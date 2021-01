Le marché mondial de la santé porcine devrait enregistrer un TCAC sain au cours de la période de prévision, en raison de l’incidence croissante des maladies porcines. Le rapport 2019 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a déclaré qu’au total 62 provinces / villes ont signalé des foyers, environ 3700000 porcs sont morts de la peste porcine africaine (PPA).

De plus, l’augmentation des investissements dans les activités de R&D dans le développement de nouveaux produits thérapeutiques, un nombre croissant d’initiatives gouvernementales pour la prévention des maladies zoonotiques et la demande croissante de produits d’élevage devraient propulser le marché mondial de la santé porcine.

Principales tendances du marché

Les vaccins devraient dominer le marché

Les vaccins sont composés de virus, de bactéries ou d’autres organismes pathogènes qui ont été tués ou modifiés. Par conséquent, ils ne peuvent provoquer aucune maladie et renforcer l’immunité. De nouveaux vaccins avancés ont été fabriqués, qui contiennent des composants génétiquement modifiés dérivés de ces agents pathogènes. Ils sont administrés aux porcs, généralement par injection, pour stimuler une réponse immunitaire qui protégera les porcs contre une infection naturelle ultérieure par l’organisme dont le vaccin est dérivé. La plupart des vaccins stimulent à la fois une réponse humorale et une réponse à médiation cellulaire. Les vaccins peuvent être vivants, contenant des organismes vivants qui se multiplieront chez le porc, ou inactivés, contenant uniquement des organismes tués qui ne se multiplieront pas chez le porc. Comme il existe un besoin de nouveaux vaccins contre tous les pathogènes pathogènes, les dépenses de R&D augmentent rapidement, ce qui pousse le segment des vaccins à étendre sa portée à un large spectre de maladies. Par exemple, en mai 2017, Boehringer Ingelheim (BI) a reçu l’approbation de son FLEXMycoPRRS, le premier et le seul vaccin combiné PRRS-Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) a été approuvé aux États-Unis Le plus récent ajout à la gamme existante de vaccins combinés porcins FLEX aide les porcs les producteurs gèrent mieux les maladies respiratoires dans le cadre d’un programme personnalisé de santé de l’ensemble du troupeau.

L’Amérique du Nord devrait dominer au cours de la période de prévision

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de l’incidence croissante des infections porcines, telles que les maladies à coronavirus entérique porcin (SECD), la diarrhée épidémique porcine (PEDv), le coronavirus delta porcin (PDCoV), qui a causé une morbidité et une mortalité importantes, en particulier chez les jeunes porcelets. Le virus est endémique dans les populations porcines d’Amérique du Nord. Aux États-Unis, la Swine Health Protection Act (SHPA) réglemente les produits carnés donnés aux porcs. Le respect de cette loi garantit que tous les déchets alimentaires donnés aux porcs sont correctement traités pour tuer les organismes pathogènes. La viande crue peut transmettre de nombreuses maladies infectieuses ou transmissibles aux porcs. Au cours de la période de prévision, avec l’augmentation de l’incidence du porc, les États-Unis devraient être une région génératrice de revenus majeure pour le marché de la santé porcine. Selon le rapport du National Center for Biotechnology Information publié en 2018, environ 6 millions de porcs sauvages errent aux États-Unis et se trouveraient dans au moins 35 États, entraînant la peste porcine classique (PPC) parmi la population des États-Unis.

Paysage concurrentiel

Les acteurs du marché de la santé porcine participent à diverses stratégies de croissance telles que des collaborations, des partenariats, des accords, des fusions et des acquisitions afin d’améliorer la présence sur le marché. Par exemple, en 2018, Elanco Animal Health a introduit Prevacent PRRS, un vaccin respiratoire vivant modifié pour la réduction du syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SDRP), forme respiratoire, chez les porcelets de deux semaines ou plus. En mai 2019, MSD Animal Health a lancé son vaccin combiné Porcilis Ery + Parvo + Lepto pour porcs.

