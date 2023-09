Marché boursier aujourd’hui : les actions asiatiques sont pour la plupart en baisse après que Wall St ait connu sa pire semaine en 6 mois

Les actions en Asie étaient pour la plupart en baisse lundi, Tokyo étant le seul grand marché régional à progresser, après Wall Street…

Les actions en Asie étaient pour la plupart en baisse lundi, Tokyo étant le seul grand marché régional à progresser, après que Wall Street ait enregistré de nouvelles pertes avec sa pire semaine en six mois.

Les contrats à terme américains et les prix du pétrole ont légèrement augmenté.

Les inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois, la fermeture du gouvernement américain et la poursuite de la grève des travailleurs américains de l’automobile ont pesé sur la confiance des investisseurs.

Le promoteur immobilier en difficulté China Evergrande a chuté de 17,3 % après avoir annoncé qu’il était incapable de contracter de nouvelles dettes en raison d’une enquête sur l’une de ses filiales, une situation difficile qui pourrait mettre en péril ses projets de restructuration de sa dette de plus de 300 milliards de dollars.

Le Hang Seng de Hong Kong a perdu 1,5% à 17 794,49, tandis que l’indice composite de Shanghai a baissé de 0,5% à 3 116,17.

L’indice japonais Nikkei 225 a augmenté de 0,9% à 32 689,87.

A Séoul, le Kospi a perdu 0,5% à 2.496,65, tandis que le S&P/ASX 200 australien a cédé 0,1% à 7.064,30.

Vendredi, le S&P 500 a glissé de 0,2% à 4 320,06 tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,3% à 33 963,84. L’indice composite Nasdaq a chuté de 0,1% à 13 211,81. Ce recul s’est accentué à mesure que Wall Street comprend de plus en plus que les taux d’intérêt ne baisseront probablement pas beaucoup de si tôt.

La pression s’est accrue à Wall Street alors que les rendements du marché obligataire ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plus d’une décennie. Ils étaient en hausse depuis des mois et se sont accélérés cette semaine après la Réserve fédérale a indiqué Il est peu probable qu’elle réduise son taux d’intérêt principal autant en 2024 que les investisseurs l’espéraient. Le taux des fonds fédéraux est à son plus haut niveau depuis 2001, ce qui pèse sur les prix des investissements tout en réduisant l’inflation.

Des taux élevés font baisser l’inflation en ralentissant intentionnellement l’économie et en faisant baisser les prix des investissements. Ils mettent également du temps à produire leurs pleins effets et peuvent causer des dégâts dans des domaines inattendus et très vastes de l’économie. Plus tôt cette année, les taux élevés ont contribué à trois effondrements très médiatisés de banques américaines.

Ajoutant au malaise, le gouvernement fédéral américain se dirige vers vers un arrêt à la fin du mois, cela perturberait de nombreux services, serrerait les travailleurs et perturberait la politique. Cela survient alors que les Républicains à la Chambre, alimentés par les demandes de coupes budgétaires drastiques de la droite dure, forcent une confrontation avec les Démocrates sur les dépenses fédérales.

En plus de cela, l’Américain les travailleurs de l’automobile ont étendu leur grève contre les principaux constructeurs automobiles à la fin de la semaine dernière, en quittant 38 centres de distribution de pièces détachées General Motors et Stellantis dans 20 États. En annonçant l’extension de la grève vendredi, le président des Travailleurs unis de l’automobile, Shawn Fain, a déclaré que Ford avait été épargné par de nouvelles grèves parce que l’entreprise avait satisfait à certaines des revendications du syndicat lors des négociations de la semaine dernière.

Les travailleurs de l’automobile veulent de meilleurs salaires et avantages sociaux, et une grève prolongée pourrait exercer une pression à la hausse sur l’inflation si les pénuries faisaient grimper les prix.

Les rendements se sont légèrement détendus vendredi, ce qui a aidé le S&P 500 à se stabiliser quelque peu après sa baisse de 1,6 % la veille, la pire depuis mars. Le rendement du Trésor à 10 ans est tombé à 4,44% contre 4,50% jeudi soir. Il reste proche de son plus haut niveau depuis 2007.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui évolue plus étroitement avec les attentes de la Fed, est tombé à 5,10 % contre 5,15 %.

Lorsque les obligations rapportent plus d’intérêts, les investisseurs sont moins disposés à payer des prix élevés pour les actions, en particulier celles considérées comme les plus chères ou celles qui obligent les investisseurs à attendre une forte croissance à l’avenir.

Récemment, cela a été particulièrement pénible pour les grandes valeurs technologiques. Nvidia a réduit sa perte pour la semaine à 5,2% après une hausse de 1,4% vendredi. L’indice composite du Nasdaq, qui regorge de valeurs technologiques et d’autres valeurs à forte croissance, a chuté de 3,6 % pour sa pire semaine depuis mars.

Quelques entreprises axées sur la technologie ont reçu de meilleures nouvelles vendredi après que les régulateurs britanniques ont donné leur approbation préliminaire à l’accord restructuré de 69 milliards de dollars de Microsoft. racheter le fabricant de jeux vidéo Activision Blizzard. Il s’agirait de l’une des transactions technologiques les plus importantes de l’histoire, et les actions d’Activision Blizzard ont augmenté de 1,7 %.

Microsoft a chuté de 0,8%.

Dans les autres échanges de lundi, le pétrole brut de référence américain a grimpé de 29 cents à 90,32 dollars le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Il a ajouté 40 cents vendredi.

Le brut Brent, la base des prix du commerce international, a augmenté de 29 cents à 92,25 dollars le baril.

Le dollar américain est passé de 148,28 yens japonais à 148,37 yens japonais. L’euro est passé de 1,0654 $ à 1,06 $.

