déclaré Pescatello. «Cela témoigne simplement de la valeur de l’exercice comme traitement antihypertenseur. Il ne s’agit pas du tout d’annuler les effets des médicaments, mais cela fait partie de l’arsenal thérapeutique.

Les résultats de l’étude indiquent que marcher environ 7 000 pas par jour peut équivaloir à prendre des médicaments antihypertenseurs pour réduire la tension artérielle.

Alors que huit participants prenaient déjà ce type de médicaments, ils ont quand même constaté une amélioration de leur tension artérielle systolique grâce à l’augmentation de la marche.

Les chercheurs ont également découvert que les meilleurs résultats étaient influencés par le nombre de pas plutôt que par l’intensité de l’activité physique.

« En utilisant le volume comme objectif, tout ce qui rentre et ce qui fonctionne apporte des bienfaits pour la santé », a déclaré Pescatello.

Les auteurs de l’étude espèrent utiliser ces résultats dans le cadre d’un essai clinique plus vaste à l’avenir.