Marche contre l’homophobie organisée à Barcelone une semaine après que l’homosexuel Samuel Luiz a été battu à mort (VIDEO)

Des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Barcelone vendredi soir lors de l’un des nombreux événements prévus ce week-end en l’honneur de Samuel Luiz, un homosexuel espagnol battu à mort la semaine dernière.

Le rassemblement dans la capitale catalane était organisé par plusieurs groupes locaux pro-LGBT et anti-haine. La police a estimé le nombre de participants à environ 500, tandis que les organisateurs ont déclaré que 2 500 personnes ont rejoint le cortège, qui a commencé à 17 heures, heure locale, et a duré plusieurs heures.

Les militants ont brandi divers drapeaux sur le thème de la fierté et porté des banderoles avec des slogans dénonçant l’homophobie et soutenant les causes de la liberté, notamment « Nous ne sommes pas machos, mais nous sommes nombreux », « La liberté ou la mort » et « Ma plume est mon épée. »

Une grande banderole de lecture « Assez de LGBTI-phobie, pour une fierté critique et combative » en catalan a été porté devant la foule en marche. Certains participants se sont habillés de ce qui ressemblait à des costumes de cosplay fantastiques pour l’occasion.

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Aquest vespre 2.500 persones hem recorregut els carrers de Barcelona contra la violència LGBTI-fòbica ✊🏾 No són casos aïllats, és un sistema capitalista, racista i patriarcal. Volem més educació, més recursos i més comunitat! Ni policia ni empresaris, allliberament ! pic.twitter.com/XReAqknfDn – Crida LGBTI (@CridaLGBTI) 9 juillet 2021

La manifestation était l’une des nombreuses prévues en Espagne ce week-end à la mémoire de Luiz. Le jeune homme de 24 ans a été brutalement battu à mort la semaine dernière dans la ville de La Corogne, dans le nord-ouest de la communauté autonome de Galice. Les témoignages disent que son meurtre était un crime haineux odieux.

La mort a déclenché des manifestations de masse à travers le pays plus tôt cette semaine, des milliers de personnes se sont jointes à des rassemblements dans plusieurs grandes villes. Certaines personnes veulent que la rue où le crime a été commis soit renommée Luiz, afin que sa mort tragique soit rappelée.

La police, qui n’a pas encore annoncé la cause officielle de la tragédie, a procédé jusqu’à présent à six arrestations dans le cadre de son enquête, la dernière étant signalée deux heures avant la manifestation à Barcelone. Quatre adultes, dont une femme, et deux mineurs ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’affaire au cours de la semaine dernière.

