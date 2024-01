Marcher avec votre smartphone affecte votre façon de marcher et votre humeur

Les travaux du Dr Giang ont porté sur le lien entre la « marche distraite liée au téléphone » et les visites aux urgences. En utilisant des données gouvernementales couvrant les années 2011 à 2019, lui et ses collègues ont recensé près de 30 000 blessures causées par les téléphones. Alors qu’un grand nombre de ces accidents se sont produits dans la rue et sur les trottoirs, près d’un quart se sont produits à la maison. Trébucher sur quelque chose ou tomber dans les escaliers constitue un risque réel, a déclaré le Dr Giang.

L’âge était l’un des principaux facteurs de risque de blessures à la marche liées au téléphone, son étude a trouvé. Les jeunes âgés de 11 à 20 ans présentaient la plus forte proportion de blessures, suivis par les adultes dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine – peut-être parce que les plus jeunes utilisent leur téléphone plus que les personnes plus âgées, a-t-il déclaré.

Alors, comment rester en sécurité ? Si vous souhaitez vérifier votre téléphone, le Dr Giang vous recommande de vous arrêter un instant, de préférence hors du chemin des autres piétons.

Si vous marchez et utilisez votre appareil en même temps, il vous conseille de vous abstenir de vous trouver à proximité d’escaliers, de passages pour piétons et de terrains encombrés ou irréguliers – autant de contextes où, selon ses recherches, les accidents sont plus susceptibles de se produire.

« Même les personnes alertes et conscientes se blessent en marchant », a-t-il ajouté. “Si vous êtes distrait par un téléphone, vous vous exposez définitivement à des risques.”