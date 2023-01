Marché de l’habitation au Canada : Conseils pour acheter et vendre en 2023

Même avec un marché du logement beaucoup plus calme, 2023 pourrait encore présenter des opportunités pour les acheteurs et les vendeurs au Canada.

“Je pense que ce sera un marché gentil et en fait plus doux que ce que nous avons vu, et je pense que pour quiconque cherche à entrer, il a du temps de son côté et nous n’avons pas eu cela”, a déclaré l’agence immobilière de Toronto. courtier Erica Reddy, qui a partagé ses conseils pour les acheteurs et les vendeurs lors d’une apparition sur Your Morning de CTV mercredi.

“C’était un marché si rapide dans le passé. C’était juste fou et maintenant vous avez un acheteur qui peut réellement entrer, que vous soyez un acheteur chevronné ou un premier acheteur, et prenez votre temps et vraiment prendre, je pense, une excellente décision sur le marché.”

Les ventes de maisons ont chuté au cours de la dernière année après que la pandémie de COVID-19 a vu une augmentation de l’activité, selon les chiffres de l’Association canadienne de l’immeuble. Le prix moyen des maisons au Canada a également baissé et pourrait baisser davantage cette année.

La Banque du Canada a également réagi à la hausse de l’inflation en augmentant son taux d’intérêt directeur sept fois de suite depuis mars 2022, le faisant passer de 0,25 % à 4,25 %. Les économistes, quant à eux, prédisent à tout le moins une récession légère à modérée pour 2023.

Si vous cherchez à acheter, Reddy dit que le budget et l’abordabilité devraient être vos priorités.

Déterminez ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, ce sur quoi vous êtes prêt à faire des compromis ou non, si vous réduisez ou augmentez vos effectifs, ou si vous recherchez un district scolaire spécifique, tout cela façonnera votre achat, elle m’a dit.

“Mon plus grand conseil aux clients est que vous ne voulez pas être assis, en train de manger votre Minute Rice, dans votre nouvelle maison”, a déclaré Reddy.

Quant à ceux qui cherchent à vendre, elle dit que le timing est primordial.

“Je dirais que d’après mon expérience, l’offre et la demande sont les plus importantes et janvier et février, traditionnellement, sont des mois plus calmes”, a déclaré Reddy. “Il n’y a pas autant d’offre et il y a généralement pas mal de demande.”

Bien que ce soit le moment idéal pour commencer à penser à entrer sur le marché du logement, elle a déclaré que les vendeurs potentiels devraient connaître les raisons pour lesquelles ils déménagent et quelles seront leurs prochaines étapes avant de s’engager dans quoi que ce soit.

“Les gens me disent toujours : ‘Combien de temps cela va-t-il prendre ? Combien de temps dois-je attendre ? À quoi cela va-t-il ressembler ?’ Et je pense que d’après mon expérience, si vous travaillez probablement entre trois et six mois, c’est un temps raisonnable que vous allez consacrer à l’examen de l’achat et de la vente et à travailler les deux ensemble. Et puis probablement un autre trois mois pour la fermeture », a déclaré Reddy.



Regardez l’interview complète d’Erica Reddy en haut de l’article. Avec des fichiers du scénariste de CTVNews.ca Tom Yun, de la productrice de CTVNews.ca Jennifer Ferreira et de La Presse Canadienne