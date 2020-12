Dublin, 18 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport «Marché des services de laboratoire – Prévisions de 2020 à 2025» a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Le marché mondial des services de laboratoire devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 4,21% au cours de la période de prévision pour atteindre une taille de marché de 468,249 milliards de dollars US en 2025 contre 365,690 milliards de dollars US en 2019.

Envolée des dépenses de santé pour relancer la croissance

Avec la flambée et la croissance des dépenses de santé par pays, le marché des services de laboratoire continuera de croître à un rythme significatif. Selon les données fournies par l’OCDE et la Banque mondiale en 2019, les États-Unis dépensent le plus dans le secteur de la santé avec 16,9% de son PIB consacré aux services de santé. Le gouvernement et les principaux acteurs du pays ont développé des services de laboratoire cliniques et pratiques pour sa population. La numérisation et l’automatisation jouent un rôle essentiel dans l’expansion des services de laboratoire.

Le 4 décembre 2020, Everlywell, l’un des principaux acteurs du marché, a annoncé qu’il avait levé 175 millions USD pour étendre ses tests en laboratoire et disposerait de capacités de test diagnostique qui seraient utilisées pour gérer et suivre les maladies chroniques. En Europe, la Suisse a consacré 12% de son PIB aux soins de santé, tandis que l’Allemagne, la France et la Suède ont consacré environ 10 à 11% de leur PIB aux soins de santé. Cela a conduit plusieurs entreprises à annoncer leurs investissements dans la région. En novembre 2020, Myriad Genetics Inc a annoncé qu’elle étendrait ses tests de tumeur Myriad my Choice dans plusieurs pays européens.

Le service fourni par l’entreprise est un test avancé d’instabilité génomique validé cliniquement. La société a déclaré qu’elle fournirait et autoriserait un soutien technologique à certains des principaux instituts de pathologie en France et en Allemagne. Il aiderait également les clients européens en effectuant des tests dans leur laboratoire clinique et majeur dans leur siège social mondial situé à Salt Lake City. En Asie, les dépenses de santé sont comparativement inférieures à celles de l’Europe et des États-Unis en termes de PIB et par habitant.

Mais, ces dernières années, les gouvernements de la région ont augmenté leurs dépenses globales de santé en développant des laboratoires, des hôpitaux et d’autres structures et services essentiels pour l’infarctus. La Chine consacre environ 5% de son PIB aux soins de santé, tandis que l’Inde et l’Indonésie consacrent respectivement 3,6% et 2,9% de son PIB aux soins de santé. En novembre 2018, Strand Life Sciences, une société indienne spécialisée dans le diagnostic, a acheté les opérations basées en Inde de Quest Diagnostic, une société américaine. Cela a créé un développement majeur sur le marché des tests et des services de laboratoire de diagnostic.

Le VIH et le sida sont une préoccupation majeure

Selon les données fournies par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH / SIDA, environ 38 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde en 2019. Il y avait environ 1,7 million de personnes nouvellement infectées en 2019. Plus de 690000 décès sont survenus à cause du SIDA maladies en 2019. 81% des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur problème. Environ 7,1 millions de personnes infectées ne connaissaient pas le problème. Le VIH est également une préoccupation majeure pour les femmes.

Selon les données, environ 5500 femmes âgées de 15 à 24 ans ont été infectées chaque semaine par le VIH. L’Afrique a été une préoccupation majeure concernant le problème du VIH. Les gouvernements du monde entier ont investi une somme substantielle de capitaux dans le développement de services de laboratoire qui contribueraient à l’examen et à l’analyse de ce grave problème. CDC Approuvé et a donné les directives concernant certains des tests liés au VIH. Plusieurs tests sont en cours d’approbation par la FDA.

Les grandes entreprises ont investi des sommes importantes dans le développement de capacités nouvelles et avancées et ont également obtenu l’approbation de la FDA concernant certains des tests et services de laboratoire. Abbott, un acteur majeur du marché, possède le test Architect HIV Ag / Ab Combo, qui appartient à la catégorie CLIA – complexité moyenne. Le test est recommandé par le CDC et approuvé par la FDA. Il est entièrement automatisé et nécessite un temps minimum de traitement et d’analyse. Il existe d’autres tests tels que les tests Bio-Rad GS HIV Combo Ag / Ab EIA. Ce test est soumis à une complexité élevée CLIA et est approuvé par la FDA et recommandé par le CDC.

L’avantage de ce test est qu’il peut être exécuté avec des paramètres de volume minimum et que le contrôle qualité est vérifié à chaque analyse. Il existe également des kits de test à domicile disponibles sur le marché, les principaux acteurs ayant développé des installations excellentes et confortables pour leurs patients. Le 3 décembre 2020, le département de la Santé du Maryland a célébré la Journée mondiale du sida en offrant à ses résidents des kits de dépistage du VIH à domicile.

La flambée de la population gériatrique stimulera la croissance du marché

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la population des personnes de plus de 60 ans connaîtrait une croissance de 12% à 22% entre 2015 et 2050. D’ici fin 2020, les enfants de moins de 5 ans seraient dépassés en nombre pendant 60 ans. Environ 80% de la population âgée vivra dans les pays à revenu faible ou intermédiaire d’ici 2050. Les pays seraient confrontés à des défis importants pour s’assurer que les systèmes sociaux et de santé seraient prêts à surmonter ce changement démographique majeur. Le Japon et l’Italie contiennent plus de 25% de la population âgée par rapport à leur démographie globale.

D’ici 2050, de nombreux pays comme la Chine, le Chili, la Russie et l’Iran partageraient le même pourcentage que celui du Japon. Il existe une pléthore de problèmes de santé associés à la population âgée, tels que la perte d’audition, les douleurs au dos et au cou, la dépression et d’autres problèmes majeurs. Les personnes âgées souffrent de syndromes gériatriques et il est impératif de développer pour elles des services de laboratoire abordables, avancés et pratiques. Les progrès automatisés et technologiques allégeraient le fardeau et amélioreraient les capacités et l’efficacité.

Entreprises mentionnées

Diagnostics de quête combinés

LabCorp

Sanofi Genzyme

Laboratoires Abbott

Charles River Laboratories, Inc.

Laboratoires de bio-référence

Laboratoires Spectra

Services de laboratoire médical Genoptix

Laboratoires ARUP

Clarient, Inc

