Marché CAMINHA / LOFTSPACE + Tiago Sousa

© Studio Ivo Tavares

+ 44





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

900 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Architecte principal :



RUI CORREIA et TIAGO SOUSA



© Studio Ivo Tavares

Description textuelle fournie par les architectes. Le marché est un point d’échange, d’achat et de vente, un point de rencontre ou même, de nos jours, un point d’intérêt culturel. De ces polyvalences de fonctions et de définitions, on conclut que le marché, lorsqu’il est fonctionnel, est un point de référence dans un lieu. C’est donc dans l’importance de la fonction, de la forme ou de l’échelle que l’espace urbain est conçu et construit. Le marché actuel de Caminha n’est pas intégré au site et ne se distingue pas par sa fonction.

© Studio Ivo Tavares

© Studio Ivo Tavares

Il s’agit d’une construction altérée par le temps et la nécessité. Il s’agit d’une construction provisoire qui cherche à répondre aux besoins de sa fonction marchande. Avec des problèmes structurels, de théorisation et d’usure des couvertures, avec des solutions temporaires pour l’usure de la toiture, ils posent des problèmes de conformité au programme, de conformité à l’accessibilité, de conformité aux normes d’hygiène, de sécurité, de sécurité incendie ou de conformité à l’utilisation.

© Studio Ivo Tavares

© Studio Ivo Tavares

Il s’agit d’un bâtiment qui nécessite un entretien constant pour tenter de corriger les problèmes qui naissent des rigueurs des saisons et du temps. Dans ces conditions, nous considérons que la démolition de l’ensemble du bâtiment sera l’option la plus économique et viable. Le nouveau marché naît de l’analyse du site et de la fonction. Il s’intègre dans le lieu en dialoguant fortement avec le paysage naturel et urbain, mais sans jamais négliger l’importance des flux existants de la ville. Le site, Square Pontaut Combault, représente un vide urbain, avec différentes confrontations : le tissu urbain à l’est, le marché vide au sud et le front du fleuve Minho à l’ouest.

© Studio Ivo Tavares

Nous souhaitons que le bâtiment proposé les relie par son emplacement, sa forme ou son organisation programmatique. L’intérêt du public est capté par sa forme homogène, rationnelle et sereine, ainsi que par la matérialisation de la couleur et de la lumière. Avec un volume paralélépipédique, aux lignes droites, le volume apparaît entouré d’une structure rigide de piliers, composant ainsi une galerie extérieure de « protection » pour les utilisateurs. Toute cette rigidité représente pour nous la force qu’un bâtiment public doit avoir dans la maille, qui, à son tour, est brisée par le mouvement créé par les jeux de lumière/obscurité et de lumière/ombre. Ce mouvement nous donne différentes perspectives sur le volume tout au long de la journée.

© Studio Ivo Tavares

© Studio Ivo Tavares

L’ensemble du volume est réalisé en béton. Résistant, de caractère « robuste », fonctionnel ou « froid », il est contrasté par le revêtement en pierre de Molianos, jaune, noble et « chaud » sur la base. C’est ainsi, à l’échelle de l’homme et des matériaux, que le projet embrasse la noblesse et la référence d’un village aussi pittoresque que Caminha. Dans l’union de la forme, de la fonction, de l’échelle et de la matérialisation, nous concilions un ensemble de prémisses pour les relations avec l’environnement et l’individu. Nous ne tournons pas le dos au front de mer, nous nous soucions de la relation avec la foire et veillons à ce que l’entrée soit dirigée vers le village, comme c’est le cas. Nous concluons que la zone la plus technique doit être liée à une nouvelle place créée au nord, une place qui libère le marché du bâtiment voisin, tout en ouvrant l’horizon aux équipements existants dans le tissu urbain. Étant donné le manque actuel de cette relation intérieur-extérieur, de la relation entre le volume et l’environnement, nous avons conçu un volume simple avec des plans transparents qui invitent l’utilisateur à entrer ou, une fois à l’intérieur, à profiter de la vue.

Plan d’étage

© Studio Ivo Tavares

C’est à l’échelle de l’homme, au niveau du sol que les éléments transparents nous permettent d’apercevoir de l’extérieur la fonction et la vie à l’intérieur du volume. Ce sont ces moments qui projettent la lumière naturelle à l’intérieur et créent des relations visuelles avec les deux réalités environnantes, à savoir la ville et la rive du fleuve Minho. L’intérieur du bâtiment est recouvert de peinture époxy lavable et imperméable jusqu’à la hauteur des ouvertures (deux mètres et demi) sur tous les murs intérieurs, permettant une hygiène efficace. Cette ligne visuelle créée par l’échange de matériaux est évidente dans tout le volume, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, créant ainsi une sensation d’élégance et de légèreté.

© Studio Ivo Tavares

© Studio Ivo Tavares

L’espace intérieur est organisé en trois sections : une au sud avec des commerces avec accès extérieurs et intérieurs et des sanitaires, une zone publique centrale – marché aux poissons et aux fruits -, et une zone technique et restreinte au nord. La partie nord, technique, est composée de vestiaires, d’une zone avec chambres froides (individuelles), d’espaces administratifs et d’un espace extérieur pour les déchets. Ce dernier, physiquement séparé des autres, est accessible par un parcours indépendant. Il s’agit d’un acte isolé de tous les moments de chargement et de déchargement ou d’accès au bâtiment.

© Studio Ivo Tavares

Section

Plan d’étage

L’espace du personnel crée la charnière entre le public et le privé. Les vestiaires, ainsi que les chambres froides, disposent de voies et de sorties autonomes, sans aucune intersection avec la circulation du public général. L’administration est liée à l’espace de vente. Au sud, la façade avant est composée de quatre espaces commerciaux autonomes, mais tous avec un accès direct à l’intérieur du marché et des sanitaires communs. Ici, il existe la possibilité de fermer l’accès des espaces commerciaux au marché en fonction de l’horaire de chacun.

© Studio Ivo Tavares

L’espace central, le marché, est l’espace et l’usage qui dignifient le volume. Un grand espace, avec de hauts plafonds et une échelle « monumentale », est profondément baigné de lumière naturelle et de vues sur les plans transparents des élévations. C’est là que se déroule l’acte principal du programme. C’est le point de rencontre des utilisateurs. En étant inondé de lumière naturelle, variée par la position du soleil tout au long de la journée, un scénario émotionnel et dynamique typique de l’image et de l’expérience du marché est créé.