Marche lente vers la guerre: que se passe-t-il après la visite de Pelosi à Taiwan

La Chine est susceptible de réagir par une démonstration de force tandis que les États-Unis poursuivent leurs provocations. La guerre ne commence pas aujourd’hui, mais la crise s’aggravera à long terme.

Vers 22 heures, heure de Taipei (14 heures GMT), la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, devrait atterrir à Taipei. Bien qu’elle ait omis la visite de l’île de son itinéraire public, des responsables américains et taïwanais ont depuis déclaré aux médias que le voyage se poursuivait. Pelosi devrait passer la nuit à Taipei et rencontrer le président Tsai Ing-wen le lendemain, avant de se rendre en Corée du Sud et au Japon. Pendant ce temps, la Chine a clairement indiqué que cette décision constituait une provocation massive, sapait les fondements des relations américano-chinoises et entraînerait des représailles de Pékin. Les États-Unis ont depuis cherché à renverser la situation et à accuser la Chine d’agresseur pour avoir menacé de réagir.

Au cours des dernières heures, la Chine a commencé à mettre en œuvre sa réaction. L’espace aérien de sa province du Fujian, adjacente à Taïwan, a été fermé. De nouvelles sanctions ont été déposées contre Taipei en représailles pour avoir été complice de la visite, ce qui équivaut à une interdiction radicale des exportations alimentaires de 100 entreprises, des avions chinois ont traversé la “Ligne médiane” du détroit de Taïwan, et davantage de réponses militaires semblent se profiler. Cependant, il faut être prudent de noter que, malgré toute l’anxiété et l’incertitude, cela ne sera pas une déclaration de guerre ou une invasion. L’intention de la Chine est de faire preuve de force et de dissuasion, d’affirmer sa position sur la question de Taiwan, pas de provoquer une catastrophe.

Cependant, le danger ne réside pas dans des réactions potentiellement destructrices à court terme. La visite de Pelosi – le fait qu’elle se produise, et non la substance de ce qu’elle fait à Taipei – ouvrira la voie à une nouvelle confrontation américano-chinoise à long terme. Cela ne vaut pas la peine d’aller en guerre contre Nancy Pelosi, et la Chine avec tant de choses à perdre potentiellement, n’est-ce pas stupide. Pourtant, la gravité de cette visite ne peut être sous-estimée – il ne s’agit pas d’un événement ponctuel, mais s’ajoute à une longue série de provocations de la part des États-Unis, qui visent activement à saper la légitimité de la politique d’une seule Chine.

Cela comprend: les récents commentaires de Biden selon lesquels les États-Unis “défendre” Taïwan, les États-Unis encouragent la Lituanie à ouvrir un “Bureau de représentation de Taïwan“, le nettoyage des références à la politique d’une seule Chine sur le site Web du département d’État, et bien sûr la propre offre de Taipei d’inviter autant de politiciens occidentaux que possible sur l’île, y compris en leur versant apparemment de fausses sommes d’argent, dans le but de s’opposer à la Chine. et compromettent une éventuelle réunification. Pendant tout ce temps, Pékin a observé et émis des avertissements de plus en plus sévères. Ainsi, l’aventurisme de Pelosi pourrait devenir “la paille qui a fait déborder le vase. On pourrait soutenir que sa visite est une décision personnelle, mais étant la troisième personne la plus puissante aux États-Unis et la deuxième en ligne après la présidence, Pékin la considère comme une représentante de la volonté de Washington et ne peut laisser une telle provocation sans réponse.

La Chine estime, sur la base de tout ce qui précède, que les États-Unis érodent progressivement leur engagement public envers le “Politique d’une seule Chine” avec des décisions sournoises qui déplacent efficacement les poteaux de but (une tactique décrite comme «tranchage de salami”) et affaiblir la légitimité de la position chinoise. Par conséquent, Pékin est obligé de repousser avec force, ce qui signifie que plus les États-Unis font de telles provocations, plus les tensions et les risques augmentent à mesure que le terrain d’entente s’effondre. Pire encore, les dirigeants de Taiwan se livrent activement à ce comportement parce qu’ils perçoivent qu’ils peuvent s’en tirer et que les menaces de Pékin ne sont qu’un bluff. Ils voient cet effort comme la création d’un changement lent vers un Taiwan officiellement indépendant, la Chine ne pouvant faire rage que de la marge.

Cela signifie qu’à moins que la réaction de Pékin – quelle qu’elle soit – ne pousse Washington à repenser son comportement, ce qui, si vous regardez le schéma plus large des choses, semble extrêmement improbable, la question avance lentement vers la guerre. La doctrine de la politique étrangère américaine, comme nous le voyons avec l’Ukraine, est basée sur la prémisse que pour maximiser les avantages américains, l’Amérique ne doit pas faire de compromis à tout prix et doit toujours utiliser la plénitude de ses capacités afin d’atteindre ses préférences unilatérales. Nous le voyons avec l’expansion de l’Ukraine et de l’OTAN, la Corée du Nord et la dénucléarisation, l’Iran et le JCPOA, et bien sûr la Chine et Taïwan.

Les ultra-faucons se moquent des accords avec les adversaires comme de la faiblesse et de l’apaisement, ce qui signifie que dans ce contexte, et en particulier avec la Chine étant considérée comme la plus grande menace pour les États-Unis, il n’y a aucune chance réaliste d’un compromis, et c’est précisément pourquoi des individus comme Nancy Pelosi sont agissant ainsi, pour s’assurer qu’il n’y en aura pas. Ainsi, cette visite est susceptible d’être à bien des égards un tournant, mais à long terme, par opposition à court terme. La Chine réagira probablement par une démonstration de force, bien planifiée pour éviter une «chemin de non retour», mais ce qui va décevoir Pékin, c’est le peu de changement que cela va probablement avoir dans le grand schéma des choses.