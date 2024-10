Marché boursier aujourd’hui : les actions asiatiques sont pour la plupart plus élevées après que Wall Street ait atteint de nouveaux records

BANGKOK– Les actions asiatiques ont progressé mardi après que Wall Street ait atteint de nouveaux records, même si les marchés chinois étaient pour la plupart en baisse.

Les contrats à terme américains ont légèrement augmenté tandis que les prix du pétrole ont perdu plus de 2 dollars le baril.

L’indice Nikkei 225 de Tokyo a gagné 1,3% à 40.125,60, tandis que le Kospi de Séoul a gagné 0,2% à 2.627,92.

En Australie, le S & Le P/ASX 200 était en hausse de 0,8% à 8 321,40.

Les actions chinoises ont prolongé leurs pertes après que le gouvernement a annoncé lundi soir que la croissance des exportations avait fortement chuté en septembre, ajoutant aux signes de faiblesse de l’économie.

L’indice Shanghai Composite a perdu 0,5% à 3.267,13 tandis que le Hang Seng de Hong Kong a cédé 1,3% à 20.810,11.

« Les acteurs du marché continuent de chercher des éclaircissements sur le soutien budgétaire des autorités chinoises, mais le manque d’engagement reste une source de réserves quant à la prise de risque sur les actions chinoises », a déclaré Yeap Jun Rong d’IG dans un commentaire.

Mardi également, le dollar est tombé à 149,70 yens japonais contre 149,83 yens. L’euro est passé de 1,0911 $ à 1,0895 $.

Le brut de référence américain a chuté de 2,25 dollars à 71,58 dollars le baril. Le brut Brent, la norme internationale, a dérapé de 2,33 dollars à 75,13 dollars le baril.

Lundi, Wall Street a connu une hausse des sommets sans précédent.

Le S & Le P 500 a grimpé de 0,8% pour s’appuyer sur son record établi vendredi, clôturant à 5 859,85. Il vient de connaître sa cinquième semaine consécutive de victoires et est en passe de connaître sa plus longue séquence de victoires hebdomadaires de l’année.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,5% à 43 065,22, ajoutant 201 points à son propre record. L’indice composite Nasdaq a gagné 0,9% à 18 502,69.

Ces gains font suite à des échanges relativement calmes en Europe, tandis que le marché obligataire américain est resté fermé pour la journée en raison d’un jour férié.

Outre le pétrole, les prix ont également chuté pour le cuivre et d’autres matières premières qu’une économie chinoise saine dévorerait. Cela a contribué à faire baisser les prix des mineurs, tels que Freeport-McMoRan, qui ont chuté de 2,3 % pour l’une des pertes les plus importantes du S. & 500 P.

Boeing a perdu 1,3% lors de sa première séance depuis le le géant de l’aérospatiale averti qu’il s’attend à annoncer qu’il a dépensé 1,3 milliard de dollars de liquidités au cours du dernier trimestre et perdu 9,97 dollars par action. Boeing a également annoncé qu’il licenciait 10 % de ses effectifs pour tenter de faire face à une grève qui paralysait la production de ses avions les plus vendus.

Cette semaine, il y aura peu de rapports économiques de premier plan en dehors d’une mise à jour jeudi sur les ventes des détaillants américains. Cela laisse l’accent sur les résultats des entreprises, qui s’accéléreront cette semaine après que les grandes banques ont commencé la saison des résultats la semaine dernière.

Banque d’Amérique, Johnson & Johnson et UnitedHealth Group publieront tous leurs derniers résultats mardi. Plus tard dans la semaine viendront United Airlines, Netflix, American Express et Procter. & Pari.

Les analystes recherchent S & Les sociétés du P 500 devraient afficher une croissance globale de 4,1 % de leur bénéfice par action pour le dernier trimestre par rapport à l’année précédente, selon FactSet. S’ils ont raison, cela représenterait un cinquième trimestre consécutif de croissance.

Les actions ont globalement rebondi pour atteindre des records grâce au soulagement du fait que les taux d’intérêt sont je redescends enfinmaintenant que la Réserve fédérale a élargi son champ d’action pour inclure faire tourner l’économie au lieu de juste lutter contre une inflation élevée.

Des rapports récents montrant le L’économie américaine reste plus forte que prévu ont également suscité l’optimisme quant à la capacité de la Fed à réaliser un atterrissage parfait où elle ramènerait l’inflation à 2 % sans provoquer une récession que beaucoup pensaient nécessaire.

Stan Choe, rédacteur d’AP Business à New York, a contribué.