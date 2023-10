Marché boursier aujourd’hui : les marchés mondiaux sont en légère baisse alors que la Chine annonce un ralentissement de sa croissance au dernier trimestre

BANGKOK — Les marchés ont chuté en Europe et en Asie après que la Chine a annoncé mercredi que son économie avait connu une croissance annuelle de 4,9 % entre juillet et septembre, contre 6,3 % au trimestre précédent.

Les prix du pétrole ont bondi de plus de 1 dollar.

Le DAX allemand est resté inchangé à 15 253,87 tandis que le CAC 40 à Paris est également resté pratiquement stable à 7 028,83.

L’indice britannique FTSE 199 a chuté de 0,2% à 7 656,76, le gouvernement ayant annoncé que l’inflation était restée stable à 6,7% en septembre, la modération de la hausse des prix des aliments et des boissons étant compensée par la hausse des coûts du carburant.

L’avenir du S&P 500 a perdu 0,2% et celui du Dow Jones Industrial Average était de 0,1%.

Le Bureau national chinois des statistiques a déclaré que la deuxième économie mondiale avait ralenti au cours de l’été, alors que la demande mondiale d’exportations faiblissait et que le secteur immobilier en difficulté s’enfonçait encore plus dans la crise.

Le gouvernement chinois a pris des mesures pour aider l’économie avec diverses politiques, augmentant les dépenses dans la construction de ports et d’autres infrastructures, réduisant les taux d’intérêt et assouplissant les restrictions sur l’achat de logements. Mais les économistes affirment que des réformes plus larges sont nécessaires pour résoudre les problèmes à long terme, tels que le vieillissement rapide de la population et la baisse de la productivité, qui entravent la croissance.

La faiblesse de la demande mondiale et le secteur immobilier restent les principales ombres qui pèsent sur l’économie à court terme, estiment les économistes.

« Les données plus larges sur le secteur immobilier restent faibles, même si des pousses vertes apparaissent », a déclaré Capital Economics dans un rapport. « Les mises en chantier ont continué de baisser et se situent désormais à leurs plus bas niveaux depuis 2005 », indique le rapport.

Le Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,1% à 17 756,02 et l’indice Shanghai Composite a chuté de 0,8% à 3 058,71.

Le Nikkei 225 de Tokyo a clôturé à plat, gagnant moins de 2 points à 32 042,25. Le Kospi de la Corée du Sud a gagné 0,1% à 2 462,60 et le S&P/ASX 200 de l’Australie a progressé de 0,3% à 7 077,60.

Le SET de Bangkok a augmenté de 0,5% et le Sensex de l’Inde a dérapé de 0,7%.

Mardi, le S&P 500 a légèrement baissé de moins d’un point à 4 373,20. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de moins de 0,1%, à 33 997,65, et le Nasdaq composite a chuté de 0,3%, à 13 533,75.

Un rapport publié mardi a montré que les acheteurs ont dépensé plus chez les détaillants américains le mois dernier que ce que prévoyaient les économistes. Mais une économie trop chaude pourrait également alimenter davantage l’inflation et pousser la Fed à maintenir des taux d’intérêt élevés pour l’étouffer. Une telle décision nuirait aux prix des actions et d’autres investissements.

Les rendements du Trésor sur le marché obligataire ont augmenté. Le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé à 4,83% contre 4,69% lundi soir.

La forte hausse depuis l’été du rendement à 10 ans a pesé sur le marché boursier, les traders acceptant de plus en plus les prévisions de la Fed selon lesquelles elle maintiendrait probablement ses taux élevés pendant une longue période. La banque centrale a déjà abaissé son principal taux d’intérêt à son plus haut niveau depuis 2001 et se demande si elle devrait l’augmenter une nouvelle fois.

Nvidia et d’autres fabricants de puces ont été soumis à une pression supplémentaire après que le gouvernement américain a élargi les restrictions pour empêcher la Chine d’acquérir des puces informatiques avancées et l’équipement nécessaire pour les fabriquer. Nvidia a chuté de 4,7%.

Entre-temps, plusieurs grandes entreprises américaines ont progressé suite à leurs derniers rapports sur les résultats.

Bank of America a contribué à dominer le marché avec un gain de 2,3% après avoir dépassé les prévisions de bénéfices de Wall Street pour le troisième trimestre.

Bank of New York Mellon a augmenté de 3,8% après avoir également annoncé un bénéfice plus élevé que prévu pour le dernier trimestre.

L’attente générale pour les sociétés de l’indice S&P 500 est que les bénéfices renouent avec la croissance au cours de l’été pour la première fois en un an.

Wyndham Hotels & Resorts a augmenté de 9 % après que son rival Choice Hotels International a déclaré vouloir racheter la société pour 90 dollars par action en espèces et en actions, la valorisant à 7,8 milliards de dollars.

Wyndham a déclaré avoir rejeté l’offre comme étant « décevante ». Les actions de choix ont chuté de 6,8 %.

Les prix du pétrole brut ont augmenté mercredi alors que les inquiétudes grandissaient selon lesquelles la guerre au Moyen-Orient pourrait entraîner des perturbations des approvisionnements si elle attirait l’Iran ou d’autres grands pays producteurs de pétrole.

Le baril de brut américain pour livraison en novembre a bondi de 1,66 $ à 88,32 $ le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Il est resté inchangé mardi après avoir rebondi entre gains et pertes tout au long de la journée. Le brut Brent, la norme internationale, a gagné 1,51 $ à 91,41 $ le baril.

Dans le commerce des devises, le dollar a glissé à 149,76 yens japonais contre 149,82 yens. L’euro est passé de 1,0576 $ à 1,0579.

___

Les rédacteurs AP Business Zen Soo et Stan Choe ont contribué.