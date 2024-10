Marché boursier aujourd’hui : les actions asiatiques sont pour la plupart plus élevées après que de solides bénéfices ont dopé les actions à Wall St.

BANGKOK– Les actions ont principalement progressé en Asie jeudi après la hausse des actions américaines suite aux rapports de bénéfices meilleurs que prévu de Morgan Stanley, United Airlines et d’autres grandes entreprises.

Les marchés chinois ont progressé après que les responsables de Pékin ont annoncé que le gouvernement expansion du financement des projets de logements pour tenter de renverser la crise du marché immobilier déclenchée par la répression des emprunts excessifs des promoteurs.

A Hong Kong, l’indice Hang Seng a gagné 0,9% à 20.460,86, tandis que l’indice Shanghai Composite a augmenté de 0,1% à 3.205,95.

La Chine doit annoncer vendredi ses données de croissance économique pour le trimestre avril-septembre. Les économistes prévoient une croissance annuelle d’environ 4,5 %, bien en deçà de l’objectif du gouvernement d’environ 5 %.

Les dirigeants chinois ont promis davantage de mesures pour aider à stimuler l’économie, mais n’ont jusqu’à présent pas fourni de détails sur les mesures de relance à une échelle qui satisferait les investisseurs espérant voir des réformes susceptibles de résoudre des problèmes à plus long terme tels que l’endettement local massif et la faible demande des consommateurs.

Les plans annoncés jusqu’à présent s’apparentent à un « plan de sauvetage » visant à favoriser une reprise progressive au lieu d’un rebond des prix à court terme en forme de « V », ont déclaré les économistes d’ANZ Research dans un rapport.

« Sans annoncer un changement majeur dans l’orientation de la politique du logement, la mesure politique n’induira pas une demande massive d’investissement dans l’immobilier », indique le rapport. Mais il ajoute que « le programme d’injection de crédit est une mesure efficace pour réduire les risques financiers et le manque de liquidité auxquels sont confrontés les promoteurs et les chaînes d’approvisionnement associées, évitant ainsi une crise des subprimes en Chine ».

A Tokyo, l’indice Nikkei 225 a perdu 0,6% à 38 950,18 après que le gouvernement a annoncé la les exportations ont chuté de 1,7% par rapport à l’année précédente en septembre, creusant le déficit commercial du pays.

Ailleurs en Asie, le Kospi sud-coréen a glissé de 0,2% à 2 606,23 et en Australie, le S & Le P/ASX 200 a ajouté 0,6% à 8 337,60.

Le Taiex de Taiwan a gagné 0,3% et le Sensex de l’Inde a baissé de 0,3%. En Thaïlande, le SET a gagné 0,7% un jour après que la banque centrale a réduit son taux d’intérêt directeur d’un quart de point de pourcentage, à 2,25%.

Mercredi, le S & Le P 500 a augmenté de 0,5% à 5 842,47 pour récupérer une grande partie du glisser de son plus haut historique la veille. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,8%, pour établir un record à 43 077,70. L’indice composite Nasdaq a ajouté 0,3% à 18 367,08.

Morgan Stanley a augmenté de 6,4% après avoir annoncé pour le dernier trimestre un bénéfice plus élevé que prévu par les analystes. Le PDG Ted Pick a déclaré que la banque d’investissement bénéficiait d’un « environnement constructif » dans ses activités à travers le monde. Et avec des cours boursiers proches des records, elle gère encore plus d’argent pour ses clients.

United Airlines a volé 12,4% plus haut après avoir signalé un baisse plus modérée des bénéfices d’été que prévu et annonçant son intention d’envoyer jusqu’à 1,5 milliard de dollars à ses actionnaires en rachetant ses actions. JB Hunt Transport Services a augmenté de 3,1 % après que la société de transport de fret ait enregistré des résultats meilleurs que prévu.

Les valeurs énergétiques sont restées stables, avec notamment une hausse de 0,3% pour Exxon Mobil, un jour après avoir enregistré certaines des pires pertes du marché.

Ils ont généralement suivi le prix du pétrole, qui a chuté à mesure que les inquiétudes disparaissent qu’Israël attaquerait les installations pétrolières iraniennes dans le cadre de ses représailles contre l’Iran. attaque de missile au début du mois. L’Iran est un important producteur de brut et une grève pourrait perturber ses exportations vers la Chine et ailleurs. Les inquiétudes concernant la vigueur de la demande en raison du ralentissement de la croissance économique de la Chine ont également pesé sur les prix du pétrole.

Mercredi matin, le pétrole brut de référence américain était en hausse de 21 cents à 70,60 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Le brut Brent, la norme internationale, a ajouté 19 cents à 74,41 dollars le baril.

Le dollar a glissé à 149,48 yens japonais contre 149,64 yens. L’euro est tombé à 1,0858 $ contre 1,0862 $.

Les rédacteurs d’AP Business, Matt Ott et Stan Choe, ont contribué.