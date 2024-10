Marché boursier aujourd’hui : les prix du pétrole bondissent à nouveau en raison des inquiétudes concernant le Moyen-Orient alors que Wall Street s’estompe

NEW YORK– Les prix du brut ont bondi jeudi en raison des craintes aggravation des tensions au Moyen-Orient pourrait perturber le flux mondial de pétrole, tandis que les actions américaines reculaient encore davantage par rapport à leurs records.

Le S&Le P 500 a chuté de 0,2% dans un contexte semaine mouvementée cela a fait tomber l’indice de son plus haut historique fixé lundi. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 184 points, ou 0,4 %, et le Nasdaq composite a légèrement baissé de moins de 0,1 %.

Les actions ont chuté alors que les prix du pétrole ont continué à augmenter au milieu de la crise. l’attente du monde pour voir comment Israël va répondre à l’attaque de missiles de l’Iran à partir de mardi. Le baril de brut Brent, la norme internationale, a bondi de 5% pour s’établir à 77,62 dollars après avoir commencé la semaine en dessous de 72 dollars. Il est potentiellement en passe de réaliser son plus gros gain hebdomadaire en pourcentage depuis près de deux ans.

Les prix du pétrole ont augmenté après que le président Joe Biden a suggéré jeudi que les responsables américains et israéliens discutaient d’une éventuelle frappe israélienne contre les installations pétrolières iraniennes.

« Nous sommes en discussion à ce sujet », a déclaré Biden aux journalistes. Il a ajouté : « Je pense que ce serait un peu – de toute façon », sans mettre fin à sa réflexion. Biden a également déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce qu’Israël riposte immédiatement contre l’Iran.

L’Iran est un important producteur de pétrole, et l’on craint qu’une intensification des combats puisse non seulement étouffer les flux iraniens vers la Chine, mais également affecter les pays voisins qui font partie intégrante des flux de brut. Cependant, les signaux indiquant que les réserves de pétrole restent abondantes pour le moment contribuent à maintenir les prix sous contrôle. Le brut Brent est tombé le mois dernier à son prix le plus bas depuis près de trois ans.

Sur le marché obligataire, les rendements du Trésor ont augmenté après que des rapports ont suggéré que l’économie américaine restait solide. L’un d’entre eux montre que la croissance des secteurs de l’immobilier, des soins de santé et d’autres services aux États-Unis s’est accélérée pour atteindre son rythme le plus élevé depuis février 2023 et a dépassé les attentes des économistes, même si les tendances de l’emploi pourraient ralentir.

Un rapport distinct suggère le nombre de licenciements aux États-Unis. reste relativement faible. Un peu plus de travailleurs ont demandé des allocations de chômage la semaine dernière, mais ce nombre reste faible par rapport à l’histoire.

En dehors des inquiétudes de cette semaine concernant le Moyen-Orient, la question dominante qui pèse sur Wall Street est de savoir si le marché du travail va continuer à résister après que la Réserve fédérale ait maintenu les taux d’intérêt à un plus haut de deux décennies. La Fed voulait insister sur le freiner assez fort l’économie éradiquer inflation élevée.

Les actions sont proches de leurs records en raison de l’espoir que l’économie américaine se redressera effectivement. continuer à grandirmaintenant que la Réserve fédérale est réduire les taux d’intérêt pour lui donner plus de jus. La Fed a abaissé le mois dernier son principal taux d’intérêt pour la première fois depuis plus de quatre ans et a indiqué que d’autres réductions seraient prévues l’année prochaine.

La Chine parle également d’une aide accrue pour son économie, et « lorsque les principaux décideurs des deux plus grandes économies du monde sont déterminés à soutenir la croissance économique, cela vaut la peine d’écouter », selon Evan Brown, responsable de la stratégie multi-actifs chez UBS Asset. Gestion. Il suggère de ne pas sous-estimer la détermination des décideurs politiques à éliminer le risque de récession.

Le marché du travail pourrait avoir besoin d’aide, car les embauches aux États-Unis ralentissent. Le gouvernement américain publiera vendredi la dernière mise à jour mensuelle sur le marché de l’emploi, et les économistes s’attendent à ce qu’elle montre un léger ralentissement des embauches par rapport au rythme d’août.

A Wall Street, Levi Strauss a chuté de 7,7% malgré un bénéfice pour le dernier trimestre supérieur à celui attendu par les analystes. Le chiffre d’affaires de la société de denim n’a pas répondu aux prévisions et a déclaré qu’elle réfléchissait à ce qu’elle allait faire de sa marque Dockers, dont le chiffre d’affaires a chuté de 7 % au dernier trimestre.

Nvidia a contribué à amortir les pertes, et le gain de 3,3 % pour le fabricant de puces a été la force la plus forte à faire progresser le S.&P 500. Après avoir trébuché au cours de l’été en raison des craintes que son prix ne monte trop haut dans la frénésie de Wall Street autour de la technologie de l’intelligence artificielle, Nvidia est en train de remonter vers son record.

Tout compte fait, le S&Le P 500 a glissé de 9,60 points à 5 699,94. Le Dow Jones a chuté de 184,93 à 42 011,59 et le Nasdaq composite a glissé de 6,65 à 17 918,48.

Le rendement du Trésor à 10 ans est passé de 3,78% à 3,85% mercredi soir. Le rendement à deux ans, qui évolue plus étroitement avec les attentes quant à l’action de la Fed en matière de taux au jour le jour, est passé de 3,64 % à 3,70 %.

Les rendements ont augmenté à mesure que les traders réduisent leurs paris sur l’ampleur de la réduction des taux d’intérêt de la Réserve fédérale lors de sa prochaine réunion en novembre. Alors que beaucoup prévoyaient auparavant une nouvelle baisse plus importante que d’habitude, d’un demi-point de pourcentage, les traders parient désormais sur 65 % de chances que la Fed réduise ses taux d’un quart de point de pourcentage seulement, selon les données du groupe CME.

Sur les marchés boursiers étrangers, l’indice Nikkei 225 japonais a bondi de 2 %, alors que ses fortes fluctuations se poursuivent sur fond de spéculations sur la date à laquelle la banque centrale du pays pourrait augmenter ses taux d’intérêt pour la prochaine fois.

Le Hang Seng de Hong Kong a également fait un écart et a cédé 1,5 %. Les actions en Chine ont largement augmenté grâce à l’espoir d’une vague de annonces récentes de Pékin pour soutenir la deuxième économie mondiale. Alors que Shanghai et d’autres marchés chinois sont fermés pour une semaine de vacances, les échanges commerciaux se sont concentrés à Hong Kong.

Les rédacteurs d’AP Business, Matt Ott et Elaine Kurtenbach, ont contribué.