Marche pour nos vies : des milliers de personnes se rassemblent aux États-Unis

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi sur le National Mall et à travers les États-Unis dans une nouvelle pression pour des mesures de contrôle des armes à feu après les récentes fusillades meurtrières de masse d’Uvalde, au Texas, à Buffalo, dans l’État de New York, qui, selon les militants, devraient obliger le Congrès à agir.

« Ça suffit », a déclaré la maire du district de Columbia, Muriel Bowser, lors de la deuxième marche pour nos vies dans sa ville. « Je parle en tant que maire, maman, et je parle au nom de millions d’Américains et de maires américains qui exigent que le Congrès fasse son travail. Et son travail est de nous protéger, de protéger nos enfants de la violence armée. »

L’un après l’autre, les orateurs à Washington ont appelé les sénateurs, qui sont considérés comme un obstacle majeur à la législation, à agir ou à risquer d’être démis de leurs fonctions, en particulier compte tenu du choc subi par la conscience nationale après la mort de 19 enfants et de deux enseignants le 24 mai à Robb Elementary École à Uvalde.

« Si notre gouvernement ne peut rien faire pour empêcher 19 enfants d’être tués et massacrés dans leur propre école, et décapités, il est temps de changer qui est au gouvernement », a déclaré David Hogg, un survivant de la fusillade de 2018 qui a tué 17 étudiants. et le personnel de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride.

Co-fondateur de l’organisation March For Our Lives qui a été créée après cette fusillade et a organisé son premier rassemblement à Washington peu de temps après, Hogg a mené la foule en scandant « Vote them out ».

Un autre survivant de Parkland et co-fondateur du groupe, X Gonzalez, a lancé un plaidoyer passionné et grossier au Congrès pour le changement. « Nous sommes en train d’être assassinés », a-t-elle crié et imploré le Congrès d' »agir selon votre âge, pas selon votre pointure ».

Yolanda King, petite-fille de Martin Luther King Jr., a ajouté : « Cette fois, c’est différent parce qu’il ne s’agit pas de politique. Il s’agit de moralité. Pas de droite et de gauche, mais de droite et de fausse, et cela ne signifie pas seulement des pensées et des prières. Cela signifie du courage et de l’action. »

Manuel Oliver, dont le fils, Joaquin, a été tué dans la fusillade de Parkland, a appelé les étudiants « à éviter de retourner à l’école jusqu’à ce que nos dirigeants élus cessent d’éviter la crise de la violence armée en Amérique et commencent à agir pour sauver nos vies ».

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans un amphithéâtre de Parkland, où Debra Hixon, dont le mari, le directeur sportif du lycée Chris Hixon, est décédé dans la fusillade, a déclaré qu’il était « trop ​​facile » pour les jeunes hommes d’entrer dans les magasins et d’acheter des armes.

« Rentrer à la maison avec un lit vide et un siège vide à table est un rappel constant qu’il est parti », a déclaré Hixon, qui est maintenant membre du conseil scolaire. « Nous n’avions pas fini de créer des souvenirs, de partager des rêves et de vivre ensemble. La violence armée a arraché cela à ma famille. »

Le président Joe Biden, qui était en Californie lorsque le rassemblement de Washington a commencé, a déclaré que son message aux manifestants était « continuez à marcher » et a ajouté qu’il était « légèrement optimiste » quant aux négociations législatives pour lutter contre la violence armée. Biden a récemment prononcé un discours passionné à la nation dans lequel il a appelé à plusieurs étapes, notamment l’augmentation de la limite d’âge pour l’achat d’armes de type assaut.

Dans le quartier de Brooklyn à New York, le maire Eric Adams, qui a fait campagne pour lutter contre la violence dans la plus grande ville du pays, a rejoint le procureur général de l’État, Letitia James, qui poursuit la National Rifle Association, pour mener des militants dans une marche vers le pont de Brooklyn.

« Rien ne se passe dans ce pays jusqu’à ce que les jeunes se lèvent – ​​pas les politiciens », a déclaré James.

Des centaines de personnes se sont jointes à l’appel au changement et se sont rassemblées dans un parc devant le palais de justice de Portland, dans le Maine, avant de traverser le Vieux-Port et de se rassembler devant l’hôtel de ville. À un moment donné, ils ont scandé: « Hé, hé, hé, NRA, combien d’enfants doivent mourir aujourd’hui. »

John Wuesthoff, un avocat à la retraite de Portland, a déclaré qu’il agitait un drapeau américain pendant le rassemblement pour rappeler que le contrôle des armes à feu n’est « pas anti-américain ».

« C’est très américain d’avoir des réglementations raisonnables pour sauver la vie de nos enfants », a-t-il déclaré.

La passion que la question suscite était claire à Washington lorsqu’un jeune homme a sauté la barricade et a tenté de se précipiter sur la scène avant d’être intercepté par la sécurité. L’incident a provoqué une brève panique alors que les gens commençaient à se disperser.

Les organisateurs espéraient que le deuxième rassemblement March for Our Lives attirerait jusqu’à 50 000 personnes au Washington Monument, même si la foule semblait plus proche de 30 000. L’événement de 2018 a attiré plus de 200 000 personnes, mais cette fois-ci, l’accent était mis sur des marches plus petites dans environ 300 emplacements.

Le mouvement dirigé par des jeunes créé après la fusillade de Parkland a réussi à faire pression sur le gouvernement de l’État de Floride, dominé par les républicains, pour qu’il adopte des changements radicaux en matière de contrôle des armes à feu. Le groupe n’a pas égalé cela au niveau national, mais a persisté à plaider en faveur de restrictions sur les armes à feu depuis lors, ainsi qu’à participer à des campagnes d’inscription sur les listes électorales.

Les survivants de fusillades de masse et d’autres incidents de violence armée ont fait pression sur les législateurs et ont témoigné au Capitole cette semaine. Parmi eux se trouvait Miah Cerrillo, une fille de 11 ans qui a survécu à la fusillade à Robb Elementary. Elle a décrit aux législateurs comment elle s’est couverte du sang d’un camarade de classe mort pour éviter d’être abattue.

La Chambre a adopté des projets de loi visant à relever la limite d’âge pour acheter des armes semi-automatiques et à établir des lois fédérales « drapeau rouge ». Un groupe bipartite de sénateurs avait espéré parvenir à un accord cette semaine sur un cadre pour aborder la question et a tenu des pourparlers vendredi, mais aucun accord n’a été annoncé.

