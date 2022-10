Marché des pilotes de F1: les prétendants aux sièges 2023 avec Daniel Ricciardo et l’avenir de Mick Schumacher ne sont pas clairs

(de gauche à droite) Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Mick Schumacher et Nyck de Vries

Le passage attendu de Pierre Gasly d’AlphaTauri à Alpine semble devoir déclencher une dernière frénésie d’activité sur le marché des pilotes de Formule 1, les 2023 sièges restants étant d’autant plus attrayants pour les stars établies et émergentes en lice.

Alors qu’un marché concurrentiel continue de se dessiner au plus profond de la saison 2022, nous avons rassemblé les coureurs et les coureurs pour chacun des sièges alors que nous nous rapprochons d’une grille complète confirmée…

Contrats F1 : Qui roule où en 2023 ? Redbull Max Verstappen Sergio Pérez Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Mercedes Lewis Hamilton George Russel Alpin Esteban Ocon À confirmer McLaren Lando Norris Oscar Piastri Alfa Romeo Valtteri Bottas Zhou Guanyu Haas Kévin Magnussen À confirmer Aston Martin Fernando Alonso Balade Lance AlphaTauri Pierre Gasly (avenir incertain) Yuki Tsunoda Williams Alex Albon À confirmer

Alpin

Le favori : Pierre Gasly

Étrangers (extrêmes) : Jack Doohan, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo, Nyck de Vries

Après avoir été choqué par Fernando Alonso et snobé par Oscar Piastri, Alpine a déclaré qu’ils avaient une liste restreinte de “14 pilotes” pour ce qui est le meilleur siège disponible en 2023. Mais en vérité, leurs yeux ont toujours été fixés sur Pierre Gasly.

Gasly a du sens pour de nombreuses raisons. Il est français, encore jeune (26 ans) mais avec cinq saisons et une victoire en course à son actif, et il serait probablement prêt à se lancer pour former une équipe très pratique avec Esteban Ocon.

Le seul problème est qu’il est sous contrat avec Red Bull et qu’il est un élément clé de leur équipe sœur AlphaTauri.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du Grand Prix de Singapour depuis le circuit de Marina Bay Street Faits saillants du Grand Prix de Singapour depuis le circuit de Marina Bay Street

Red Bull est prêt à se séparer de Gasly – moyennant des frais – mais voudrait d’abord un remplacement adéquat (sur lequel nous reviendrons dans la section suivante).

Le mot du paddock à Singapour était qu’un accord est pratiquement confirmé et devrait être annoncé le plus tôt possible.

En cas d’accroc de dernière minute, Alpine propose des alternatives.

Peut-être inquiets d’un autre coup de vent du marché des pilotes en manquant Gasly, ils ont testé trois pilotes dans une voiture Alpine 2021 la semaine dernière au Hungaroring, Nyck de Vries, Jack Doohan et Antonio Giovinazzi.

Jack Doohan pourrait fournir une option de secours à Alpine si le mouvement prévu de Gasly devait échouer

De Vries est l’un des produits phares du marché des pilotes de cette année, tandis que Giovinazzi resterait plus probablement au sein de la famille Ferrari pour revenir en F1, mais il ne serait pas surprenant que Doohan soit très haut sur la liste d’Alpine.

Alpine souhaite être promu depuis son académie de pilotes depuis un certain temps (Piastri étant toujours le favori), mais le pilote australien Doohan est actuellement quatrième de sa première saison complète en Formule 2 et est très bien noté en interne.

Daniel Ricardo et Mick Schumacher sont des outsiders encore plus extrêmes pour ce siège.

Ricciardo n’a pas été vraiment mentionné par Alpine depuis début août, les patrons de Renault pensant être inquiets à l’idée de ramener le joueur de 33 ans, tandis que Schumacher n’a probablement pas fait assez chez Haas pour gagner une promotion sur la grille.

AlphaTauri (si Gasly part)

Le favori : Nyck de Vries

AlphaTauri voudrait idéalement que Gasly, qui n’a signé un nouveau contrat pour 2023 qu’en juin, reste. Mais avec Gasly peu susceptible de revenir à Red Bull de sitôt – il n’a pas impressionné l’équipe lors de son bref passage en 2019 et Sergio Perez est enfermé pendant plusieurs années – l’équipe senior peut essayer d’obtenir une compensation pour le Français tout en ils peuvent.

