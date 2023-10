Marché boursier aujourd’hui : Wall Street augmente alors que la pression du marché obligataire se relâche

NEW YORK (AP) — Les actions américaines ont augmenté mardi après que la pression du marché obligataire sur Wall Street se soit relâchée. Le sp…

NEW YORK (AP) — Les actions américaines ont augmenté mardi après que la pression du marché obligataire sur Wall Street se soit relâchée.

Le S&P 500 a gagné 22,58, ou 0,5%, à 4 358,24. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 134,65, ou 0,4%, à 33 739,30, et le Nasdaq composite a grimpé de 78,60, ou 0,6%, à 13 562,84.

L’une des actions les plus fortes a eu lieu sur le marché obligataire, où les rendements du Trésor ont diminué après la reprise des échanges après un jour férié lundi. C’était la première opportunité pour les rendements d’évoluer depuis le week-end attaque surprise du Hamas contre Israël a injecté de la prudence sur les marchés mondiaux.

Peut-être plus important encore, il s’agissait également de la première négociation de bons du Trésor depuis discours des responsables de la Réserve fédérale que les traders ont considéré comme une suggestion selon laquelle la Fed pourrait ne pas augmenter à nouveau son principal taux d’intérêt. Ces commentaires ont aidé les actions américaines à passer de pertes initiales à des gains lundi.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est tombé à 4,65 % contre 4,80 % vendredi soir, ce qui constitue une avancée considérable pour le marché obligataire. Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue plus étroitement avec les attentes concernant les actions de la Fed, a chuté à 4,97% contre 5,09%.

Les rendements du Trésor ont bondi la semaine dernière à leurs plus hauts niveaux depuis plus d’une décennie, à la suite du taux d’intérêt principal de la Fed, qui est à des niveaux jamais vus depuis 2001. Ils ont été la principale raison des trébuchements du marché boursier depuis l’été. alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que la Fed maintiendra son taux des fonds fédéraux à un niveau élevé plus longtemps que ne l’espère Wall Street.

Les taux élevés et les rendements à long terme font chuter les prix des actions et d’autres investissements, tout en ralentissant l’économie dans l’espoir de freiner une inflation élevée.

Mais la hausse rapide du rendement du Trésor à 10 ans a contribué à faire monter le taux hypothécaire moyen à long terme à son plus haut niveau depuis 2000, et les responsables de la Fed ont laissé entendre que de telles mesures pourraient à elles seules contribuer à contenir une inflation élevée.

« En fait, je ne pense pas que nous ayons besoin d’augmenter les taux », a déclaré mardi Raphael Bostic, président de la Banque de réserve fédérale d’Atlanta, devant l’American Bankers Association. « Je pense que nous sommes dans une bonne position à cet égard. »

Un jour plus tôt, deux autres responsables de la Fed avaient fait des déclarations dans lesquelles les traders considéraient qu’il s’agissait d’un indice que de nouvelles hausses de taux ne pourraient pas avoir lieu. L’un d’entre eux était Philip Jefferson, vice-président de la Fed. L’autre était la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, qui fait partie des membres les plus « bellicistes » de la Fed qui font pression pour des taux d’intérêt plus élevés pour lutter contre une inflation élevée, a déclaré Solita Marcelli, directrice des investissements pour les Amériques chez UBS Global Wealth Management.

La prochaine annonce de la Fed sur les taux d’intérêt est attendue le 1er novembre. Les traders parient désormais sur une probabilité de près de 73 % que l’année se termine sans nouvelle hausse des taux par la Fed, selon les données du groupe CME. C’est une augmentation par rapport aux 53 % de chances observées il y a une semaine.

Le Le Fonds monétaire international a abaissé mardi ses prévisions pour la croissance économique mondiale l’année prochaine, en partie à cause de l’effet des taux élevés dans le monde, bien qu’il ait revu à la hausse ses prévisions pour la croissance économique américaine en particulier.

Les combats à Gaza constituent la dernière menace en date pour l’économie mondiale, en particulier après avoir fait grimper les prix du pétrole lundi. Même si la région en conflit ne produit pas beaucoup de pétrole, on craint que la violence ne se répercute sur la politique entourant le marché du brut. Cela pourrait à son tour nuire au flux de pétrole.

Le baril de brut américain a chuté de 41 cents pour s’établir à 85,97 dollars, restituant un peu son bond de 3,59 dollars de la veille. Le brut Brent, la norme internationale, a chuté de 50 cents à 87,50 dollars le baril.

À Wall Street, certains des mouvements boursiers importants de lundi se sont également inversés. Les actions des sous-traitants de la défense qui fabriquent des armes ont cédé une partie de leurs gains importants, et Northrop Grumman a chuté de 1,4 %. L3Harris Technologies a chuté de 1,5 %, même si les deux sont toujours en hausse de plus de 8 % sur la semaine.

Les actions des compagnies aériennes ont également récupéré une partie de leurs pertes. Ils ont déjà suspendu les vols à destination et en provenance d’Israël, et comptent le carburant parmi leurs coûts les plus élevés. Delta Air Lines a augmenté de 1,6 % et United Airlines de 1,5 %.

PepsiCo a augmenté de 1,9% après avoir annoncé des bénéfices et des revenus pour son dernier trimestre plus élevés que prévu par les analystes. La société de snacks et de boissons a facturé des prix plus élevés pour ses produits au cours du trimestre, ce qui a contribué à compenser la baisse de ses ventes. Il a également relevé ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année.

Plus tard cette semaine, l’élan s’accélérera pour les grandes entreprises qui publieront leurs résultats pour l’été. Delta Air Lines, JPMorgan Chase et UnitedHealth Group font partie des grands noms du calendrier.

Il pourrait s’agir du premier trimestre d’une année au cours duquel les sociétés du S&P 500 déclarent des bénéfices plus élevés que ceux de l’année dernière, et les analystes prévoient une large baisse de 0,3 %, selon FactSet.

Sur les marchés boursiers étrangers, les indices ont rebondi en Europe mais ont été mitigés en Asie.

Dans le dernier signe de difficultés dans le secteur chinois de la promotion immobilière, Country Garden prévenu qu’elle ne sera probablement pas en mesure d’effectuer certains remboursements de sa dette à l’échéance et que ses ventes étaient soumises à une « pression remarquable ». La société avait déjà été saluée comme une société immobilière modèle par les autorités chinoises.

