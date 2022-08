Marché du logement : l’île écossaise est moins chère que la plupart des maisons canadiennes

Une île écossaise entière, avec une maison de six chambres, un héliport et un phare, a été mise en vente à un prix nettement inférieur au prix moyen demandé des maisons dans les grandes villes canadiennes.

La propriété de 27 acres, répertoriée par l’agence immobilière britannique Knight Frank, possède 1 600 mètres d’estran rocheux, une jetée en pierre avec un hangar à bateaux ouvert et des vues panoramiques sur les îles d’Arran, Ailsa Craig et l’Irlande du Nord.

Son prix demandé est de 350 000 £, soit 546 451,50 $ CAN. Dans de nombreuses grandes villes canadiennes, cette somme d’argent ne vous rapporterait pas grand-chose.

Selon le site Web d’annonces immobilières Zolo Toronto Real Estate Trend, le prix moyen d’une maison de cinq chambres à Toronto en août est de 2,6 millions de dollars, soit environ cinq fois plus élevé que le prix demandé sur l’île écossaise.

Les prix moyens des maisons dans d’autres grandes villes canadiennes sont également beaucoup plus élevés que le prix demandé de la propriété isolée.

Vancouver a un prix de référence moyen de 2 000 600 $ pour une maison individuelle à plusieurs chambres, et le prix de vente moyen à Calgary pour une maison individuelle tombe à 596 000 $.

La maison écossaise, qui comprend six chambres, une salle de bain et deux salles de réception, n’est pas beaucoup plus chère que la maison britannique moyenne, qui coûte environ 281 161 £ (438 911 $ CAN), selon le gouvernement britannique.

À Vancouver, le prix de référence moyen d’un condo est de 755 000 $, ce qui est également considérablement plus élevé que sur l’île écossaise.

Les prix à l’extérieur des grandes villes canadiennes ne sont pas beaucoup plus abordables et dépassent toujours le prix demandé de l’île.

Les banlieues à l’extérieur de Toronto, telles que Richmond Hill, Vaughan, Aurora, Brampton et Markham, affichent toutes un prix moyen des maisons de 1 million de dollars ou plus, selon Zolo.

Les ventes de juillet dans les régions du Grand Toronto et de Vancouver, par exemple, ont chuté de plus de 40 % par rapport à l’été dernier et de plus de 20 % par rapport à juin.