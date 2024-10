Marché boursier aujourd’hui : les actions chinoises montent en flèche, puis s’estompent alors que Pékin expose les détails de son plan de relance

TOKYO– Les actions ont grimpé mardi à Shanghai alors que les marchés chinois ont rouvert après une semaine de vacances, mais ont ensuite renoncé à une partie de leurs gains initiaux alors que les responsables de Pékin donnaient les détails de envisage de relancer la deuxième économie mondiale.

L’indice composite de Shanghai a augmenté de 5,5% à 3 519,88 et à Shenzhen, le plus petit marché du Japon, l’indice principal a gagné 5,3%. L’indice de référence de Shanghai a initialement gagné 10 %, mais a reculé lorsque les responsables de la principale agence de planification économique chinoise ont informé les journalistes d’une série de politiques annoncées plus tôt et destinées à résoudre des problèmes clés tels que le marasme du marché immobilier.

Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 5,8% à 21 758,45 alors que les traders ont vendu pour verrouiller les bénéfices des gains récents.

« La reprise des marchés chinois s’est heurtée à un mur, laissant les investisseurs dégonflés. La vague de réouverture provoquée par la semaine de vacances a à peine eu le temps de prendre de l’ampleur avant de s’essouffler, et maintenant les haussiers autrefois ravis pansent leurs blessures », a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management dans un commentaire.

Ailleurs en Asie, les marchés étaient pour la plupart en baisse.

L’indice Nikkei 225 de Tokyo a perdu 1,2% à 38 861,09. alors que le dollar est tombé à 147,91 yens japonais contre 148,18 yens. Un yen plus faible a tendance à faire grimper les cours des actions.

Le Kospi à Séoul a baissé de 0,5% à 2 596,38. L’Australie S & Le P/ASX 200 a légèrement augmenté de 0,2% à 8 187,10.

Lundi, les actions américaines ont chuté après que les rendements du Trésor ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis l’été et que les prix du pétrole ont continué de grimper.

Le S & Le P 500 a chuté de 1% à 5 695,94 et est toujours proche de son plus haut historique réglé une semaine plus tôt. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,9% à 41 954,24, en baisse son propre dossier. L’indice composite du Nasdaq a chuté de 1,2% à 17 923,90.

C’est une stagnation pour les actions américaines après qu’elles aient atteint des records suite au soulagement des taux d’intérêt. je redescends enfinmaintenant que la Réserve fédérale a élargi son champ d’action pour inclure faire tourner l’économie au lieu de juste lutter contre une inflation élevée. UN rapport explosif sur la croissance de l’emploi aux États-Unis publié vendredi a suscité l’optimisme quant à l’économie et l’espoir que la Fed pourra réaliser un atterrissage parfait pour celle-ci.

Lorsque les bons du Trésor, considérés comme les investissements les plus sûrs possibles, rapportent davantage d’intérêts, les investisseurs deviennent moins enclin à payer des prix très élevés pour les actions et autres choses qui comportent un plus grand risque de perdre de l’argent.

Il est plus difficile de paraître attrayant pour les investisseurs en quête de revenus lorsqu’un bon du Trésor à 10 ans offre un rendement de 4,02 %, contre 3,97 % vendredi soir et 3,62 % il y a trois semaines.

Le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui suit de plus près les attentes concernant la Fed, a encore bondi lundi. Il est passé à 3,99% contre 3,92% vendredi soir.

Les rendements du Trésor pourraient également subir une poussée à la hausse en raison de la récente hausse des prix du pétrole. Les prix du brut ont grimpé en flèche en raison des craintes que aggravation des tensions au Moyen-Orient pourrait finalement conduire à perturbations dans l’acheminement du pétrole.

Le brut Brent, la norme internationale, a perdu 1,23 $ à 79,70 $ le baril. Il avait bondi de 3,7% lundi. Le brut américain de référence, quant à lui, a glissé de 1,24 $ à 75,90 $. Il a également gagné 3,7% lundi.

Les actions considérées comme les plus chères peuvent subir la plus forte pression à la baisse en raison de la hausse des rendements du Trésor, et l’attention a été portée sur les actions des grandes sociétés technologiques. Ils conduisaient la majorité des S & Le P 500 est revenu ces dernières années et a atteint des sommets que les critiques ont qualifiés d’exagérés.

Apple a chuté de 2,3 %, Amazon de 3 % et Alphabet de 2,4 % pour devenir l’un des poids les plus lourds de lundi sur le S. & 500 P.

L’exception est Nvidia, qui a encore augmenté de 2,3 %. L’enthousiasme suscité par la technologie de l’intelligence artificielle a encore augmenté après que Super Micro Computer ait grimpé de 15,8 % après avoir déclaré avoir récemment livré plus de 100 000 unités de traitement graphique avec refroidissement liquide.

Si les rendements du Trésor continuent d’augmenter, les entreprises devront probablement réaliser des bénéfices plus importants pour faire grimper le cours de leurs actions, et cette semaine marque le début de la dernière saison de publication des résultats des entreprises.

Les analystes affirment que le bénéfice par action a augmenté de 4,2 % au cours de l’été pour S. & P 500 entreprises d’un an plus tôt, dirigées par des entreprises de technologie et de soins de santé, selon FactSet. Si ces analystes ont raison, cela représenterait un cinquième trimestre consécutif de croissance.

Dans d’autres transactions mardi matin, l’euro est passé de 1,0977 $ à 1,0986 $.

Stan Choe, rédacteur d’AP Business à New York, a contribué.