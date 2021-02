Marché mondial des additifs alimentaires, par type (acides, agents anti-agglomérants, colorants, émulsifiants, enzymes, arômes, hydrocolloïdes, marchés de conservateurs, édulcorants), par source (naturelle, synthétique), par application (boulangerie et confiserie, boissons, plats cuisinés , Produits laitiers et desserts glacés, épices, condiments, sauces et vinaigrettes, autres), par région, prévisions et opportunités, 2026

Le marché mondial des additifs alimentaires devrait connaître une croissance significative d’ici 2026 en raison de l’utilisation croissante d’additifs dans l’industrie alimentaire et des boissons en tant que conservateur, émulsifiant, exhausteur de goût, édulcorant et colorant. La demande croissante d’aliments et de boissons emballés en raison du mode de vie trépidant stimule également la demande d’additifs alimentaires.

L’augmentation du revenu disponible, associée à la tendance à la hausse d’une alimentation saine, devrait stimuler le marché mondial des additifs alimentaires au cours de la période de prévision.De plus, l’attention croissante des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons sur de nouvelles saveurs, variantes et textures conduit à une plus grande adoption des additifs alimentaires.

La fonction principale de l’additif alimentaire est d’empêcher la détérioration et le gaspillage des produits alimentaires et donc de réduire le coût de production global.

Le marché mondial des additifs alimentaires est segmenté en fonction du type, de la source, de l’application et de la région En fonction du type, le marché est segmenté en acidulants, agents anti-agglomérants, colorants, émulsifiants, enzymes, arômes, hydrocolloïdes, marchés des conservateurs et édulcorants. Le segment représentait la plus grande part du marché mondial des additifs alimentaires et devrait dominer au cours de la période de prévision car ils sont fortement utilisés comme substitut du sucre raffiné.

Cependant, le segment des enzymes connaît également une croissance rapide en raison de leur faible coût par rapport aux produits chimiques artificiels.

En fonction de l’application, le marché mondial des additifs alimentaires est segmenté en boulangerie et confiserie, boissons, plats cuisinés, desserts laitiers et surgelés, épices, condiments, sauces et vinaigrettes et autres. période car les additifs alimentaires sont largement utilisés dans les produits de boulangerie comme les gâteaux, les biscuits et les biscuits, les chocolats, les sandwichs et les pains.

Les exhausteurs de goût et les édulcorants sont des additifs alimentaires couramment utilisés dans les produits de boulangerie et de confiserie.

Certains des principaux acteurs du marché mondial des additifs alimentaires sont BASF SE, Cargill, Incorporated, DuPont, Archer Daniels Midland Company, Adani Wilmer, Ajinomoto Co., Inc., Eastman Chemical Company, Frutarom, Danisco, Associated British Foods Plc, Tata & Lyle, Royal DSM NV, entre autres. Les grandes entreprises se concentrent sur des activités de recherche et développement pour apporter des produits nouveaux et innovants qui sont selon les consommateurs soucieux de leur santé actuels. Ils élargissent également leurs capacités de production pour renforcer leur présence mondiale.

Années considérées pour ce rapport:

Années historiques: 2016-2019

Année de base: 2020

Année estimée: 2021

Période de prévision: 2022-2026

Objectif de l’étude:

• Décrire, classer et estimer le marché mondial des additifs alimentaires en fonction du type, de la source, de l’application et de la distribution régionale.

• Étudier et prévoir la taille du marché mondial des additifs alimentaires, en termes de valeur et de volume.

• Projeter la taille du marché des additifs alimentaires, en termes de valeur et de volume, en ce qui concerne les types clés tels que les conservateurs, les édulcorants, les émulsifiants, les anti-agglomérants, les enzymes, les arômes et exhausteurs alimentaires, les colorants alimentaires, les acidulants et autres.

• Pour comprendre la structure du marché régional du marché des additifs alimentaires, le marché mondial des additifs alimentaires est segmenté en cinq régions, à savoir – Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud et prévoit la taille du marché, en termes de valeur et volume.

• Identifier les informations détaillées sur les principaux facteurs affectant le marché mondial des additifs alimentaires.

• Évaluer les prix des concurrents, les prix de vente moyens du marché et les marges sur le marché mondial des additifs alimentaires.

• Examiner les développements concurrentiels tels que les expansions, la politique gouvernementale et les investissements, les nouveaux entrants sur le marché mondial des additifs alimentaires.

