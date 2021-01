Ameda, Inc., Medela AG, Koninklijke Philips NV, Pigeon, Dr Trust, Ardo medical AG, Angelcare USA LLC, Hygeia Health et d’autres acteurs clés du marché sont les principaux acteurs de premier plan couverts par le rapport d’étude de marché des tire-lait électriques.

Pune, Inde, 28 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Le taille du marché mondial des tire-lait électriques devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Cela est attribuable à des facteurs tels que l’augmentation du taux de naissances infantiles et les initiatives gouvernementales de soutien pour promouvoir l’allaitement maternel sont susceptibles de favoriser la demande de tire-lait électriques avancés à travers le monde. Ces informations sont publiées par Fortune Business Insights dans son prochain rapport, intitulé «Analyse de la taille du marché, de la part et de l’industrie des pompes mammaires électriques, par type de produit (pompe simple, pompe double), par modèle d’utilisation (hôpital, soins à domicile, autres), par Canal de distribution (pharmacie des hôpitaux, pharmacie de détail, pharmacie en ligne) et prévisions régionales 2020-2027. »

Un tire-lait électrique est un dispositif mécanique composé d’un moteur qui fournit une aspiration à travers un tube en plastique attaché à une corne montée sur un mamelon. Bien que les tire-lait électriques manuels soient moins chers que les modèles électriques, ils nécessitent des heures supplémentaires. Par conséquent, les modèles électriques sont largement utilisés en raison de leur commodité et de leur manipulation facile.

Augmentation du nombre de naissances infantiles pour propulser la croissance du marché

Selon les données du BabyCenter, un peu moins de 4 millions de bébés naissent aux États-Unis chaque année. Les Nations Unies, dans leur rapport, estiment que d’ici 2056, 140 millions de bébés rejoindront chaque année une population qui devrait atteindre 10 milliards. Le taux croissant de naissances de nourrissons devrait propulser la demande de tire-lait électriques avancés dans le monde. De plus, des programmes de soutien visant à promouvoir l’allaitement maternel sont susceptibles de stimuler la croissance du marché mondial des tire-lait électriques dans les années à venir. L’allaitement est très vital car il fournit une alimentation complète dont le bébé a besoin pendant sa petite enfance.

L’effet généralisé de la pandémie mondiale, COVID-19, a été ressenti dans plusieurs économies confrontées à des pertes sans précédent. En raison du verrouillage annoncé par les agences gouvernementales, plusieurs industries sont au point mort avec des activités opérationnelles limitées. Cependant, un effort collectif du gouvernement et des industries est susceptible de remettre l’économie sur les rails et de favoriser la reprise des activités industrielles.

Adoption croissante de produits avancés en Amérique du Nord pour favoriser la croissance

Parmi toutes les régions, l’Amérique du Nord restera probablement à l’avant-garde et occupera la position la plus élevée sur le marché mondial des tire-lait électriques dans les années à venir. Cela est attribuable à l’adoption croissante de tire-lait électriques avancés en raison de la sensibilisation des consommateurs de la région.

D’un autre côté, l’Europe devrait occuper la deuxième position sur le marché en raison des initiatives gouvernementales favorables pour sensibiliser les consommateurs aux avantages de l’allaitement maternel dans la région entre 2020 et 2027.

Les grandes entreprises se concentrent sur l’innovation produit pour égayer leurs perspectives de marché

Le marché mondial des tire-lait électriques est fragmenté par la présence de grandes entreprises qui s’efforcent d’acquérir un avantage concurrentiel sur leurs rivales en se concentrant sur le développement de tire-lait électriques innovants. De plus, d’autres acteurs clés adoptent des stratégies de croissance organique et inorganique qui favoriseront la croissance du marché dans les années à venir.

Développement de l’industrie:

Septembre 2019 – Spectra Baby USA a présenté son nouveau tire-lait électrique haut de gamme S3 Pro. Selon l’entreprise, le produit est une pompe multi-utilisateurs qui est de qualité hospitalière et fournit un pompage efficace du lait.

Liste des entreprises opérant sur le marché mondial du marché des tire-lait électriques:

Ameda, Inc.

Medela AG

Koninklijke Philips NV

Pigeon

Dr Trust

Ardo Medical AG

Angelcare USA LLC

Santé Hygeia

Autres

Segmentation du marché mondial des tire-lait électriques:

Par type de produit

• Pompe simple

• Double pompe

Par modèle d’utilisation

• Hôpital

• Soins à domicile

• Autres

Par canal de distribution

• Pharmacie des hôpitaux

• Pharmacie de détail

• Pharmacie en ligne

Par géographie

• Amérique du Nord (USA, Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Scandinavie et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Australie, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique, reste de l’Amérique latine)

• Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

UNE RECHERCHE SECONDAIRE EST CONDUITE POUR DÉTERMINER LES INFORMATIONS SUIVANTES:

Détails tels que les revenus, la part de marché, les stratégies, le taux de croissance, le produit et leur prix par région / pays pour toutes les grandes entreprises

Détails relatifs à la prévalence, à l’incidence, au nombre de patients, à la répartition des patients, au prix moyen du traitement, etc.

Nombre d’installations des utilisateurs finaux par région / pays et dépenses annuelles moyennes ou achat d’appareils par type d’installation d’utilisateur final

Nombre de procédures et prix moyen des procédures

Taux de remplacement et prix des biens d’équipement

Dynamique du marché par rapport au marché ciblé – Moteurs, contraintes, tendances et opportunités

Marché et tendances technologiques, développements de nouveaux produits, pipeline de produits.