Cela a toujours dépendu de la recherche d’un remplaçant, et comme aucun pilote junior ne prétend être la prochaine star de la F1 à passer par le programme Red Bull, ils ont cherché plus loin.

Nyck de Vries (à droite) célèbre avec le patron de Williams Jost Capito après le GP d’Italie

La star d’IndyCar, Colton Herta, était leur cible numéro un, bien que – malgré ses sept courses remportées dans le meilleur championnat américain de monoplaces – il n’ait pas assez de points de superlicence.

Cet effondrement semblait indiquer que Gasly resterait sur place, mais un nouveau favori a émergé … cet homme De Vries.

De Vries, bien qu’il n’ait jamais couru en F1, correspondrait au désir de Red Bull et AlphaTauri d’avoir un pilote éprouvé pour remplacer Gasly, et le Néerlandais a admis qu’il avait eu des entretiens avec le conseiller en transfert de l’équipe, Helmut Marko.

Il semble être leur seul recours en ce moment; s’il ne signe pas, il est probable que Gasly reste.

Haas

Les favoris : Mick Schumacher, Nico Hülkenberg,

Étrangers :Antonio Giovinazzi, Robert Schwartzman, Daniel Ricciardo

Haas est le joker sur ce marché des pilotes et il a été difficile de prédire dans quelle direction ils se dirigent.

Ce qui semble certain, c’est que l’équipe américaine envisage sérieusement de passer de Schumacher pour 2023, le pilote allemand ayant été devancé par Kevin Magnussen cette saison. Schumacher est également sur le point de quitter le programme de pilotes Ferrari, et ses liens avec la Scuderia ont été l’une des raisons pour lesquelles il a rejoint Haas en premier lieu.

Nico Hulkenberg est devenu un candidat pour rejoindre Haas

Giovinazzila réserve Ferrari et l’homme qui n’a en vérité pas eu de chance de perdre son siège Alfa Romeo cette année, a été fortement lié à l’équipe, tout comme un autre ancien pilote de F1 Nico Hülkenbergqui a servi de réserve avec Aston Martin cette saison.

Plus d’un remplaçant similaire pour Schumacher serait un autre produit du programme de pilotes Ferrari Robert Schwartzmann, qui a été pilote de réserve pour l’équipe italienne cette saison. Schwartzman, qui détient la double nationalité israélienne et russe, aurait impressionné le directeur de l’équipe Ferrari Mattia Binotto et, à l’âge de 23 ans, offrirait une autre option tournée vers l’avenir pour Haas.

Ricardo, qui a également été lié au siège, serait la signature que Haas attendait depuis ses débuts en F1 il y a six ans, et serait un grand succès aux États-Unis. Cependant, il reste à voir s’ils auraient le budget ou le pedigree pour attirer Ricciardo, qui a clairement fait savoir qu’il était ouvert à un rôle de pilote d’essai avec une tenue plus solide en 2023 si le bon lecteur ne se présentait pas.

Lors du GP de Singapour, les bavardages ont suggéré que c’est Hulkenberg qui est devenu le pilote le plus susceptible de remplacer Schumacher, le duo étant maintenant en fusillade pour le poste.

Williams

Le favori : Logan Sargeant

Étrangers : Nyck de Vries, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi

La sortie imminente de Nicholas Latifi laisse une ouverture chez Williams, dont les mouvements pourraient dépendre de la chute des dominos sur le marché des pilotes.

Compte tenu de son pedigree et, plus important encore, de ses performances en l’absence d’Alex Albon en Italie, De Vries serait sûrement le choix préféré de Williams, mais ils semblent prêts à le manquer à AlphaTauri.

À part De Vries, Logan Sargeant est le nom qui revient le plus dans les liens avec Williams.

Williams pourrait donner une chance au pilote junior Logan Sargeant

Le pilote américain Sargeant est un junior Williams et est troisième au classement F2. Il est bien considéré chez Williams, qui a des propriétaires américains, et fera ses débuts d’entraînement pour l’équipe au GP des États-Unis le mois prochain.

Schumacher pourrait être un moteur d’intérêt s’il quittait Haas – il en a fait assez au cours de ses deux années en F1 pour prouver qu’il appartient – tandis que Giovinazzi correspond également à cette facture d’un pilote solide aux côtés d’Albon.

La réalité est que la grille 2023 est encore incroyablement difficile à prévoir, même à ce stade tardif de la saison. On s’attend cependant à des développements importants dans les semaines à venir.