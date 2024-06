Marche en salle : 6 façons de faire 10 000 pas pendant un été caniculaire et de perdre du poids | Santé

Si vous n’avez pas envie de faire des séances d’entraînement intenses pendant la saison de canicule ou de sortir dehors, vous n’êtes pas seul. Faire de l’exercice pendant de longues périodes peut vous exposer à un risque de déshydratation et de coup de chaleur. Bien s’hydrater avec de l’eau et suffisamment d’électrolytes est important avant, pendant et après l’exercice pendant l’été caniculaire. Si vous aimez marcher, faire 10 000 pas par jour est un bon moyen de rester en bonne forme physique pendant la saison estivale. (Lire aussi | Le Goût avec Vir : Les médicaments amaigrissants mettront-ils fin au business du régime ?)

Marche en salle : Selon votre poids, marcher 10 000 pas par jour permet de brûler entre 250 et 600 calories.

La marche en salle peut vous aider à atteindre vos objectifs de mise en forme dans les limites de votre maison, de votre lieu de travail ou d’autres environnements intérieurs. Vous pouvez également le faire lorsque vous êtes en vacances ou que vous visitez simplement un centre commercial du quartier. Tout ce que vous avez à faire est de compter vos pas et d’en faire une routine.

Marcher 10 000 pas vous aide non seulement à atteindre vos objectifs de remise en forme, mais cela peut également être bénéfique pour la santé mentale. Selon votre poids, faire 10 000 pas par jour permet de brûler entre 250 et 600 calories. Selon une étude de l’Université de Stanford, la marche ouvre l’esprit et favorise la circulation des idées. Marcher régulièrement contribue également à réduire le risque de crise cardiaque selon de nombreuses études

Marche intérieure : comment effectuer 10 000 pas pendant la canicule

Voici 6 façons créatives de compléter votre nombre quotidien de 10 000 pas pendant l’été, selon Sonia Bakshi, nutritionniste et fondatrice de DtF.

1. Cours de Zumba : Un cours d’aérobic ou de zumba en ligne est un moyen fantastique de s’amuser, d’augmenter votre fréquence cardiaque, d’augmenter vos pas et de perdre du poids.

2. Promenez-vous dans votre maison : Promenez-vous dans votre maison, appartement ou immeuble de bureaux. Prenez l’habitude de marcher 10 minutes après le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner à la maison/au bureau. Cela facilitera non seulement la digestion, mais éliminera également tous les problèmes liés à l’estomac. Vous pouvez même régler une minuterie et marcher quelques minutes toutes les heures pour rester actif tout au long de la journée.

3. Faites du shopping : Visitez un centre commercial ou un magasin à proximité pour parcourir les couloirs. De nombreux centres commerciaux proposent des programmes de marche désignés pour ceux qui souhaitent faire de l’exercice à l’intérieur. Profitez du lèche-vitrines pendant que vous entrez.

4. Tâches ménagères: Suivez quelques étapes pendant que vous complétez votre liste de choses à faire. Passer l’aspirateur, nettoyer ou ranger peut contribuer à augmenter le nombre de pas tout en gardant votre espace de vie propre et organisé – d’une pierre deux coups.

5. Monter les escaliers : Si vous avez accès à un escalier, monter les escaliers est un excellent exercice pour la santé cardiaque et peut vous aider à bien transpirer tout en augmentant votre nombre de pas.

6. Marcher en regardant la télévision : Si l’espace est limité, marchez ou marchez simplement sur place tout en regardant la télévision, en parlant au téléphone ou en écoutant de la musique ou des podcasts. Vous pouvez même utiliser une application de suivi des pas ou un podomètre pour suivre.

Mettez-vous au défi d’augmenter progressivement votre nombre de pas en vous fixant des objectifs chaque jour ou chaque semaine, et trouvez des activités que vous aimez pour rendre la marche en salle amusante.

