Le marché européen des lingettes de soins personnels était évalué à 2907,6 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 4445,1 millions de dollars US d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 5,2% de 2019 à 2027.

Wipe est un petit chiffon humide utilisé pour nettoyer les surfaces. Différents types de lingettes de soins personnels sont disponibles dans le commerce, tels que les lingettes de soin personnel pour bébé, les lingettes de soin démaquillantes, les lingettes rafraîchissantes pour soins personnels, les lingettes parfumées pour les soins personnels, les lingettes de soins personnels pour le corps, les lingettes de soins personnels pour le corps lingettes de soin, lingettes de soin pour enlever le vernis à ongles et lingettes de soin antibactériennes. Ces lingettes de soins personnels sont soumises à de légers frottements ou frottements pour éliminer la saleté ou le liquide de la surface. Le principal avantage des lingettes de soins personnels est la commodité. L’utilisation de lingettes de soins personnels est plus rapide et plus facile que l’alternative consistant à distribuer un liquide et à utiliser un autre chiffon ou une serviette en papier pour nettoyer ou enlever la poussière.

Sur la base du type de produit, le marché européen des lingettes de soins personnels a été segmenté en bébé, visage et cosmétique, main et corps, jetables dans les toilettes, etc. Le segment des lingettes pour bébés détenait la plus grande part du marché en 2019; cependant, on estime que le segment des lingettes pour les mains et le corps enregistre le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Un taux croissant d’accouchements, une population croissante de femmes qui travaillent, ainsi que la modernisation des pratiques de soins de santé sont les principaux facteurs qui stimulent la demande de lingettes de soins personnels pour bébés en Europe. Le passage à un mode de vie sain et une concentration croissante sur l’assainissement et le bien-être des bébés ont encore stimulé la demande de lingettes de soins personnels sur le marché européen.

Géographiquement, le marché européen des lingettes de soins personnels a été segmenté en Allemagne, France, Italie, Russie, Royaume-Uni et dans le reste des pays européens. L’Allemagne détenait la plus grande part du marché européen des lingettes de soins personnels, suivie du Royaume-Uni et de la France. La croissance du marché des lingettes de soins personnels dans cette région est principalement attribuée à la demande croissante de lingettes de soins personnels parmi divers utilisateurs finaux. De plus, la demande de produits de soins personnels tels que les lingettes de soins personnels pour bébés, les lingettes pour les mains et le corps et les lingettes de soin du visage augmente dans les pays développés tels que les États-Unis et le Canada en raison des préoccupations croissantes des consommateurs en matière de santé et d’hygiène. De plus, la demande croissante de lingettes de soins personnels naturelles, sans produits chimiques et biodégradables devrait en outre stimuler la demande de lingettes de soins personnels dans la région. La région est également dominée par la présence de grands fabricants de lingettes de soins personnels, tels que Procter & Gamble, Rockline Industries, Johnson & Johnson et Edgewell Personal Care.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des lingettes de soins personnels

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, et depuis lors, il s’est répandu à travers le monde à un rythme rapide. La Chine, l’Italie, l’Iran, l’Espagne, la République de Corée, la France, l’Allemagne et les États-Unis sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas positifs et de décès signalés en mars 2020. L’épidémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries en divers pays en raison de fermetures, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises. La panne globale du marché due au COVID-19 affecte également la croissance du marché des lingettes de soins personnels en raison de la fermeture des usines, des obstacles dans la chaîne d’approvisionnement et du ralentissement de l’économie mondiale.

Body Wipe Company, Diamond Wipes International, Edgewell Personal Care, Johnson and Johnson, Kimberly Clark Corporation, Nice-Pak Products, Inc., Procter & Gamble, Rockline Industries et Unicharm International sont parmi les principaux acteurs du marché européen des lingettes de soins personnels .

Dans l’ensemble, la taille du marché européen des lingettes de soins personnels a été calculée en fonction de sources primaires et secondaires. Pour débuter le processus de recherche, une recherche secondaire exhaustive a été menée à partir de sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché. En outre, plusieurs entretiens primaires ont été menés avec des participants et des commentateurs de l’industrie pour valider les données, ainsi que pour obtenir des informations plus analytiques sur le sujet. Les participants qui participent généralement à un tel processus comprennent des experts du secteur tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de l’intelligence de marché et des responsables nationaux des ventes ainsi que des consultants externes tels que des experts en évaluation, des analystes de recherche et des leaders d’opinion clés spécialisés dans le personnel européen. marché des lingettes de soin.

Raisons d’acheter:

Met en évidence les priorités commerciales clés pour aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Présente les principales conclusions et les tendances progressives cruciales de l’industrie sur le marché européen des lingettes de soins personnels, permettant ainsi aux joueurs de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développe / modifie les plans d’expansion des affaires en utilisant une offre de croissance substantielle des marchés développés et émergents.

Examine en profondeur les tendances du marché ainsi que les principaux moteurs et contraintes du marché.

Améliore le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux.

