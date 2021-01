Marché mondial des fongicides SDHI (2020 à 2025)

Dublin, 7 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Le rapport «Marché mondial des fongicides SDHI – Prévisions de 2020 à 2025» a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Le marché mondial des fongicides SDHI devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 5,95% au cours de la période de prévision pour atteindre une taille de marché de 3065,134 millions de dollars US en 2025 contre 2167,362 millions de dollars US en 2019.

Au cours des dernières décennies, de grandes institutions publiques et privées ont travaillé au développement de divers types de produits et composés phytosanitaires, qui contiennent de nombreuses propriétés souhaitables et utiles telles que la systématique, la spécificité, les actions d’éradication, les activités curatives et majeures à faible utilisation. les taux. Les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHI) jouent un rôle impératif dans la protection des plantes contre divers types de maladies et d’infections fongiques telles que les champignons phytopathogènes. Il fait progressivement une présence significative sur le marché mondial.

Il est nécessaire d’assurer la production alimentaire et les besoins nutritionnels d’une population aisée et en herbe. Les instituts et les chercheurs ont publié diverses études et ont déclaré que la résistance aux fongicides est un facteur majeur pour éliminer et limiter la durée de vie et l’efficacité des fongicides majeurs et utiles, elle aide également à l’analyse et à la compréhension d’une classe particulière et spécifique de produits chimiques. Il existe des développements de nouveaux fongicides SDHI, qui contiennent un profil de résistance croisée différent des fongicides SDHI existants. Les agents pathogènes sont une préoccupation et un problème majeurs pour la productivité des cultures. Les tendances actuelles des agents pathogènes et de la résistance d’une population spécifique changent, à mesure que la gravité et le profil de la maladie et la consommation de produits changent d’année en année. Il est nécessaire de surveiller et d’analyser la résistance aux agents pathogènes chez un flic spécifique à un endroit régional et approprié.

La pourriture grise est une préoccupation majeure dans les pays européens, en particulier en Espagne. C’est une cause majeure de pourriture et de pourriture post-récolte et pré-récolte des raisins qui affectent gravement d’autres cultures et composants non apparentés. Il s’agit d’un problème mondial majeur, les pays européens enregistrant un impact majeur. Il existe différentes solutions pour contrôler et minimiser le problème. Le fongicide SDHI devient progressivement une solution importante pour lutter contre cette maladie grave et ce pathogène. Le fongicide est appliqué après la récolte et devient efficace pour contrôler ce problème. Cette méthode a été approuvée par l’Environmental Protection Agency des États-Unis, et ils ont fixé un certain nombre de réglementations et de conditions d’utilisation. Cela générera un impact positif majeur sur le marché global des fongicides SDHI au cours de la période de prévision.

Il y a eu des progrès significatifs et le développement du produit par divers intervenants et instituts.

Certains des développements actuels sont:

1. Isagro SpA et FMC Corporation ont conclu un accord en vertu duquel FMC acquerrait un actif d’ingrédient actif d’Isagro nommé «Fluinapyr». pour 60 millions USD. La transaction et la vente ont eu lieu au troisième trimestre de 2020. L’accord stipulait que toutes les formulations de produits de l’ingrédient, la propriété intellectuelle et les autres actifs connexes seraient transférés à FMC Corporation. L’ingrédient a été développé conjointement par Isagro et FMC Corporation en 2012, dans le cadre de l’accord de R&D. Fluindapyr est une molécule SDHI impérative qui est nécessaire pour vaincre diverses maladies dans les cultures en rangs et le gazon. Cette acquisition a amélioré la gamme de produits SDHI Fungus de la société.

2. Les autorités d’Australie-Occidentale ont demandé aux cultivateurs d’être alertés en cas de découverte de la résistance SDHI dans la zone et la structure des cultures d’orge SFNB. L’Australie est l’un des principaux producteurs d’orge. L’échantillon a été recueilli par un agronome local et envoyé au Centre de gestion des cultures et des maladies (CCDM). Les chercheurs travaillant sur ce projet spécifique ont déclaré que l’agent pathogène avait été isolé de l’échantillon et que la résistance par le fongicide SDHI se produisait pendant une période de temps considérable. Le projet s’est avéré être un succès décent, car il contribuera à l’amélioration de la productivité de la récolte d’orge. Mais le modèle changeant dans le comportement du modèle et en raison de l’occurrence naturelle, les chercheurs sont préoccupés par la découverte et ses effets.

3. L’extension de l’université de l’État du Michigan a publié une étude en 2014, dans laquelle ils ont déclaré que les fongicides SDHI sont utilisés pour protéger les fruits de l’infection de la pourriture brune. L’utilisation de fongicides devient impérative et critique, car ils sont devenus le traitement le plus efficace pour la protection des fruits contre la pourriture brune. La pourriture brune est généralement causée par un type spécifique de champignon appelé Monilinia fructicola. C’est un pathogène majeur, et il est généralement cultivé sur les cerises, les abricots, les pêches, les prunes et les nectarines. Le champignon peut pourrir et endommager certains fruits dans les 24 heures. Les fongicides SDHI sont alternés avec différents types de classes, telles que gem, luna sensation et merivon. Toutes ces classes ont montré des résultats exponentiels contre le pathogène et ont un impact majeur sur le marché.

4. Pour concurrencer la demande croissante, Syngeta, un acteur majeur du marché, a lancé le produit fongicide SDHI nommé ELATUSTM ERA en 2016. Le produit est basé sur un nouveau type d’ingrédient actif appelé SOLATENOL. La société a enrichi son portefeuille et le produit a été enregistré au Royaume-Uni en 2017.

La montée en flèche de la production alimentaire et des terres arables jouera un rôle impératif dans la croissance du marché des fongicides SDHI au cours de la période de prévision. Selon les données publiées par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2018, les terres arables mondiales sous le légume représentaient 57,8 millions d’hectares. Les céréales génèrent également une demande importante car il s’agit d’un produit essentiel. Les terres arables sous céréales étaient d’environ 728 millions d’hectares, ce qui est une superficie considérable couverte. 95,7 millions d’hectares de terres étaient soumis à la croissance et à la culture des légumineuses, car les légumineuses sont également une denrée essentielle et sont largement consommées dans le monde. 68 millions d’hectares de terres étaient sous fruits. Cela aura un impact positif majeur sur le marché car la demande de produits alimentaires nutritifs et sains continuera d’augmenter.

Les gouvernements du monde entier font des progrès considérables pour améliorer la productivité alimentaire. La population mondiale continuera de croître à un rythme exponentiel, ce qui créera une demande importante pour la production alimentaire mondiale. Selon les projections des Nations Unies, la population mondiale atteindra 8,5 milliards d’ici 2030, et elle augmentera d’un milliard de plus d’ici 2050. La population sera d’environ 9,7 milliards d’ici 2050 et d’ici 2100, elle sera d’environ 11,2 milliards. . Cela aura un impact positif sur le marché SFHI, car une population croissante conduira à l’urbanisation. Il y aura une augmentation significative du revenu par habitant et la demande de méthodes et pratiques de protection des cultures augmentera.

