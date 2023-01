Marché ferroviaire de Maeklong, lieu de shopping thaïlandais habituel sur les voies ferrées

Vous devez avoir vu différents types de marchés dans votre vie, qu’il s’agisse de centres commerciaux, de marchés flottants, de marchés nocturnes, de marchés de rue, etc. Mais avez-vous déjà visité un marché situé juste à côté des voies ferrées ? Notamment, la Thaïlande en a un. Considéré comme l’un des marchés les plus visités du pays, le marché ferroviaire de Maeklong est situé à environ une heure au sud-ouest de Bangkok. L’endroit offre tout ce que vous pouvez attendre d’un quartier commerçant thaïlandais traditionnel, mais ce qui rend le marché ferroviaire de Maeklong différent, c’est qu’il est situé sur les voies d’une ligne de chemin de fer.

Aussi dangereux que cela puisse paraître, les habitants se sont maintenant habitués à faire du shopping dans des espaces restreints. En se promenant dans le quartier, les acheteurs viennent apprécier les couleurs arc-en-ciel des fruits et légumes exposés sur les étals. On dit que c’est un endroit détendu jusqu’à ce que le sifflet du train qui approche se fasse entendre, ce qui brise les loisirs langoureux incitant les vendeurs à dégager les voies. Les acheteurs trouveront principalement de la nourriture à vendre ainsi que des vêtements et des accessoires. Les vendeurs ont également tendance à mettre en place des étals de bonbons thaïlandais, de boissons, de viande et de fruits de mer.

L’importance du marché ferroviaire de Maeklong en fait l’un des nombreux endroits qui attirent les touristes. Lundi, un clip de la zone commerciale a créé un véritable buzz en ligne. Il a été partagé par l’ancien diplomate norvégien Erik Solheim via Twitter. Dans le clip, on voit un train passer à proximité des magasins de légumes. Certains produits alimentaires sont placés à quelques centimètres sous le train en mouvement, mais les vendeurs d’étals ne semblent pas se soucier du phénomène. Regardez la vidéo ici :

Le tweet a amassé des centaines de likes et plus de quarante-deux mille vues sur le site de micro-blogging, laissant un barrage d’internautes stupéfaits. Un utilisateur a déclaré : “Ceci est la version originale des achats en ligne.”

Un autre a commenté : « Les difficultés de la vie quotidienne. J’espère qu’ils seront bientôt réhabilités dans un meilleur endroit.

Pendant ce temps, une section semblait également préoccupée par les règles de sécurité de la zone. L’un d’eux a écrit: «Je ne suis pas sûr d’acheter ces produits / produits comestibles si près des voies, cela semble indifférent de vendre et de nourrir un autre. Il est logique que certaines lois soient en place.

Souhaitez-vous jamais visiter le marché ferroviaire de Maeklong ?