• Présenter de manière stratégique les principaux acteurs du marché impliqués dans la fabrication et la fourniture d’additifs alimentaires dans le monde entier.

L’analyste a effectué des recherches primaires ainsi que des recherches secondaires exhaustives pour cette étude. Initialement, l’analyste a trouvé une liste des principaux fabricants d’additifs alimentaires à travers le monde.

Par la suite, l’analyste a mené des enquêtes de recherche primaires auprès des entreprises identifiées. Au cours des entretiens, le personnel de l’entreprise a également été interrogé sur leurs produits clés, l’emplacement de l’usine de fabrication, les prix des produits et les concurrents.

Grâce à cette technique, l’analyste a pu inclure les fabricants qui n’ont pas pu être identifiés en raison des limites de la recherche secondaire. L’analyste a examiné les types, les applications, le réseau de distribution et la présence régionale de tous les principaux fabricants d’additifs alimentaires à travers le monde.

L’analyste a calculé la taille du marché pour le marché mondial des additifs alimentaires en utilisant une approche ascendante, dans laquelle les données de vente en valeur des fabricants pour les types standard ont été enregistrées et prévues pour les années à venir. L’analyste a obtenu ces valeurs auprès d’experts du secteur et de représentants de l’entreprise et les a validées en externe en analysant les données de ventes historiques des fabricants respectifs pour arriver à la taille globale du marché.

Diverses sources secondaires, répertoires de sources secondaires, bases de données, rapports annuels d’entreprises, livres blancs, présentations aux investisseurs et rapports financiers ont également été utilisés par TechSci Research.

Public cible clé:

• Fabricants et fournisseurs d’additifs alimentaires

• Types d’additifs alimentaires tels que conservateurs, édulcorants, émulsifiants, agents anti-agglomérants, enzymes, arômes et exhausteurs de nourriture, colorants alimentaires, acidulants et autres

• Organismes de recherche et sociétés de conseil

• Associations professionnelles, organisations, forums et alliances liés aux additifs alimentaires

• Organismes gouvernementaux tels que les autorités de régulation et les décideurs

• Associations industrielles

• Cabinet d’études de marché et de conseil

L’étude est utile pour apporter des réponses à plusieurs questions critiques qui sont importantes pour les parties prenantes de l’industrie telles que les fabricants d’additifs alimentaires, les distributeurs et les revendeurs, les clients et les décideurs. quels segments de marché devraient être ciblés au cours des prochaines années (deux à cinq prochaines années) afin d’élaborer une stratégie d’investissements et de capitaliser sur la croissance du segment de marché.

Portée du rapport:

Dans ce rapport, le marché mondial des additifs alimentaires a été segmenté dans les catégories suivantes en plus des tendances de l’industrie qui ont également été détaillées ci-dessous:

• Marché mondial des additifs alimentaires, par type:

o Acidulants

o Agents anti-agglomérants

o Couleurs

o Émulsifiants

o Enzymes

o Saveurs

o Hydrocolloïdes

o Marchés des conservateurs

o édulcorants

• Marché mondial des additifs alimentaires, par source:

o Naturel

o Synthétique

• Marché mondial des additifs alimentaires, par application:

o Boulangerie & Confiserie

o Boissons

o Plats préparés

o Desserts laitiers et glacés

o Épices

o Condiments

o Sauces et vinaigrettes

o Autres

• Marché mondial des additifs alimentaires, par géographie:

o Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Indonésie

Reste de l’APAC

o Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

Reste de l’Amérique du Nord

o Europe

Allemagne

Royaume-Uni

France

Italie

Espagne

Le reste de l’Europe

o Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

L’Iran

Afrique du Sud

o Amérique du Sud

Brésil

Colombie

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Paysage concurrentiel

Profils d’entreprises: analyse détaillée des principales entreprises présentes sur le marché mondial des additifs alimentaires.

Personnalisations disponibles:

Avec les données de marché données, nous proposons des personnalisations en fonction des besoins spécifiques d’une entreprise. Les options de personnalisation suivantes sont disponibles pour le rapport:

Informations sur la société

• Analyse détaillée et profilage d’autres acteurs du marché (jusqu’à cinq).

Analyse de la marge bénéficiaire

• Analyse de la marge bénéficiaire en cas de canal de vente direct et indirect.

