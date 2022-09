Les prix des logements ont poursuivi leur chute à la baisse en raison des hausses de taux d’intérêt de la Banque du Canada et des craintes d’une éventuelle récession imminente, mais l’effet ne se fait pas sentir uniformément dans tout le pays.

Les derniers chiffres de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI) montrent que le prix moyen d’une maison au Canada était de 637 673 $ en août 2022, en baisse de 3,9 % par rapport au même mois l’an dernier.

Mais selon l’indice des prix des maisons de la CREA, certaines régions n’ont enregistré que de petites baisses, voire pas du tout, tandis que les prix des maisons dans d’autres sont en chute libre complète.

Voici comment les marchés du logement à travers le pays évoluent :

ONTARIO

Le prix de référence d’une maison en Ontario était de 904 800 $ en août 2022, en baisse de 15,9 % par rapport à son sommet de février 2022. La région du Grand Toronto a également connu une baisse de 15,2 % des prix au cours de la même période, passant de 1,36 million de dollars à 1,12 million de dollars.

Mais les baisses les plus importantes ont été enregistrées dans les communautés situées à moins de deux heures de route de Toronto. Le prix de référence d’une maison à Cambridge a chuté de 24,5 % au cours de la même période, tandis qu’Oakville, London et Kitchener-Waterloo ont enregistré des baisses de 23 %.

Les seules collectivités ontariennes qui ont résisté à la tendance et ont vu le prix des maisons augmenter sont Bancroft, Sault Ste. Marie et Windsor-Essex, qui ont vu les prix des maisons augmenter de 10 à 14 % au cours de cette période.

COLOMBIE BRITANNIQUE

La Colombie-Britannique était la province qui avait les maisons les plus chères. Le prix de référence en Colombie-Britannique était de 995 500 $ en août 2020, en baisse de 5 % par rapport aux six mois précédents. Le Grand Vancouver a vu les prix des maisons baisser de 4,6 % par rapport à février 2022, tandis que la région de la vallée du Fraser a connu une baisse de 11,2 %.

La région de Chilliwack a connu les baisses de prix les plus prononcées de la province, où les prix des maisons ont chuté de 16,9 % en six mois. Cependant, sur l’île de Vancouver, le prix de référence des maisons a augmenté de 6,9 ​​%.

QUÉBEC

Au Québec, les prix des maisons n’ont commencé à baisser qu’en mai. Le prix de référence des maisons dans la province était de 489 900 $ en août 2022, en baisse de 2,5 %. De même, le prix des maisons a chuté de 2,4 % à Montréal, s’établissant à 523 700 $, tandis que le prix des maisons à Québec n’a baissé que de 1,4 %.

PRAIRIES

En Alberta, le prix de référence des maisons pour août 2022 était de 469 900 $, en hausse de 2,5 % en six mois, et l’ACI affirme que les prix dans la province « semblent avoir atteint un sommet ». Les prix des maisons à Calgary ont augmenté de 10,6 % – la plus forte hausse des prix dans les Prairies – tandis que les prix des maisons à Edmonton ont augmenté de 1,1 %.

L’ACI affirme que les prix des maisons en Saskatchewan « augmentent encore légèrement ». Les prix des maisons ont augmenté de 5,3 % dans la province. Toutefois, le Manitoba a été la seule province des Prairies à avoir vu le prix des maisons baisser. Sur une période de six mois, le prix de référence à Winnipeg a chuté de 4,5 %.

CANADA ATLANTIQUE

En Nouvelle-Écosse, le prix de référence des maisons a augmenté de 10,3 % entre février 2022 et août 2022, pour s’établir à 395 300 $. C’est toujours en baisse par rapport au sommet de mai, lorsque le prix de référence était de 417 500 $.

Au Nouveau-Brunswick, les prix ont augmenté de 6,5 % au cours de la même période de six mois et à Terre-Neuve-et-Labrador, les prix des maisons ont augmenté de 7,9 %. Cependant, tout comme la Nouvelle-Écosse, l’ACI affirme que les marchés de ces provinces semblent s’assouplir.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les prix des maisons ont augmenté de 13,1 %, plus que dans toute autre province. L’ACI affirme que les prix sur l’île “continuent d’augmenter d’un mois à l’autre”.