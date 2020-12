Le marché des compteurs intelligents en comptait environ 2041. 9000 unités expédiées à travers le Moyen-Orient et l’Afrique en 2019, et le nombre devrait atteindre 6047. 8 mille unités d’ici 2025, enregistrant un TCAC de 20.

4% sur la période 2020-2025. Avec une croissance économique et démographique rapide entraînant une demande d’énergie plus élevée, le besoin de gestion de l’énergie est considérable au Moyen-Orient et en Afrique.

– Les solutions de comptage intelligent comprennent des compteurs ou des modules, avec des capacités de communication (unidirectionnelle ou bidirectionnelle), intégrés dans le compteur ou fixés au compteur.

– En raison de la nécessité fondamentale de faire face à l’augmentation de la consommation d’énergie, les compteurs intelligents ont connu une augmentation de leur adoption. Ces compteurs peuvent permettre une communication bidirectionnelle entre le compteur et le système central utilisé par les services publics. Cela a conduit plusieurs projets en cours à se tourner vers les compteurs intelligents pour permettre une gestion et une utilisation efficaces des ressources de gaz, d’eau et d’électricité.

– Le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis devraient dominer le marché régional, en raison de l’amélioration des économies et de l’intégration croissante de la technologie. L’augmentation de la consommation d’électricité par habitant pousse le besoin de compteurs intelligents. Cependant, l’absence de politique gouvernementale claire dissuade les investissements dans ce secteur.

– La région voit également de grands acteurs internationaux entrer sur le marché par le biais de divers partenariats ou fusions et acquisitions pour accroître leur présence mondiale et s’implanter sur un marché en plein essor, comme l’Arabie saoudite.

– La récente épidémie de COVID-19 et les restrictions de verrouillage dans la région avaient eu un impact sur le déploiement global des compteurs intelligents dans la région. La pandémie COVID-19 a interrompu plusieurs opérations dans les industries. En conséquence, les expéditions et les installations de compteurs intelligents ont également connu une chute.

Principales tendances du marché

Le secteur commercial détiendra une part importante

– L’infrastructure commerciale du comptage intelligent comprend, entre autres, les hôpitaux, les bureaux, les écoles, les détaillants et les restaurants. Le véritable avantage pour les utilisateurs commerciaux est qu’ils peuvent garder un œil plus attentif sur le volume utilisé, par conséquent, en réduisant ou en rationalisant le montant dépensé quotidiennement. De plus, des fonctionnalités, comme la surveillance en temps réel avec analyse, peuvent offrir aux petites entreprises de la région la possibilité de remédier à tout gaspillage.

– La pénurie d’eau dans les écoles en Afrique du Sud a conduit à une forte adoption des compteurs d’eau intelligents. En décembre 2017, en Afrique du Sud, les écoles ont été confrontées à une pénurie d’eau massive, qui, à son tour, a obligé les organisations à intégrer des compteurs d’eau intelligents, pour surveiller et réduire la consommation inutile d’eau.

– Le développement croissant des infrastructures dans la région devrait en outre stimuler le marché des compteurs intelligents et attirer les vendeurs du marché pour qu’ils ciblent un large éventail de clients commerciaux. Par exemple, Steamaco a déployé 20 000 mètres en Afrique de l’Ouest, des mini-réseaux solaires conteneurisés au Mali aux marchés commerciaux denses du nord du Nigeria.

– En août 2020, la Nigerian Electricity Regulatory Commission, NERC, a attribué une facturation inexacte des consommateurs à une mauvaise installation de compteurs prépayés au Nigéria. La Commission, qui a identifié la formation inadéquate des installateurs comme un facteur supplémentaire, a élaboré de nouvelles lignes directrices pour la certification des installateurs de compteurs d’énergie dans le pays.

– En juillet 2019, des milliers d’unités commerciales à forte intensité énergétique à Téhéran, en Iran, ont été équipées de compteurs d’électricité intelligents dans le cadre de la 2e phase du programme national de comptage intelligent. En outre, le ministère iranien de l’électricité de la région du Kurdistan a installé 41000 nouveaux compteurs dans la capitale d’Erbil, en trois mois, d’août 2019 à octobre 2019, dans le cadre des efforts d’efficacité énergétique. Le ministère a déclaré que c’était le seul moyen de contrôler la consommation d’électricité.

