Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Martin Luther King III, son épouse, Arndrea Waters King, et leur fille de 15 ans, Yolanda, ont développé un ensemble de traditions pour cette période de l’année.

Chaque mois d’août, ils revoient le discours enthousiaste du révérend Martin Luther King Jr. lors de la marche de 1963 sur Washington pour l’emploi et la liberté. Même si l’héritage de l’icône des droits civiques est plus proche des Kings que de la plupart des autres familles, ils considèrent les anniversaires de marche comme un moment d’enseignement.

« Nous sommes comme n’importe quelle autre famille, dans le sens où nous voulons enseigner à notre fille ce moment de l’histoire », a déclaré Arndrea. « Et puis nous essayons aussi de le relier à des mouvements ou à des personnes qui font des choses dans le présent. »

Cette année, les Kings se joindront à une foule attendue de dizaines de milliers de personnes, qui se rassemblent samedi au Lincoln Memorial dans la capitale nationale pour commémorer le 60e anniversaire du discours « I Have A Dream » du défunt révérend.

L’événement est organisé par le Kings’ Drum Major Institute et le National Action Network. Une foule de leaders noirs des droits civiques et une coalition multiraciale et interconfessionnelle d’alliés rassembleront les participants au même endroit où pas moins de 250 000 personnes se sont rassemblées en 1963 pour ce qui est encore considéré comme l’une des plus grandes et des plus importantes manifestations pour la justice raciale et l’égalité dans l’histoire des États-Unis. .

Vendredi, Martin Luther King III, qui est le fils aîné de la défunte icône des droits civiques, et sa sœur, Bernice King, ont chacun visité le monument dédié à leur père à Washington.

« Je vois un homme toujours en position d’autorité et disant: ‘Nous devons encore bien faire les choses' », a déclaré Bernice en levant les yeux vers la statue de granit.

La marche originale, dont la pièce maîtresse était leur père, a contribué à préparer le terrain pour l’adoption d’une législation fédérale sur les droits civils et le droit de vote dans les années 1960.

Les organisateurs de la commémoration de cette année espèrent retrouver l’énergie de la marche initiale sur Washington – en particulier face à l’érosion du droit de vote à l’échelle nationale, après l’annulation récente par la Cour suprême de l’action positive en matière d’admission à l’université et de droit à l’avortement, et dans un contexte de menaces croissantes. de violence politique et de haine contre les personnes de couleur, les juifs et la communauté LGBTQ.

« Ce que nous savons, c’est que lorsque les gens se lèvent, la différence peut être faite », a déclaré Martin Luther King III à l’Associated Press dans une interview accordée samedi. « Ce n’est pas une commémoration traditionnelle. C’est vraiment une nouvelle dédicace.

L’événement débutera avec des discours et des performances avant le programme à 8 h 00 HE. Le programme principal commence à 11 h HE, suivi d’une procession qui débutera dans les rues de Washington en direction du mémorial du Dr Martin Luther King, Jr..

Parmi les intervenants invités figurent l’ambassadeur Andrew Young, le proche conseiller de King qui a aidé à organiser la marche originale et qui a ensuite été membre du Congrès, ambassadeur à l’ONU et maire d’Atlanta. Les dirigeants de la NAACP et de la National Urban League devraient également faire des remarques.

Marche sur l’événement du 60e anniversaire de Washington à DC

Plusieurs dirigeants des groupes organisateurs de la marche ont rencontré vendredi le procureur général Merrick Garland et le procureur général adjoint Kristen Clarke de la division des droits civiques, pour discuter d’une série de questions, notamment le droit de vote, le maintien de l’ordre et la ligne rouge.

Le rassemblement de samedi est un précurseur de l’anniversaire de la marche du 28 août 1963 sur Washington. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris célébreront lundi l’anniversaire de la marche en rencontrant les organisateurs du rassemblement de 1963. Tous les enfants de King ont été invités à rencontrer Biden, ont indiqué des responsables de la Maison Blanche.

Pour le révérend Al Sharpton, fondateur du National Action Network, continuer à observer la marche à l’occasion des anniversaires de Washington remplit une promesse qu’il a faite à feu la matriarche de la famille King, Coretta Scott King. Il y a vingt-trois ans, elle a présenté Sharpton et Martin Luther King III lors d’une marche organisée pour le 37e anniversaire et les a exhortés à perpétuer cet héritage.

« Je n’aurais jamais pensé que 23 ans plus tard, Martin et moi, avec Arndrea, ferions une marche et que nous aurions moins (de protection des droits civiques) qu’en 2000 », a déclaré Sharpton.

« Nous remplissons la mission que Mme King nous a confiée », a-t-il déclaré. « Nous devons marcher en disant que nous ne pouvons pas reculer et que nous devons aller de l’avant. »

À la sortie de la marche samedi, Sharpton a déclaré qu’il dirigerait une tournée sur le droit de vote à l’automne dans les États qui tentent d’ériger des barrières avant l’élection présidentielle de 2024. Il prévoit également de rencontrer d’importants entrepreneurs noirs pour créer un fonds destiné à financer la lutte contre les attaques conservatrices contre les initiatives en matière de diversité et d’inclusion.

Bernice King, a déclaré qu’elle sympathisait avec ceux qui étaient las de la lutte continue pour préserver les droits civiques. Mais ils doivent se souvenir des paroles de sa mère, en plus du célèbre discours de son père, a-t-elle déclaré.

« Ma mère a dit que la lutte est un processus sans fin », a déclaré Bernice, PDG du Martin Luther King, Jr. Center For Nonviolent Social Change, fondé par sa mère après l’assassinat de l’icône des droits civiques en 1968.

« La liberté ne se gagne jamais vraiment – ​​on la mérite et on la gagne à chaque génération. La vigilance est la réponse », a-t-elle déclaré. « Nous devons toujours nous rappeler que c’est difficile et sombre en ce moment, mais l’aube approche. »

Les remarques de son père sur la Marche sur Washington ont résonné à travers des décennies de pressions et d’attractions en faveur du progrès en matière de droits civils et humains. Mais des moments sombres ont également suivi son discours.

Deux semaines plus tard, en 1963, quatre filles noires ont été tuées dans l’attentat à la bombe contre l’église baptiste de la 16e rue à Birmingham, en Alabama, suivi de l’enlèvement et du meurtre de trois défenseurs des droits civiques dans le comté de Neshoba, dans le Mississippi, l’année suivante. Ces tragédies ont motivé l’adoption du Civil Rights Act de 1964.

Et les marches pour le droit de vote de Montgomery à Selma, en Alabama, au cours desquelles les manifestants ont été brutalement battus alors qu’ils traversaient le pont Edmund Pettus lors de ce qui est devenu connu sous le nom de « dimanche sanglant », ont forcé le Congrès à adopter la loi sur le droit de vote de 1965.

« Malheureusement, nous vivons à une époque où une jeune génération croit que la génération de mon père, et celles d’entre nous qui ont suivi, n’ont pas fait assez », a déclaré Bernice King. « Et je veux qu’ils comprennent que vous en bénéficiez et que c’est ainsi que vous en bénéficiez. »

Elle a ajouté : « Nous ne pouvons pas abandonner, car il y a un moment où le changement arrive. Il faut célébrer les petites victoires. Si vous n’êtes pas reconnaissant, vous compromettrez également vos progrès.