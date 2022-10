Marché de l’habitation : les Canadiens retardent l’achat d’une maison à cause de la hausse des taux d’intérêt

Avec une inflation élevée et des taux d’intérêt en hausse, un nouveau sondage a révélé que près d’un Canadien sur cinq dit qu’il reporte l’achat d’une maison.

Le sondage en ligne, mené par Royal LePage et Léger, a inclus 1 565 Canadiens. Parmi les personnes interrogées, 19% ont déclaré que les pressions du coût de la vie et la hausse des taux d’intérêt les avaient amenées à reporter ou à prioriser l’achat d’une maison depuis le début de 2022.

Selon le sondage, 28 % ont déclaré que leurs plans n’avaient pas été touchés, tandis que 54 % ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’acheter une maison cette année.

Mais pour les Canadiens de 18 à 34 ans, 29 % ont déclaré qu’ils prévoyaient de retarder ou de déprioriser l’achat d’une maison. Parmi les jeunes Canadiens interrogés, 31 % ont déclaré que leurs plans d’achat d’une maison n’avaient pas changé et 40 % ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’acheter une maison cette année.

“Environ la moitié des personnes âgées de 18 à 35 ans (qui cherchaient à acheter une maison) n’ont pas été touchées par ce que nous avons vu récemment sur le marché et juste dans le monde en termes d’augmentation des coûts”, a déclaré le directeur de l’exploitation de Royal LePage. Karen Yolevski a déclaré mardi à CTV News Channel.

“L’autre moitié cependant, ils ont été touchés. Ce sont eux qui disent que pour l’instant, soit ils vont retarder la période intérimaire et voir où vont les choses en termes de marché et d’abordabilité, soit ils sont va retarder leurs plans indéfiniment.”

En septembre, la Banque du Canada a augmenté son taux de financement à un jour pour la cinquième fois de 75 points de base à 3,25 %. De nombreux économistes prédisent que la banque centrale pourrait introduire une autre hausse de taux ce mois-ci. Le taux d’inflation annuel a également ralenti pour s’établir à 7,0 % en août, principalement en raison de la chute des prix de l’essence.

Mais ceux qui retardent l’achat d’une maison peuvent profiter de la baisse des prix, car la hausse des taux d’intérêt a continué de refroidir le marché du logement. Selon une analyse de RBC le mois dernier, les prix des logements n’atteindront probablement pas leur creux avant le printemps prochain.

En août, le prix moyen d’une maison au Canada était en baisse de 3,9 % par rapport au même mois l’an dernier. Dans certaines collectivités, les prix des maisons ont connu des baisses allant jusqu’à 24,5 % par rapport aux sommets de février.

“Nous avons constaté une augmentation des taux d’intérêt au cours des derniers mois. Cela s’est accompagné d’une baisse des prix par rapport aux sommets que nous avons connus en février, en particulier dans nos grands centres urbains”, a déclaré Yolevski.

Alors que les prix des maisons baissent, les taux d’intérêt plus élevés ont rendu les hypothèques beaucoup plus chères, en particulier pour ceux qui détiennent des hypothèques à taux variable.

“Nous pensons que ces acheteurs prennent simplement du recul et voient ce qui va se passer sur le marché, réévaluant leur abordabilité et leurs finances pour s’assurer qu’ils obtiennent la propriété qu’ils peuvent se permettre, dans laquelle ils se sentent à l’aise, en termes de leurs paiements mensuels ,” elle a ajouté.

En plus de cela, Yolevski a noté qu’une pénurie de logements dans les villes canadiennes persiste, d’autant plus que l’immigration au Canada continue d’augmenter. La Société canadienne d’hypothèques et de logement estime qu’il faudra construire 3,5 millions de maisons supplémentaires d’ici 2030 pour rendre le logement abordable.

“Nous savons que sur le marché du logement, nous avons une pénurie chronique et critique de l’offre. Donc, cela ne va pas créer un environnement où il y a une pénurie de logements disponibles pour ceux qui les recherchent”, a-t-elle déclaré.