Initiatives et réglementations gouvernementales favorables au marché

– Les pays de la région mènent de multiples activités gouvernementales pour soutenir l’installation de compteurs intelligents dans le secteur résidentiel. Par exemple, le plan de mise en œuvre de compteurs intelligents à grande échelle, soutenant l’objectif de Saudi Electric Company (SEC) d’améliorer l’efficacité énergétique, a été lancé. Avec le nombre croissant de points de comptage, en particulier dans le secteur résidentiel, l’Arabie saoudite vise à installer environ 12 millions de compteurs intelligents à travers le Royaume d’ici 2025.

– Les initiatives et réglementations gouvernementales favorables sont des facteurs vitaux à prendre en compte dans le déploiement de compteurs intelligents sur de nombreux marchés. L’augmentation du soutien gouvernemental du gouvernement dans divers pays, couplée à des investissements importants, devrait stimuler le déploiement de compteurs intelligents dans la région.

– Par exemple, conformément à la stratégie actuelle pour le secteur pétrolier et gazier aux EAU, le marché mondial d’Abou Dhabi (ADGM) a officialisé sa coopération avec la société à vocation spéciale (SPC) sur l’octroi de licences pour les activités pétrolières et gazières. Cela élimine la nécessité d’établir une présence à terre avec le ministère du Développement économique.

– Le gouvernement égyptien est en pourparlers avec Huawei pour discuter des projets futurs de l’Égypte de transition vers un réseau électrique intelligent. Le gouvernement est également en discussion avec la Suède pour échanger ses connaissances et son expertise sur les réseaux intelligents. Cela incitera les vendeurs du marché à faire des investissements importants dans la région.

– Le Smart Grid Vision 2030 de l’Afrique du Sud vise à transformer le paysage électrique de la région. Il améliorera l’infrastructure électrique vieillissante en installant des compteurs intelligents et en intégrant le réseau électrique, les systèmes de télécommunications et l’infrastructure d’information. Cela conduirait à la popularité des solutions d’analyse de données de réseau intelligent.

– Sur les marchés où il n’y a pas de déploiement de compteurs intelligents ou de législation favorable, les services publics sont toujours prêts à installer des compteurs intelligents dans les zones de leurs réseaux de distribution, où les pertes sont élevées. De plus, les bas prix de l’électricité rendent peu attrayant pour les grands services publics de déployer des compteurs intelligents; Pourtant, pour éviter de simples vols, les joueurs se préparent à installer des compteurs dans les ménages qui sont évalués comme ayant les taux de perte d’électricité les plus élevés.

– En outre, les politiques gouvernementales visant à encourager le développement des infrastructures jouent un rôle clé dans l’augmentation de la demande de compteurs intelligents dans les espaces commerciaux et résidentiels.

Paysage concurrentiel

Avec seulement quelques entreprises nationales dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, les entreprises mondiales disposant d’importants canaux de distribution / fournisseurs et filiales dans la région constituent le paysage concurrentiel du marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique. Les entreprises technologiques nationales participent à des partenariats stratégiques avec des entreprises mondiales de compteurs intelligents, afin de bénéficier de l’expertise technique et d’accroître la présence nationale. Ceci, à son tour, augmente les chances d’obtenir plus de contrats du gouvernement régional. Voici quelques exemples de partenariats stratégiques, de fusions et d’acquisitions sur le marché des compteurs intelligents au Moyen-Orient et en Afrique:

– Sep 2020 – Iskraemeco a annoncé la signature du contrat d’Il Monte GalalaAin El Sokhna avec Tatweer Misrfor Smart Metering Solution pour 8000 compteurs intelligents d’électricité et d’eau. Tatweer Misr est l’un des principaux promoteurs immobiliers égyptiens. Dans le cadre du contrat, la société installera et entretiendra Il Monte Galalawith 8000 compteurs intelligents d’électricité et d’eau, en plus d’un système logiciel de tête de ligne SEP2W.

– Jan 2020 – Landis + Gyr s’est associé à WWZ AG, fournisseur d’énergie, de télécommunications et d’eau à la population et aux entreprises du canton suisse de Zoug, pour fournir la technologie du premier déploiement des compteurs intelligents à ondes. Le champ d’application comprend des compteurs de pointe ainsi que la technologie de communication requise et un service de traitement des données des compteurs, qui sont mis en œuvre en coopération avec un fournisseur tiers.

