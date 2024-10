Marché boursier aujourd’hui : les actions asiatiques suivent le déclin de Wall Street, alors que les ventes frappent les entreprises technologiques

BANGKOK– Les marchés étaient pour la plupart en baisse en Asie mercredi après que les actions américaines se soient retirées de leurs records, pénalisées par la vente d’actions des secteurs de la technologie et de l’énergie.

L’indice Nikkei 225 de Tokyo a chuté de 1,8% à 39 210,61, en tête des baisses, alors que les valeurs technologiques ont chuté après que le fournisseur néerlandais d’équipements de puces informatiques ASML a mis en garde contre une reprise plus lente de la demande de semi-conducteurs en dehors du boom de l’IA.

Le fabricant de puces Tokyo Electron a chuté de 9,8% et Lasertec Corp., qui fabrique des équipements d’inspection des puces, a perdu 13,4%.

L’Australie S & Le P/ASX 200 a glissé de 0,2% à 8 301,80.

A Séoul, le Kospi a cédé 0,4% à 2.622,27, tandis que le Taiex de Taiwan a glissé de 0,5%. L’indien Sensex a perdu 0,2%.

Les actions chinoises ont pour la plupart progressé, rebondissant après les récentes pertes.

Le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 0,9% à 20 501,77, tandis que l’indice composite de Shanghai a gagné 0,4% à 3 214,01.

Mardi, Wall Street s’est retirée de ses records, avec le S & Le P 500 chute de 0,8% à 5 815,26, un jour après avoir établi un niveau record pour la 46ème fois cette année. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,8% à 42 740,42 et le Nasdaq composite a chuté de 1% à 18 315,59.

Exxon Mobil a chuté de 3 % et les valeurs énergétiques ont chuté jusqu’à connaître les pertes les plus importantes de Wall Street après la chute des prix du pétrole de plus de 4 %. Le baril de brut Brent, la norme internationale, est retombé sous la barre des 75 dollars, contre plus de 80 dollars la semaine dernière.

Les prix du brut s’affaiblissent alors que le ralentissement de la croissance économique en Chine suscite des inquiétudes quant à la demande de pétrole. Dans le même temps, les inquiétudes se sont estompées quant à la possibilité qu’Israël attaque les installations pétrolières iraniennes dans le cadre de ses représailles contre l’Iran. attaque de missile au début du mois. L’Iran est un important producteur de brut et une grève pourrait perturber ses exportations vers la Chine et ailleurs.

Cependant, le pétrole s’est redressé en début de séance mercredi, le pétrole brut américain de référence ayant augmenté de 29 cents à 70,86 dollars le baril. Le brut Brent a gagné 26 cents à 74,51 dollars le baril.

Nvidia était le poids le plus lourd du S & P 500 et a chuté de 4,5%. Les actions de la société de puces électroniques sont toujours en hausse de 166,2 % pour l’année jusqu’à présent, en raison de l’euphorie suscitée par les bénéfices générés par le boom de la technologie de l’intelligence artificielle.

En publiant les derniers résultats trimestriels d’ASML, son PDG Christophe Fouquet a déclaré que l’IA continue d’offrir un fort potentiel de hausse, mais que « d’autres segments de marché mettent plus de temps à se redresser ». Les actions d’ASML négociées aux États-Unis ont chuté de 16,3 %.

« L’anxiété s’est également intensifiée avec les informations selon lesquelles les États-Unis envisageraient de nouvelles restrictions sur les exportations de puces vers des pays spécifiques, ciblant particulièrement Nvidia et AMD, invoquant des problèmes de sécurité nationale », a déclaré Anderson Alves d’ActivTrades dans un commentaire. Les traders attendent le rapport sur les résultats de Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., attendu jeudi. Les actions de TMSC ont chuté de 1,9% mercredi.

Le fabricant américain de puces Wolfspeed a bondi de 21,3 % mardi, réduisant sa perte pour l’année à 68,3 %, après que l’administration Biden-Harris a annoncé son intention de fournir jusqu’à 750 millions de dollars de financement direct à l’entreprise. L’argent servira à financer sa nouvelle usine de carbure de silicium en Caroline du Nord, qui fabrique les plaquettes utilisées dans les puces informatiques avancées.

Charles Schwab a bondi de 6,1%. Un plus grand nombre de clients ont ouvert des comptes de courtage au sein de l’entreprise, ce qui a contribué à porter le total de ses actifs clients à un montant record de 9 920 milliards de dollars. Bank of America a ajouté 0,5% et le PDG Brian Moynihan a déclaré que sa société avait bénéficié de prêts moyens et de frais plus élevés pour la banque d’investissement et la gestion d’actifs.

Walgreens Boots Alliance a également été gagnant, en hausse de 15,8 %, après avoir dépassé les prévisions des analystes. La chaîne de pharmacies a également déclaré qu’elle fermer environ 1 200 emplacements au cours des trois prochaines années, alors qu’elle tente de redresser ses activités américaines en difficulté.

Sur le marché obligataire, les échanges de bons du Trésor ont repris après un jour férié lundi et les rendements ont chuté suite à un rapport plus faible que prévu sur le secteur manufacturier dans l’État de New York.

Le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à 4,03% contre 4,10% vendredi soir.

Mercredi matin, le dollar s’échangeait à 149,19 yens japonais, contre 149,22 yens. L’euro est passé de 1,0892 $ à 1,0890 $.

___

Le rédacteur commercial d’AP, Stan Choe, a contribué.