Marcher dans un pays des merveilles de Wiegman: les méthodes de liaison de l’équipe d’Angleterre derrière le succès des Lionnes à l’Euro 2022

Les femmes d’Angleterre ont largement profité de l’arrivée de la manager Sarina Wiegman en septembre 2021, remportant leur premier grand tournoi international à l’Euro 2022 l’été dernier.

Les femmes d’Angleterre voyagent vers le bas pour la Coupe du monde 2023 avant leur match d’ouverture contre Haïti le samedi 22 juillet en tant que l’une des favorites du tournoi. Une grande partie de cette étiquette peut être attribuée aux méthodes de liaison d’équipe mises en œuvre par Wiegman.

Le milieu de terrain Georgia Stanway a excellé sous le patron néerlandais et raconte QuatreQuatreDeux comment la création d’un environnement uni au sein de l’équipe s’est avérée cruciale.

« L’une des choses les plus importantes que nous ayons faites », déclare Georgia Stanway, « a été cet exercice d’apprentissage où nous avons choisi une personne et sommes allés nous promener avec elle, et avons découvert son parcours – comment elle s’est retrouvée ici. aujourd’hui, ce qui les motive et les raisons pour lesquelles ils font ce qu’ils font.

« C’était vraiment important pour nous, car nous avons appris à connaître tout le monde à un niveau plus personnel, plutôt qu’au niveau footballistique.

« Lorsque vous jouez pour des équipes adverses, cela peut parfois créer beaucoup de concurrence et de frictions. Donc, en entrant dans l’environnement des Lionnes, nous savions que nous étions ici pour jouer pour l’Angleterre et avons pu nous connaître de manière plus personnelle. niveau, pour pouvoir communiquer plus facilement.

Bien que Beth Mead ne puisse pas faire le voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande, après avoir subi un ACL en novembre, elle a également partagé la psychologie « géniale » que Sarina Wiegman a employée dans l’équipe d’Angleterre pour s’assurer que chaque joueur joue à son maximum.

« Honnêtement, je ne sais pas comment elle fait – nous pensons qu’elle est un génie », a déclaré Mead FFT dans une interview accordée quelques mois après le succès de l’Euro.

«Elle a un tel effet sur vous en tant que personne et équipe. Elle est directe, vous savez où vous en êtes, vous connaissez vos responsabilités et la façon dont nous jouons en équipe. Tout au long de l’Euro, elle nous a gardés humbles et à l’abri des projecteurs ; elle nous a gardés dans notre bulle familiale de l’équipe et nous a fait nous sentir si calmes, même si tout le monde était tellement motivé et excité.

« Il y avait une telle attente, mais elle nous a gardés calmes – même dans les vestiaires avant la finale, elle a dit que nous n’avions pas à gagner, mais nous le voulions vraiment et nous devrions l’aborder comme un autre match de football. »

Georgia Stanway reconnaît également que les Lionnes sont un animal différent par rapport à l’année dernière, suggérant « la dynamique a changé mais nous sommes toujours une équipe incroyable ».

