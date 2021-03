Marché des lasers esthétiques professionnels d’une valeur de 3387,4 millions de dollars d’ici 2030, selon P&S Intelligence

NEW YORK, 2 mars 2021 / PRNewswire / – La population des personnes âgées de 65 ans et plus devrait passer de 703 millions en 2019 à 1,5 milliard en 2050, selon les Nations Unies (ONU). En conséquence, la valeur du marché mondial des lasers esthétiques professionnels, qui était 1303,9 millions de dollars en 2020, atteindra 3387,4 millions de dollars d’ici 2030, à un TCAC de 10,3% entre 2021 et 2030, selon P&S Intelligence.

Avec l’âge, la peau perd ses réseaux vasculaires et glandulaires, ses cellules souches et son tissu fibreux, ce qui entraîne une sécheresse, des rides, un relâchement et une altération pigmentaire. Par conséquent, couplée à la population gériatrique croissante, leur prise de conscience croissante de l’apparence agit comme un moteur clé de la croissance du marché des lasers esthétiques professionnels. En effet, ces appareils et traitements réduisent les signes du vieillissement, revitalisent et raffermissent la peau.

Le marché des lasers esthétiques professionnels connaît une progression lente pendant la pandémie COVID-19. En raison des verrouillages imposés et des restrictions de mouvement, la production et le commerce de lasers esthétiques ont beaucoup souffert. De plus, avec la fermeture de la plupart des centres cosmétiques et des services non essentiels des hôpitaux, le volume des procédures esthétiques a diminué. Du côté de la demande, le chômage et les réductions de salaire sont endémiques dans le monde entier, ce qui décourage les gens de dépenser en produits de luxe, tels que les soins de la peau.

La catégorie alexandrite détenait la plus grande part du marché des lasers esthétiques professionnels dans le passé, sur la base du type de laser. Ces lasers sont largement utilisés pour l’épilation, le rajeunissement de la peau, le traitement de la pigmentation, le détatouage et le traitement des lésions vasculaires. En effet, ces produits sont considérés comme efficaces et sans danger pour différents types de peau humaine, car ils émettent de la lumière dans la longueur d’onde de 755 nanomètres (nm).

Tout au long de cette décennie, le marché des lasers esthétiques professionnels devrait être dominé par la catégorie du rajeunissement de la peau, dans le segment des applications. Les personnes âgées se plaignent souvent de cicatrices, rides, ridules, texture rugueuse, pores dilatés et teint terne de la peau, c’est pourquoi elles optent régulièrement pour des procédures de rajeunissement de la peau réalisées via des lasers.

Sous segmentation par utilisateur final, la catégorie des cliniques privées verra le TCAC le plus élevé du marché des lasers esthétiques professionnels dans les années à venir. Il existe de nombreuses cliniques privées dans le monde dédiées à la fourniture de soins de la peau, ce qui entraîne une forte fréquentation de ces endroits.

Amérique du Nord est actuellement le plus grand marché des lasers esthétiques professionnels, en raison de la présence de nombreux fabricants de lasers et de centres esthétiques, de l’augmentation des dépenses de santé et de la sensibilisation croissante aux traitements de la peau au laser. La croissance la plus rapide du marché sera observée dans le Asie-Pacifique (APAC) dans les années à venir. Avec l’augmentation du revenu disponible, l’amélioration des infrastructures de soins de santé, le faible coût des traitements et la prise de conscience croissante des traitements de la peau, l’utilisation des lasers à des fins connexes augmente dans la région.

Les principaux acteurs du marché mondial des lasers esthétiques professionnels sont Lumenis Ltd., Alma Lasers Ltd., Cutera Inc., Syneron Medical Ltd., EL.EN. SpA, Sciton Inc., Fotona Doo, Laseroptek Co. Ltd., Hologic Inc., Imdad LLC, Jeisys Medical Inc., Lutronic Corp, Bausch Health Companies Inc., Laser Aesthetics SA, Bluecore Company et Venus Concept Ltd.

