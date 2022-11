Marché de Noël de Congleton: Horreur alors que «la voiture fonce dans une foule hurlante à 50 mph» alors que les flics arrêtent trois hommes

Une VOITURE s’est enfoncée dans une foule hurlante à un marché de Noël.

Des familles avec de jeunes enfants et des personnes âgées figuraient parmi celles qui ont été vues en train de sauter alors que le véhicule traversait.

Marché de Noël de Congleton

On dit qu’il a parcouru au moins 50 milles à l’heure lorsqu’il a traversé la foule de 800 personnes au marché de Noël de Congleton aujourd’hui dans le Cheshire.

Personne n’a été blessé et trois hommes ont été arrêtés, a confirmé la police.

La VW Golf a été retrouvée abandonnée peu de temps après l’incident.

Le propriétaire de l’entreprise, Steve Brown, a déclaré: “C’était absolument horrible.

“Une voiture est arrivée en hurlant dans la rue principale – qui est pleine d’étals et de gens. Il y a des centaines de personnes ici, des gens avec des enfants et des chiens et beaucoup de commerçants.

“Il devait faire au moins 50 mph. Les gens sautaient hors du chemin.

“J’ai vu une dame âgée qui a dû sauter à l’écart – elle est très secouée. Nous le sommes tous.”

Steve a dit que les gens ont couru après le conducteur, qui, selon lui, ne s’est pas arrêté.