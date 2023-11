Marche pour l’indépendance : des foules moins nombreuses sont attendues lors du rassemblement nationaliste en Pologne | Actualités politiques

Warsaw, Pologne – Des milliers de personnes devraient se joindre samedi à une marche nationaliste à Varsovie, la capitale polonaise, dans ce que les organisateurs décrivent comme la « plus grande manifestation patriotique d’Europe ».

Ces dernières années, la marche annuelle pour l’indépendance a attiré jusqu’à 250 000 participants.

Mais cette année, les experts et les participants s’attendent à une participation moindre, en raison de divisions internes entre les dirigeants du rassemblement et après que le Parti de la Confédération, traditionnellement allié de l’événement, ait subi une défaite électorale spectaculaire le mois dernier.

Organisée pour la première fois en 2010 pour commémorer le Jour de l’Indépendance de la Pologne, la marche attire généralement des groupes de droite, conservateurs et néofascistes de toute l’Europe et des États-Unis.

Elle se déroule traditionnellement sur fond de chants racistes, xénophobes et antilibéraux.

La marche de samedi débutera à 14 heures, heure locale.

« Il semble que la marche sera beaucoup plus petite et moins visible », a déclaré à Al Jazeera Przemyslaw Witkowski, professeur adjoint au Collegium Civitas et chercheur sur l’extrémisme politique. « Il y a également un plus petit nombre de personnes qui se sont inscrites dans ce qu’on appelle la Garde de Marche – un groupe de bénévoles qui opèrent, protègent et contrôlent l’événement. »

Mais dans le même temps, un plus petit nombre de personnes pourrait voir davantage de forces « radicales » et violentes entrer en jeu, a-t-il déclaré.

« Une fois qu’un nouveau gouvernement plus à gauche sera en place, nous serons confrontés à une tension bien plus grande, que nous pourrions ressentir même cette année, alors que la marche a encore le statut d’événement annuel », a déclaré Witkowski. « Cette décision pourrait être annulée l’année prochaine, et une fois que la marche sera confrontée à des problèmes d’enregistrement, nous pouvons sûrement nous attendre à davantage de violence. »

Le slogan de cette année, « La Pologne n’a pas encore péri », fait référence aux paroles d’ouverture de l’hymne national, suivies ensuite de « tant que nous vivrons ».

La chanson, écrite en 1797 alors que la Pologne était hors de la carte du monde, était destinée à remonter le moral des légions polonaises combattant aux côtés de Napoléon en Italie. Il transmettait le message selon lequel, malgré l’absence d’un État propre, la nation polonaise avait mené une lutte pour son indépendance.

La situation de la Pologne ne pourrait pas être plus différente de celle décrite dans la chanson.

Cependant, de nombreux membres de la droite politique estiment que les résultats des récentes élections législatives, au cours desquelles la coalition formée par la Plateforme civique libérale, le conservateur Troisième Voie et le parti de gauche Lewica sont sortis vainqueurs, entraîneront une érosion progressive de la situation politique du pays. indépendance.

Traditionnellement pro-européennes et prônant une intégration européenne plus forte, les forces politiques libérales sont considérées avec une méfiance accrue par la droite, notamment par le Parti de la Confédération, qui devrait obtenir entre 12 et 14 pour cent des voix. Il a fini avec 8,6 pour cent.

«Nous pouvons nous attendre – avec une forte probabilité – à une modification des traités de l’UE, qui affectera la souveraineté et l’indépendance de la Pologne sur la scène internationale, en particulier dans le cadre du [European Union]”, a déclaré aux journalistes Bartosz Malewski, président de l’association Marche pour l’indépendance, en octobre.

« Ce slogan exprime également notre position sur la nécessité de mettre l’accent sur la souveraineté et sur la menace qui pèse sur la souveraineté. »

D’autres participants à la marche sont d’accord.

Grzegorz Cwik, de l’association nationaliste Niklot, a déclaré à Al Jazeera qu’il craignait « la fédéralisation de l’Union européenne, les réductions des dépenses militaires et le démantèlement des programmes sociaux ».

Jusqu’à présent, la coalition gagnante n’a pas bâti de gouvernement, mais les récents résultats des élections ne sont pas les seuls défis auxquels sont confrontés les organisateurs de la marche.

L’ancien chef de l’association Marche pour l’Indépendance, Robert Bakiewicz, s’est rapproché au fil des années de Droit et Justice, l’ancien parti nationaliste au pouvoir, et a été largement considéré comme utilisant l’événement pour ses propres gains politiques.

De nombreux manifestants l’ont également accusé de rendre la manifestation trop mainstream et de lutter contre les nationalistes radicaux, qui sont en fait les fondateurs de l’événement.

“Je pense que ces dernières années, la formule de la marche ressemblait malheureusement davantage à un pique-nique et les hooligans, par exemple, ont cessé d’y assister”, a déclaré Cwik.

Finalement, un différend entre Bakiewicz et les dirigeants de la marche proches des cercles de la Confédération a conduit à un échange public d’accusations et à la destitution de Bakiewicz de son poste.

Bakiewicz a également été accusé d’avoir conservé les mots de passe des comptes de médias sociaux de la Marche pour l’indépendance, bloquant ainsi l’accès de la nouvelle direction aux pages de fans très suivies.

Il est peu probable qu’il se présente à la marche.