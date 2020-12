Dublin, 15 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport « Marché des stations de lavage des mains par type, portabilité, matériau et utilisateur final: analyse des opportunités mondiales et prévisions de l’industrie, 2021-2027 » a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

La taille du marché mondial des stations de lavage des mains était évaluée à 919,4 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 1482,3 millions de dollars d’ici 2027 avec un TCAC de 4,4% de 2021 à 2027.

La sensibilisation accrue des consommateurs aux infections de santé aéroportées telles que le COVID-19, la grippe, la varicelle, les oreillons, la rougeole, la tuberculose (TB) et la diphtérie a créé une demande de stations de lavage des mains dans les lieux communautaires. En outre, la montée des initiatives gouvernementales ainsi que diverses communautés et ONG pour sensibiliser les gens aux maladies transmises par l’air par des publicités en ligne et hors ligne ont également augmenté la croissance du marché des stations de lavage des mains.

De plus, dans le monde entier, les autorités de régulation ont recommandé que se laver les mains régulièrement est obligatoire pour éviter la propagation de maladies virales, car cela aide également à réduire le risque de contracter d’autres infections. Ainsi, l’augmentation de la sensibilisation liée aux infections aéroportées chez les personnes augmente la demande du marché des stations de lavage des mains.

En outre, la demande de stations de lavage des mains en céramique devrait augmenter considérablement, en raison de l’augmentation des investissements dans les espaces commerciaux ainsi que des projets de base tels que les aéroports, les hôpitaux, les hôtels et les projets de construction. La croissance de la demande laisse également place à un changement de dynamique et à de nouvelles tendances. La résistance et le degré d’imperméabilité des céramiques dépendent de la composition du mélange d’argile et de la température à laquelle ils sont mélangés.

En outre, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a donné trois séries de critères à prendre en considération pour utiliser correctement la station de lavage des mains. Premièrement, la station doit permettre le lavage des mains recommandé. Deuxièmement, la conception doit être adaptée au contexte local, permettant une fabrication, une gestion et une réparation locales et une utilisation adéquate de l’eau et du savon. Troisièmement, la conception doit offrir une expérience utilisateur agréable et pratique à tous les utilisateurs.

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie des stations de lavage des mains comprennent

Acorn Engineering Company, Inc.

CROWN VERITY INC

Entreprises Monsam

PolyJohn

Monsieur John

Brevets TEAL

Belson à l’extérieur

Transplumb Water Technologies

Toilettes portables JW Craft, Inc

Meritech Systems LLC

Principaux sujets abordés:

Chapitre 1 Introduction

1.1. Description du rapport

1.2. Avantages clés pour les parties prenantes

1.3. Segment de marché clé

1.4. Méthodologie de recherche

Chapitre 2: Résumé exécutif

2.1. Principales conclusions de l’étude

2.1.1. Principaux facteurs d’impact

2.1.2. Principales poches d’investissement

2.2. Perspective Cxo

Chapitre 3: Aperçu du marché

3.1. Définition et portée du marché

3.2. Analyse des cinq forces de Porter

3.3. Dynamique du marché

3.3.1. Conducteurs

3.3.1.1. Épidémie mondiale de coronavirus

3.3.1.2. Hausse des investissements gouvernementaux dans la station de lavage des mains

3.3.1.3. Augmentation de la sensibilisation à Covid-19

3.3.2. Contraintes

3.3.2.1. Contrefaçon de produits

3.3.3. Opportunités

3.3.3.1. Produits innovants

3.3.3.2. Augmentation de la sensibilisation aux médias sociaux.

Chapitre 4: Marché mondial des stations de lavage des mains, par type

4.1. Aperçu

4.1.1. Taille du marché et prévisions

4.2. Évier simple

4.3. Évier multiple

Chapitre 5: Marché mondial des stations de lavage des mains, par portabilité

5.1. Aperçu

5.1.1. Taille du marché et prévisions

5.2. Permanent

5.3. Portable

Chapitre 6: Marché mondial des stations de lavage des mains, par matériau

6.1. Aperçu

6.1.1. Taille du marché et prévisions

6.2. Céramique

6.3. Alliage

6.4. Autres

Chapitre 7: Marché mondial des stations de lavage des mains, par les utilisateurs finaux

7.1. Aperçu

7.1.1. Taille du marché et prévisions

7.2. Communauté

7.3. Commercial

Chapitre 8: Marché des stations de lavage des mains, par région

8.1. Aperçu

8.1.1. Taille du marché et prévisions, par région

